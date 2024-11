SoftAtHome

Swisscom stellt mit SoftAtHome das erste Tri-Band Wi-Fi 7 Home Gateway in der Schweiz bereit

SoftAtHome, ein unabhängiges Softwareunternehmen, das sich auf Breitband, Video und Analytik spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass seine Software hinter der Internet-Box 5 Pro steckt, dem neuesten Home-Gateway von Swisscom , das mit der hochmodernen Wi-Fi 7 Technologie ausgestattet ist. Diese Neuerung auf dem Schweizer Markt wurde am 20. November angekündigt. Dieses fortschrittliche Gateway ist ab sofort exklusiv für Swisscom-Glasfaserkunden verfügbar und stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Bereitstellung des schnellsten und zuverlässigsten Heimnetzwerks der Schweiz dar.

Die Internet-Box 5 Pro von Swisscom erreicht eine kombinierte WLAN-Geschwindigkeit von 18,3 Gbit/s und nutzt die Tri-Band-Fähigkeiten von Wi-Fi 7 über 2,4 GHz, 5 GHz und das neue störungsfreie 6-GHz-Band. Dank der verbesserten Latenz und Stabilität eignet sich das Gateway perfekt für vernetzte Haushalte, die gleichzeitig High-Speed-Streaming, Spiele und Surfen benötigen. Der 10-Gbit/s-Ethernet-Port garantiert den Kunden maximale kabelgebundene und kabellose Verbindungsgeschwindigkeiten.

Die Software von SoftAtHome ist das Herzstück der Internet-Box 5 Pro von Swisscom. Sie ermöglicht modernste Funktionen und sorgt dafür, dass das Gerät ultrahohe Geschwindigkeiten und ein nahtloses Benutzererlebnis bietet. Das Know-how von SoftAtHome im Bereich Wi-Fi 7 und Next-Gen-Konnektivität stellt sicher, dass die Kunden von Swisscom zu den ersten in Europa gehören, die von diesen Innovationen profitieren.

Das Wi-Fi 7 Potential entfesseln : Wi-Fi 7 führt Tri-Band-Funktionen mit Multi-Link Operation (MLO) ein, die die Aggregation von drei Frequenzbändern ermöglichen, um noch nie dagewesene Geschwindigkeiten zu erreichen und die Latenzzeit drastisch zu reduzieren. Dies gewährleistet eine stabilere und zuverlässigere Verbindung, selbst in stark vernetzten Haushalten mit mehreren Geräten.

Dies gewährleistet eine stabilere und zuverlässigere Verbindung, selbst in stark vernetzten Haushalten mit mehreren Geräten.

Die Software optimiert dynamisch den Datenverkehr zwischen kabelgebundenen und drahtlosen Geräten und garantiert so, dass Swisscom-Kunden die versprochenen Geschwindigkeiten erreichen.

Das Gerät besteht außerdem aus zu 65 % aus recyceltem Kunststoff , und die Verpackung ist vollständig plastikfrei.
Exzellentes HOME-LAN-Management: Die robuste Geräteidentifikation von SoftAtHome vereinfacht die Benutzererfahrung und erleichtert Funktionen wie Kindersicherung und Gastnetzwerke. SoftAtHome bietet auch integrierte VPN-Unterstützung.

„Mit der neuen Internet-Box 5 Pro bringt Swisscom weiterhin die besten WLAN-Produkte zu unseren Endkunden", sagte Marcel Burgherr,Head of Home Devices bei Swisscom. Er fügte hinzu: „Dank der Software von SoftAtHome, der leistungsstarken Hardware und der Einführung von Triband Wi-Fi 7 bietet die Internet-Box 5 Pro das schnellste und zuverlässigste Internet für zu Hause."

Burgherr fügte hinzu: „Indem die Software unabhängig von der Hardware ist, werden eine schnellere Markteinführung, eine größere Hardware-Flexibilität und einheitliche APIs über alle Generationen hinweg ermöglicht, was den Betrieb strafft und Tools wie unsere Mobil-App noch mehr verbessert."

Die SoftAtHome-Software unterstützt alle fünf Boxengenerationen, was die Wartung vereinfacht und die Effizienz steigert.

„Unsere Zusammenarbeit mit Swisscom bei der Internet-Box 5 Pro ist ein Beispiel für unser Engagement, die Zukunft der Heimvernetzung zu gestalten", sagte Arnaud Bellivier de Prin, CEO von SoftAtHome. „Wi-Fi 7 ist ein Meilenstein, und wir freuen uns, die nachhaltige Softwarebasis für die 10-Gbit/s-Dienste von Swisscom zu liefern und ihren Kunden unübertroffene Geschwindigkeiten und Zuverlässigkeit zu bieten."

Über SoftAtHome

SoftAtHome ist ein unabhängiger Softwareanbieter mit sieben wichtigen Lösungen: Breitband (Connect'ON), WLAN (Wifi'ON), Sicherheit (Secure'ON), Smart Home (Things'ON), Video (Watch'ON), Analyse und QoE-Überwachung (Eyes'ON) und eine Gateway-App-Store-Umgebung (Orchestr'ON). Die Lösungen von SoftAtHome versorgen weltweit über 30 Millionen vernetzte Haushalte und bieten unübertroffene Breitband-, WLAN- und Smart-Home-Erlebnisse. Mit einem Fokus auf Energieeffizienz und Open-Source-Communities wie prpl setzt SoftAtHome weiterhin auf Innovationen für die Zukunft des vernetzten Heims.

Über Swisscom

Swisscom ist das führende ICT-Unternehmen in der Schweiz und mit Fastweb der stärkste Herausforderer in Italien. Das Unternehmen bietet Privat- und Geschäftskunden Mobilfunk, Internet und TV sowie umfassende IT- und digitale Dienstleistungen an. Swisscom ist das nachhaltigste Telekommunikationsunternehmen der Welt und befindet sich zu 51 % im Besitz der Schweizerischen Eidgenossenschaft.

