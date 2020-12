Streamfood

"Goosen und Gäste - Unterhaltung mit Büchern"

Neue Literaturshow von Frank Goosen exklusiv auf www.streamfood.tv

Köln (ots)

Ist Frank Goosen nun ein brillanter Live-Performer, gepaart mit schriftstellerischem Talent, oder ist er ein exzellenter Autor, der auch auf der Bühne sein Publikum zu überzeugen weiß?

Auf jeden Fall ist Goosen ein leidenschaftlicher Leser mit einem hervorragenden Instinkt für überzeugende Geschichten und spannende Autor:innen, schließlich schreibt er selbst seit vielen Jahren Erfolgsromane.

All diese Talente bringt Frank Goosen ab Montag, den 07.12.2020 für seinen neuen, qualitativ hochwertig umgesetzten Stream "Goosen und Gäste - Unterhaltung mit Büchern" bei www.streamfood.tvin gewohnt pointierter Weise zum Einsatz.

In den ersten beiden Folgen der neuen Literaturshow in heimeliger und uriger Kulisse der Bochumer Kultkneipe "Haus Fey" empfängt der Autor Moderatorin und Journalistin Jessika Westen und den Berliner Autor Alexander Kühne als Gäste.

Jessika Westen war bei der Duisburger Love-Parade-Katastrophe selbst als Reporterin vor Ort. In ihrem Tatsachenroman "Dance or Die" (Emons) wirft sie ihren Blick auf die Ereignisse: Für die intensive Recherche zu diesem Buch hat sie nicht nur viele Interviews mit Betroffenen, Rettungssanitätern und Eltern geführt, die ihr Kind bei der Katastrophe verloren haben, sondern hatte auch Einsicht in staatsanwaltliche Unterlagen und Augenzeugenberichte.

Jessica Westen: "Der Schreibprozess war für mich auch sehr anstrengend und belastend. Es gab ja auch Videomaterial direkt aus der Katastrophe. Da habe ich zwischenzeitlich mit Kopfhörern gesessen und mir diese Schreie und Szenarien gegeben und versucht, in Worte zu fassen, was ich da wahrnehme und sehe."

Frank Goosen: "Das Buch ist trotzdem keine Nabelschau. Es nimmt einen so mit, weil es eine Mischung ist aus Empathie und kühler Betrachtung, und es ist exzellent recherchiert, auch alle Vorgänge, die medizinischer Natur sind. Der Rettungssanitäter ist ja eigentlich eine völlig unterschätzte literarische Figur, weil er in Situationen kommt, die per Definition immer existenziell sind."

In einer weiteren Folge der Reihe stellt Frank Goosen Alexander Kühne und seinen aktuellen Roman "Kummer im Westen" (Randomhouse/Heyne) vor: Berlin 1989. Die Mauer ist gefallen. Im Osten war Anton ein Szeneheld, der dort mit seinem eigenen Club den Traum von Freiheit lebte. Nun geht er nach der Grenzöffnung mit großen Hoffnungen nach Westberlin. Doch er wird bitter enttäuscht, denn dort wartet niemand auf ihn. So führt ihn sein Weg zurück in die dahinsiechende DDR, zurück nach Düsterbusch. Kann er noch einmal die Szene mobilisieren?

Alexander Kühne zum Talk mit Frank Goosen: "Eine unterhaltsame Plauderei auf hohem Niveau mit einem Fragesteller, der weiß, wovon er redet."

In jede Sendung, die in monatlichem Rhythmus zu sehen sein werden, lädt der Autor jeweils eine/n Autorenkollegen oder -kollegin ein, deren neuestes Werk kürzlich erschienen ist und das ihn überzeugt hat.

Mensch und Werk werden eingehend und unterhaltsam vorgestellt, damit sich die Zuschauer ihr eigenes Bild machen können.

Gäste in spe: In einem Weihnachtsspecial wird Frank Goosen zusammen mit Micky Beisenherz Bücher vorstellen, die sich als Geschenke zum Fest eignen. Mit Jakob Hein spricht Frank Goosen über dessen Buch "Hypochonder leben länger - und andere gute Nachrichten aus meiner psychiatrischen Praxis" (Galiani). Und Christoph Biermann erklärt anhand seines neuen Werkes "Wir werden ewig leben" (Kiepenheuer & Witsch) die Faszination von Union Berlin im Besonderen und Fußball im Allgemeinen.

Mit "Goosen und Gäste - Unterhaltung mit Büchern" etabliert der Autor zusammen mit der autarken Plattform STREAMFOOD eine regelmäßige und professionell umgesetzte kostenpflichtige Show.

Gut zu wissen: Bei streamfood.tv werden alle Mitarbeiter auf faire und transparente Weise an allen Erlösen beteiligt. Ein solidarischer Ansatz ganz nach Goosens Geschmack.

E-Ticketpreis für Einsteiger: 2,00 EUR/Folge für die ersten beiden Shows, danach 5,00 EUR/Folge.

"Goosen und Gäste - Unterhaltung mit Büchern" feiert offiziell Weltpremiere ab dem 7.12.2020 exklusiv auf www.streamfood.tv, der 1. Streamingplattform mit fairer und transparenter Erlösbeteiligung.

