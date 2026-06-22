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Primaster von Globus Baumarkt erneut „Deutschlands Qualitäts-Sieger“

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Völklingen (ots)

Mit seiner Eigenmarke Primaster gehört Globus Baumarkt 2026 erneut zu den Preisträgern des Awards „Deutschlands Qualitäts-Sieger“: In der Kategorie Gartengeräte (Handelsmarken) zählt Primaster zu den Erstplatzierten unter acht bewerteten Unternehmen/Marken.

Die im Juni vergebene Auszeichnung des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) und des Nachrichtensenders ntv basiert auf einer bevölkerungsrepräsentativen Verbraucherbefragung, in der unter anderem die Kundenzufriedenheit in den Bereichen Produktqualität, Angebot und Kundenservice bewertet sowie die Weiterempfehlungsbereitschaft ermittelt wurde.

„Diese erneute Auszeichnung bestätigt unseren Anspruch, unseren Kunden mit Primaster Markenqualität zum besten Preis zu bieten und zeigt, wie sehr unsere Eigenmarke bei den Kunden geschätzt wird“, freut sich Tim Kiefer, Warengruppenmanager Einkauf Garten bei Globus Baumarkt. Umfangreiche interne und unabhängige externe Qualitätsprüfungen sowie die Globus Baumarkt 7-Jahres-Garantie auf zahlreiche Artikel sichern die hohe Qualität von Primaster.

Die Eigenmarke Primaster ist seit fast 30 Jahren fester Bestandteil des Sortiments von Globus Baumarkt und umfasst unter anderem Elektrowerkzeuge, Gartengeräte, Grills sowie Farben und Lacke. Die Auszeichnung unterstreicht den konsequenten Fokus des Unternehmens auf Qualität, Sortimentsentwicklung und Kundenzufriedenheit.

Mehr über die Eigenmarke Primaster unter www.globus-baumarkt.de/primaster

Über Globus Baumarkt

Das Unternehmen Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im saarländischen Völklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 90 Globus Baumärkte. Mit rund 9000 Mitarbeitern, einem Umsatz von zwei Milliarden Euro und der höchsten Kundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den beliebtesten und führenden Baumärkten Deutschlands.

Zum 14. Mal in Folge wurde Globus Baumarkt 2025 in der „Baumarktstudie“ von Anxo Management Consulting in Kooperation mit dem diy-Fachmagazin zum besten Baumarkt Deutschlands gewählt. In dieser Verbraucherumfrage belegt Globus Baumarkt bei fünf Hauptkategorien – Mitarbeiter, Qualität und Service, Sortimentsauswahl, Einkaufsatmosphäre und unternehmerische Verantwortung – den ersten Platz und somit die Spitzenposition bei der Gesamtbeurteilung.

Auch gehört Globus Baumarkt zu Deutschlands besten Arbeitgebern. Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat 2026 das Unternehmen zum fünften Mal in Folge zur „Top Company“ gekürt. Des Weiteren ist Globus Baumarkt mit dem Zertifikat „audit berufundfamilie“ ausgezeichnet.

Mehr Informationen unter www.globus-baumarkt.de

Weitere Presse-Mitteilungen unter www.globus-baumarkt.de/info/unternehmen/presse

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