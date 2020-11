Hotel Lindenwirt

Wellness und Winterzauber im Hotel Lindenwirt

Gesunde kulinarische Genüsse, Entspannung für Körper und Geist, vielfältige Ausflüge und Wanderungen - das ist Urlaub im Hotel Lindenwirt

Am Rande des Bayerischen Waldes inmitten der sanften Zellertaler Bergwelt liegt eines der traditionsreichsten Top Wellnesshotels in Bayern. Wo einst ein Bauernhof stand, befindet sich heute das 4 Sterne Superior Hotel Lindenwirt. Die hohe Linde vor der Tür erinnert noch immer an die Gründung. Seitdem gab es einige Neuerungen, um den Aufenthalt im Hotel Lindenwirt für seine Gäste zu einem unvergesslichen und unvergleichbaren Wohlfühl-Erlebnis zu machen. Nicht zuletzt der Relaunch im Juni 2020 sorgte für eine neue Dimension des bewussten Genusses. Denn Nachhaltigkeit ist im Hotel Lindenwirt gelebtes Selbstverständnis. Ein tiefgehendes Wellness- und Gesundheitsbewusstsein gehört ebenso dazu wie die Verwendung natürlicher Materialien, die Eindämmung des Energieverbrauchs und die Verwendung ökologischer Reinigungsmittel. Und genau dieses ganzheitliche Denken und Handeln kann man bei einem Aufenthalt im Hotel Lindenwirt sowohl sehen, spüren als auch fühlen.

Im Einklang mit der Natur

"Wellness meets Oneness" - unter diesem Motto heißt das Hotel Lindenwirt seine Gäste willkommen. Im Mittelpunkt der Philosophie steht: Einssein mit sich selbst, das Leben im Hier und Jetzt genießen, Zufriedenheit verspüren. Die naturnahe und zurückhaltende Architektur im Hotel Lindenwirt lassen den Geist zur Ruhe kommen. Die Natur der Umgebung wird von draußen nach drinnen geholt. Frisches Grün und Blattmotive geben dem Hotel Lindenwirt Charme und Charakter. Warmes Holz und silbergrauer Granit finden in der Architektur an vielen Stellen Verwendung. Fenster erlauben von der Rezeption bis zur Sauna Panorama-Blicke auf den Bayerischen Wald. Im Hotel Lindenwirt trifft bayerische Lässigkeit auf fernöstliches Wissen. Das gemütliche und moderne Ambiente des 4 Sterne Superior Hotels sorgt für eine Wohlfühl-Atmosphäre wie Zuhause - mit dem kleinen Unterschied, dass man rundum umsorgt wird.

Unvergleichbar vielseitig

Gesunde gastronomische Genüsse, Entspannung für Körper und Geist, vielfältige Ausflüge und Wanderungen: Das ist Urlaub im Hotel Lindenwirt. Für das kulinarische Wohlbefinden bietet das Hotel Lindenwirt seinen Gästen eine ¾ Verwöhnpension. Zusätzlich steht eine vielfältige Auswahl an Aktivitäten kostenlos im Rahmen des Lindenwirt Vitalprogramms zu Verfügung: Pilates, eine meditative Wanderung durch den Bayerischen Wald oder Vinyasa Power Yoga mit Maria Geiger - um nur einiges hervorzuheben - sorgen für das perfekte Rundum-Wohlgefühl. Ob Sommer oder Winter, Wellness, Sport, Familie oder Yoga, spontaner Kurztrip oder richtig lange Auszeit - das Hotel Lindenwirt im Bayerischen Wald hat für jedes Bedürfnis ein passendes Angebot!

Fabelhafte Winter-Momente im Hotel Lindenwirt

Ob auf Skiern durch stiebenden Pulverschnee sausen oder den weißen Zauber beim Langlaufen genießen. Von Schneeschuhwanderungen bis hin zur romantischen Schlittenfahrt. Egal, welche Sportart: Aktivität und Abwechslung sind bei einem Urlaub im Hotel Lindenwirt immer sicher. Zusätzlich bietet der neue Wellnessbereich genügend Platz für Entspannung und Wohlbefinden - so kann jeder individuell seinen perfekten Winter-Urlaub genießen.

Wenn der Große Arber zum Skifahren ruft

Der Große Arber zählt zu einem der modernsten und technisch bestausgestatteten Skigebieten in Bayern. Flotte Gondel- und Sesselbahnen, optimal präparierte Panoramaabfahrten bis hinunter ins Tal, ein Funpark und das beliebte ArBär-Kinderland sind nur einige der Attraktionen. Erfahrene Pistenfans sind hier ebenso gut aufgehoben wie Familien mit Kindern, die ihre ersten Schwünge auf dem Schnee versuchen. Von Januar bis April bietet das Hotel Lindenwirt bayerisches Tourenskierlebnis für Einsteiger und Profis.

Auf endlosen Loipen durch das Winterzauberland

Auf leisen Brettern durch die Schneelandschaft gleiten, dabei etwas für die Fitness tun und zugleich die Stille und Pracht des Winterzauberlands genießen. Das weitläufige Loipennetz in der Umgebung des Hotel Lindenwirts im Bayerischen Wald zieht sich durch alle Tal- und Höhenlagen und hat für jeden eine passende Herausforderung parat. Die gut ausgeschilderten, unterschiedlich langen Strecken und Rundkurse sind je nach Kondition wählbar und damit für Anfänger und Profis gleichermaßen geeignet. Insbesondere die Langlaufzentren Frath / Drachselsried Bodenmais und das Aktivzentrum Bretterschachten garantieren ein paradiesisches Loipen-Erlebnis. Sie zählen zu den bedeutendsten, höchstgelegenen und damit auch schneesichersten Skilanglaufgebiete in Mitteleuropa. Zwischen 1.100 und 1.400 Meter Höhe gleitet man so durch den Bayerischen Wald.

Winterwandern im Bayerischen Wald

Der Bayerische Wald kann auch sehr gut mit Schneeschuhen erkundet werden. Während einer Schneeschuhwanderung lässt sich das verschneite Arberland fernab von allem Trubel aus einem ganz neuen Blickwinkel kennenlernen: unberührt, idyllisch und in winterlicher Stille. Ein absolut ruhiges und entspannendes Wintererlebnis ist so in jedem Fall sicher. Das Hotel Lindenwirt bietet in seinem Winter-Aktivprogramm geführte Touren in Zusammenarbeit mit "Berghex'n Tours" an. Natürlich kann man auch ohne Schneeschuhe, dafür mit gutem Winterschuhwerk durch die herrliche Winterlandschaft streifen. Dazu stehen in unmittelbarer Nähe des Hotel Lindenwirt zahlreiche geräumte und markierte Wanderpfade zur Verfügung, die zum Teil familienfreundlich und panoramareich sind.

Drei ausgewählte Angebote:

Bayerischer Winter

4 Nächte im DZ ab 538 EUR p.P inkl. Lindenwirt ¾ Verwöhnpension, 1x Klassische Wirksamkeit-Rückenmassage und Lindenwirt Vitalprogramm.

Lindenwirts Langlauftage für Einsteiger

4 Nächte im DZ ab 532 EUR p.P. inkl. Lindenwirt ¾ Verwöhnpension, Langlauf Schnupperkurs und Lindenwirt Vitalprogramm.

Bayerisches Tourenskierlebnis für Einsteiger und Profis

3 Nächte im DZ ab 423 EUR p.P. inkl. Lindenwirt ¾ Verwöhnpension, 2x geführte Skitouren und Lindenwirt Vitalprogramm.

