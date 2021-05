Scoperty

Immobiliensuche ohne Grenzen - viele Deutsche würden für Traumimmobilie auch ins Ausland ziehen

München (ots)

Jeder fünfte Befragte würde für sein Traumhaus laut Umfrage grenzüberschreitend umziehen / 12 Prozent aller Befragten sind für einen Umzug innerhalb der Bundesrepublik offen / Pandemie-Erfahrungen beeinflussen die Entscheidungen von Immobilieninteressenten und -eigentümern

Deutschland verlassen für die Traumimmobilie? Viele Umzugswillige können sich das laut einer aktuellen Scoperty Umfrage gut vorstellen. Der Immobilienmarktplatz hat dafür 307 Immobilieninteressenten und -eigentümer zu ihren Einstellungen in puncto Umzug befragt. Das Ergebnis: Ganze 20 Prozent der Befragten können sich vorstellen, für ein Eigenheim grenzüberschreitend umzuziehen. Bei den über 50-Jährigen ist sogar fast ein Drittel offen für einen neuen Wohnsitz außerhalb Deutschlands. "Immer mehr Menschen sind nicht mehr ortsgebunden, wenn es um die Suche nach ihrer Traumimmobilie geht", sagt Michael Kasch, Geschäftsführer von Scoperty (www.scoperty.de). "Sie haben genaue Vorstellungen, wonach sie suchen und dafür schauen sie sich nicht mehr nur in den eigenen Stadtgrenzen um."

Egal ob vom Land in die Stadt, von der Stadt wieder aufs Land oder aus dem Norden in den Süden: Laut der Scoperty Umfrage unter Immobiliensuchenden und -eigentümern ist rund ein Drittel bereit, für die Traumimmobilie in ganz Deutschland - oder sogar über die Landesgrenzen hinweg - umzuziehen. Dabei sind vor allem ältere Menschen flexibler, das zeigt die Altersstruktur der Befragten. Während bei den unter 50-Jährigen nur 13 Prozent offen sind für einen grenzübergreifenden Umzug, sind es bei den über 50-Jährigen rund 30 Prozent. "Die individuelle Mobilität nimmt seit Jahren zu und damit die Unabhängigkeit bei der Wahl des Wohnsitzes. Die Digitalisierung und die neuen Möglichkeiten zum Homeoffice haben den Aktionsradius vergrößert. Für Umzugswillige wird es daher immer wichtiger, bei der Objektsuche einen Überblick über den gesamten Markt zu erhalten - auch über Regionen, die bisher weniger im Fokus stehen", ist sich Kasch sicher.

Die größte Herausforderung bei der Suche nach der Traumimmobilie bleibt der Mangel an sichtbaren Offerten. 21 Prozent der Umzugswilligen finden aktuell kein passendes Angebot - obwohl sich die Mehrheit der Eigennutzer vorstellen kann, die eigene Immobilie weiterzuverkaufen. Michael Kasch: "Der intransparente Markt ist in Deutschland schon länger ein Problem."

Sein Start-up Scoperty will das ändern und auch jene Immobilien sichtbar machen, die noch gar nicht zum Verkauf stehen. "Es muss mehr Angebot und mehr Dynamik im Markt geben. Transparenz und einfache Interaktion auf einem digitalen Marktplatz zwischen Eigentümern und Käufern können ein Schlüssel zu einem besseren Immobilienmarkt für alle sein."

Auswirkungen der Pandemie

Neben den Faktoren Familienzuwachs oder -verkleinerung, haben auch die Lockdown-Erfahrungen einen Einfluss auf die Umzugsentscheidung. So ist für rund 20 Prozent derjenigen, die gerade einen Umzug planen, die Corona-Krise der Grund dafür. Kasch: "Dank Homeoffice und flexiblen Arbeitsmodellen werden Menschen hinsichtlich ihrer Wohnortssuche mutiger und denken neu über den Standort ihres Eigenheims nach. Die Lage einer Immobilie bleibt weiterhin wichtig - die Zeiten, in denen die maximale Entfernung des Wohnsitzes lediglich bis zum Nachbardorf reichen darf, sind jedoch vorbei."

Über die Umfrage:

Für die im April 2021 durchgeführte Nutzer-Umfrage wurden 307 Immobilieninteressenten (darunter 189 Immobilieneigentümer / Eigennutzer) aus ganz Deutschland im Rahmen einer Online-Erhebung dazu befragt, wie sie über das Thema Umzug denken.

Über Scoperty

Scoperty ist der Immobilienmarkt des 21. Jahrhunderts. Mit adressgenauen Informationen und direkter Interaktion zwischen Immobiliensuchenden und -eigentümern schafft Scoperty eine nie dagewesene Transparenz und Dynamik auf dem deutschen Immobilienmarkt. Mit Hilfe von Big Data und Künstlicher Intelligenz zeigt das Unternehmen Informationen zu mehr als 35 Mio. deutschen Wohnimmobilien und macht damit einen Markt sichtbar, der bisher im Verborgenen gelegen hat. Der digitale Marktplatz soll mehr Interaktion und mehr Dynamik in den Markt bringen. Damit jeder seine Traumimmobilie finden kann. Scoperty ist ein Gemeinschaftsunternehmen der ING Bank N.V. und der Sprengnetter Property Valuation Finance GmbH. Mehr Informationen: www.scoperty.de

Original-Content von: Scoperty, übermittelt durch news aktuell