Aiways Automobile Europe GmbH

Die zukunftsorientierte Wahl für Flottenkunden: Die elektrische Modellpalette von Aiways

Bild-Infos

Download

München (ots)

In einer sich schnell wandelnden Mobilitätslandschaft stehen Unternehmen vor der Herausforderung ihre Fahrzeugflotten nachhaltiger und kosteneffizienter zu gestalten. Die Aiways-Modelle U5 SUV und U6 SUV-Coupé liefern die perfekte Antwort auf diese Herausforderungen und machen Elektromobilität für Flottenkunden attraktiver denn je.

Eine aktuelle Studie des Fraunhofer ISI, durchgeführt im Auftrag des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV), hat die Gesamtkosten (Total Costs of Ownership, TCO) mehrerer Pkw-Antriebsarten verglichen. Die Studie zeigt, dass Elektrofahrzeuge langfristig wirtschaftlicher sind als ihre Verbrenner-Pendants, selbst wenn die Anfangsinvestitionen höher ausfallen.

"Der Konkurrenzkampf auf dem Flottenmarkt ist extrem hoch", sagt Dr. Alexander Klose, Executive Vice President of Overseas Operations bei Aiways. "Doch dank unserer intelligenten MAS-Plattform haben nicht nur eine sehr effiziente und dadurch in den Betriebskosten sehr interessante Modellpalette schaffen können, wir sind zusätzlich durch unsere geringen Einstiegspreise auch mit den nun langsam auslaufenden Förderungen konkurrenzfähig und eine interessante Alternative zum Umstieg auf Elektromobilität in der Flotte."

Aiways verbessert die Gesamtkosten-Bilanz durch Bestwerte in vielen Disziplinen

Die Fraunhofer-Studie berechnet die Gesamtkosten dabei mit diversen Faktoren wie den Anschaffungskosten, möglichen Prämien oder Boni, Ladeinfrastrukturkosten, Energie- und Kraftstoffkosten, Wartungs-, Inspektions- und Instandhaltungskosten, sowie Versicherung, Steuer und THG-Quote. In den wichtigsten dieser Disziplinen ist die Aiways-Modellpalette durch den intelligenten Entwurf der MAS-Plattform dem Durchschnitt der gewerteten Elektrofahrzeuge sogar noch voraus.

Attraktive Grundpreise und umfassende Ausstattung machen die Aiways-Modellpalette auch ohne Förderung attraktiv

Die bevorstehende Reduzierung staatlicher Förderprogramme für Elektrofahrzeuge macht die Wirtschaftlichkeit der Fahrzeugauswahl wichtiger denn je. In diesem Kontext stellt Aiways mit seinen Modellen eine überzeugende Alternative zu herkömmlichen Fahrzeugen dar. Mit ihrem beeindruckende Preis-Leistungs-Angebot sind das U5 SUV und das U6 SUV-Coupé auch ganz ohne Förderung konkurrenzfähig gegenüber konventionell angetriebenen Modellen gleicher Größe und Ausstattung.

Geringe Betriebskosten durch langes Wartungsintervall und hohe Effizienz

Wartungsintervalle von beeindruckenden 100.000 km und die dadurch erheblich reduzierte Servicekosten sind ein weiterer Faktor, der die Aiways-Modelle zu einer finanziell vorteilhaften Wahl für Flottenbetreiber macht. Dazu kommt die hohe Effizienz des AI-PT-Antriebsstranges, der im Falle des Aiways U6 SUV-Coupé mit einer Leistung von 160 kW (218 PS) nicht nur für dynamische Fahrleistungen sorgt, sondern auch für geringen Verbrauch und hohe Reichweite sorgt. Die Aiways-Modelle erlauben Unternehmen dadurch ihre Betriebskosten langfristig zu senken. Durch niedrigere Energiekosten pro Kilometer und minimale Wartungsanforderungen entstehen echte Einsparungen.

Intelligente Technologie mit Fernwartung und effizienterer Verwaltung

Moderne Konnektivitäts- und Assistenzsysteme sind in den Aiways-Modellen serienmäßig. Sie ermöglichen nicht nur ein höheres Maß an Sicherheit, sondern auch eine effiziente Flottenverwaltung. Mit der Möglichkeit der Fernüberwachung und -wartung bietet Aiways ein smartes Gesamtpaket, das weit über die reine Fortbewegung hinausgeht.

Mehr Nachhaltigkeit und gesteigertes Umweltbewusstsein

Im Kampf gegen den Klimawandel und zur Verbesserung der Luftqualität spielen Elektrofahrzeuge eine immer wichtigere Rolle. Mit dem Aiways U5 SUV und dem Aiways U6 SUV-Coupé können Unternehmen ihre CO2-Bilanz deutlich verbessern und so nicht nur eventuelle Zielwerte leichter erreichen, Zertifikatskosten einsparen, sondern gleichzeitig ein starkes Engagement für Umweltschutz und Nachhaltigkeit zeigen. Diese Verpflichtung wird bei Kunden und Partnern immer mehr geschätzt.

Original-Content von: Aiways Automobile Europe GmbH, übermittelt durch news aktuell