St. Pölten UAS: Mit Comics die Wissenschaft erklären - Naturwissenschaft für Studierende und Schüler*innen leicht verständlich gemacht

ST. Pölten, Österreich (ots/PRNewswire)

Menschen erzählen und hören gerne Geschichten. Sie tun das nicht nur, um zu unterhalten oder unterhalten zu werden, sondern auch um Inhalte und Informationen zu vermitteln. Gedanken und Kommunikationsprozesse werden zu Geschichten verknüpft, um Vorstellungen und Ansichten besser auszudrücken oder die Vorgänge, die sich in der Welt abspielen, für einen selbst und andere begreifbar zu machen. Im Forschungsprojekt Comixplain nutzen Forscher*innen der FH St. Pölten diese menschliche Neigung zum Storytelling und erstellen Comics, die Studierenden dabei helfen, wissenschaftliche Konzepte besser zu verstehen.

„Viele Studien zeigen, dass Comics zur Vermittlung von Lehr- und Lerninhalten für Kinder als auch für Erwachsene sehr nützlich sind. Das hat nicht nur damit zu tun, dass sie ein vertrautes Medium sind, sondern liegt auch an ihrer einzigartigen Kombination von Besonderheiten. Neben einer Erzählstruktur, wie sie normalerweise nur Lehrvideos haben, enthalten sie Visualisierungen und Infografiken und erlauben eine flexible räumliche Anordnung von Elementen. Die Inhalte können von Leser*innen in ihrem eigenen Tempo konsumiert werden, was bei einem Video oft nicht möglich ist", erklärt FH-Dozent Victor Adriel de Jesus Oliveira vom Institut für Creative\Media/Technologies der FH St. Pölten, der das Projekt leitet.

Neues didaktisches Format Comixplain entwickelte ein neues didaktisches Format, das Comics nutzt, um Studierenden Inhalte aus den STEM-Fächern (Science, Technology, Engineering, Mathematics) näherzubringen.

„Ins Auge gefasst wurden dafür vor allem Unterrichtseinheiten, von denen bekannt ist, dass die Studierenden mit den Inhalten zu kämpfen haben, oder Unterrichtseinheiten, in denen abstrakte Konzepte vermittelt werden. In diesen Fällen können Comics als unterstützendes Lehrmaterial nützlich sein", sagt Oliveira. Studierende und Lehrende haben gemeinsam die Inhalte für die Comics erarbeitet.

Anleitungen auch für Lehrer*innen Schließlich haben die Teams noch Anleitungen erstellt, wie man die Comics benutzt und am besten einsetzt. Alle Ergebnisse und Materialien stehen online gratis zur Verfügung unter https://fhstp.github.io/comixplain. Auch Lehrer*innen können diese Materialien für ihren Unterricht nutzen.

Nächster Schritt: Community Engagement Im nächsten Schritt haben Oliveira und seine Kolleg*innen das Ziel, eine Community zu schaffen, die neue Comics, Übersetzungen und Anwendungen der Comics beisteuert.

Ein Teil der Beiträge der Community umfasst mobile Augmented-Reality-Apps. Die Apps können direkt aus dem Comixplain-Angebot unter https://fhstp.github.io/comixplain/mediasummerschool.html heruntergeladen werden.

Hunderte Illustrationen Der neueste Beitrag ist eine Suchoberfläche, die Besuchern dabei helfen soll, hunderte von kostenlos zur Verfügung gestellten Illustrationen von Comixplain zu durchsuchen: https://fhstp.github.io/comixplain/catalog.html.

Projekt Comixplain https://research.fhstp.ac.at/projekte/comixplain

