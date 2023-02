Hong Kong Tourism Board

Hongkong lässt die Maskenregeln fallen

Ab dem 1. März wird die Welt wieder mit lächelnden Gesichtern begrüßt

Hong Kong

Am 28. Februar kündigt die Regierung Hongkongs an, die Maskenpflicht ab dem 1. März aufzuheben. Ab dann müssen alle Besucher Hongkongs drinnen und draußen keine Masken mehr tragen und können Hongkongs markante Sehenswürdigkeiten und die verschiedenen Viertel in vollen Zügen genießen. Dieser Schritt ist der nächste in einer Reihe aus Lockerungen, die es internationalen Gästen ermöglicht, die Destination endlich wieder zu besuchen.

Die Ankündigung kommt gerade rechtzeitig, denn die Stadt bereitet sich auf eine Reihe von internationalen Großveranstaltungen im kommenden Monat vor, darunter die Clockenflap (3. bis 5. März), die Art Basel (23. bis 25. März) und die Hong Kong Sevens (31. März bis 2. April). Reisende aus nah und fern können bei der Clockenflap tanzen und mitsingen, bei den berühmten Hong Kong Sevens ihre Lieblingsmannschaften anfeuern und mit kühlen Drinks feiern. Bei der Art Basel Hong Kong treffen sie auf Galeristen von Weltrang.

Alle Informationen unter https://www.DiscoverHongKong.com/de.

Original-Content von: Hong Kong Tourism Board, übermittelt durch news aktuell