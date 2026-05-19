LapID Service GmbH

20 Jahre Innovation im Fuhrpark: LapID feiert Jubiläum

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Netphen (ots)

Unternehmen im Fuhrparkalltag entlasten. Den Verwaltungsaufwand reduzieren. Und die zuverlässige Absicherung rechtlicher Pflichten. Das sind die Ziele der LapID Service GmbH. Und dies seit 20 Jahren.

Seit 2006 hat sich das Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen zu einem der Innovationsführer in der Compliance-Digitalisierung im Fuhrparkmanagement entwickelt. An den Standorten in Siegenund Köln arbeiten mittlerweile über 50 Experten, viele mit dem Schwerpunkt IT und Digitalisierung.

Rund 20 Millionen Euro gebundene Arbeitszeit pro Jahr - das ist das Volumen, das LapID Kunden durch Prozessautomatisierung einsparen können. Über 5.000 Unternehmen und mehr als 600.000 Nutzer setzen auf die Lösungen des Mittelständlers.

Auf einen Blick:

Vom Pionier zum Innovationsführer: Was 2006 mit der Erfindung der elektronischen Führerscheinkontrolle begann, ist heute eine konsequent weiterentwickelte Plattform für modernes Fuhrparkmanagement. Mit seinen Lösungen setzt LapID Maßstäbe für digitale Compliance-Prozesse im Fuhrpark.

Rechtliche Absicherung im Fuhrpark: Durch kontinuierliche Erweiterungen des Produktportfolios hat sich LapID zu einem verlässlichen Partner für die Erfüllung von Compliance-Anforderungen im Fuhrpark entwickelt.

Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr: Seit 20 Jahren sorgt die LapID Service GmbH dafür, dass in deutschen Fuhrparks Rechtssicherheit und Unfallprävention Hand in Hand gehen.

Jörg Schnermann, CEO: "Wir blicken mit Stolz auf 20 Jahre LapID zurück. Von Beginn an war unser Anspruch, Fuhrparkprozesse einfacher, sicherer und effizienter zu gestalten. Aus einer pionierhaften Idee ist ein marktführendes Unternehmen entstanden, das den digitalen Wandel im Fuhrpark aktiv mitgestaltet."

Vom Pionier zur digitalen Plattform für den Fuhrpark

Arbeitszeitersparnis, Risikominimierung, rechtssichere Compliance: seit Beginn entwickelt LapID seine Lösungen konsequent an diesen Anforderungen seiner Kunden.

Mit diesem Anspruch hat LapID die digitale Führerscheinkontrolle etabliert und sein Portfolio in den vergangenen Jahren kontinuierlich erweitert.

Heute unterstützt LapID Unternehmen mit digitalen Lösungen in zentralen Bereichen des Fuhrparkmanagements. Dazu gehören insbesondere die Führerscheinkontrolle, Fahrerunterweisungen, die Fahrzeugverwaltung sowie ein Aufgaben- und Terminmanagement. Die automatisierten Tools helfen dabei, Prozesse zu vereinfachen, Verwaltungsaufwand zu reduzieren und langfristig Kosten zu senken.

Mehr Sicherheit, weniger Aufwand

Der Nutzen für Fuhrparkverantwortliche in klar: Statt unterschiedliche Insellösungen oder manuelle Prozesse zu koordinieren, können sie zentrale Compliance- und Verwaltungsaufgaben in einem digitalen System bündeln. LapID entlastet Fuhrparkmanager und Fahrer, minimiert Risiken und sorgt für die zuverlässige Einhaltung von Vorgaben.

Tim Wiersdörfer, Head of Product Management: "Wir glauben nicht an Digitalisierung als Selbstzweck. Jedes neue Tool, jeder neue Ablauf muss sich daran messen lassen, ob er Mitarbeitern echte Erleichterung bringt und ob er Unternehmen effizienter macht. Das ist der Maßstab, an dem wir unsere Produktentwicklung ausrichten."

Vertrauen durch Erfahrung, Datenschutz und geprüfte Sicherheit

Das Unternehmen steht seit jeher für hohe Standards bei Datenschutz und Informationssicherheit. Bereits 2016 erhielt LapID als erster Anbieter am Markt eine Datenschutz-Zertifizierung nach BDSG durch den TÜV Süd; seitdem erfolgt eine jährliche Prüfung nach DSGVO durch eine externe Prüfgesellschaft. Seit 2025 ist LapID zudem nach ISO 27001 zertifiziert.

Diese Verbindung aus Innovationskraft, Praxistauglichkeit und geprüfter Sicherheit prägt LapID seit zwei Jahrzehnten und bildet die Grundlage für den weiteren Weg des Unternehmens.

Für Unternehmen mit eigenen Compliance-Anforderungen ist das ein wesentlicher Vorteil. Denn extern geprüfte Zertifizierungen erleichtern interne Freigabeprozesse und schaffen Verlässlichkeit gegenüber Aufsichtsbehörden.

Tim Wiersdörfer, Head of Product Management: "Mit der fortschreitenden Digitalisierung im Fuhrpark gewinnen Datenschutz und Informationssicherheit weiter an Bedeutung. Wir denken sie deshalb in der Produktentwicklung von Beginn an mit."

Mit klarem Blick in die Zukunft

Auch nach 20 Jahren versteht sich LapID als Innovationstreiber im Fuhrparkmanagement. Das Unternehmen entwickelt seine Lösungen kontinuierlich weiter, um analoge Prozesse weiter zu automatisieren und Unternehmen noch effizienter zu unterstützen. Der Blick richtet sich dabei klar nach vorn: auf eine Zukunft, in der digitale Nachweise, automatisierte Abläufe und sichere Compliance-Prozesse selbstverständlich zusammengehören.

Allein in den vergangenen 6 Monaten entwickelte das Unternehmen neue Lösungen, für

eine digitale Workflow-Automatisierung, auch für UseCases über den Fuhrpark hinaus,

ein System für die Einbindung eigener digitaler Unterweisungen,

ein neues Unterweisungsmodul zu Sonder- und Wegerechten,

das digitalen Strafzettelmanagement,

die zukünftige Kontrolle des digitalen Führerscheins im betrieblichen Kontext.

LapID arbeitet bereits heute daran, zentrale technologische Entwicklungen wie KI und den digitalen Führerschein für das Fuhrparkmanagement nutzbar zu machen. Ziel ist es, neue Möglichkeiten nicht nur frühzeitig zu erkennen, sondern in praxistaugliche Lösungen für Unternehmen zu überführen. Im EU-Projekt "POTENTIAL" hat LapID dafür bereits einen funktionsfähigen Prototyp entwickelt, der die digitale Führerscheinkontrolle für Fuhrparkverantwortliche abbildet.

Jörg Schnermann, CEO: "Auch künftig wird es darum gehen, analoge Abläufe im Fuhrpark weiter zu digitalisieren und so in die Arbeitsprozesse zu integrieren, dass sie für Unternehmen praktikabel und rechtlich belastbar sind. Ein Thema, das wir dabei aufmerksam verfolgen, ist der digitale Führerschein. Entscheidend wird sein, neue Nachweisformen so nutzbar zu machen, dass sie sich sinnvoll in bestehende Prozesse einfügen."

20 Jahre LapID: Ein Beispiel für hohe Innovationskraft digitaler Produkte aus Deutschland. Mit dem klaren Anspruch, die Fuhrparkwelt von morgen weiter aktiv mitzugestalten.

Über LapID

Die LapID Service GmbH ist der marktführende Anbieter zur Automatisierung von Compliance-Aufgaben im Fuhrpark. Das deutsche SaaS-Unternehmen bietet Lösungen für die gesetzlich verpflichtende Führerscheinkontrolle, Fahrerunterweisung und Fahrzeugprüfung nach UVV an. Ergänzt wird das Portfolio mit LearnID powered by LapID um E-Learning-Unterweisungen für die Bereiche Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und Compliance. Eine digitale Fahrzeugverwaltung mit einem Termin- und Aufgabenmanagement für verschiedene Themen rund um das Fahrzeug rundet das Angebot ab. Die Auftragsverarbeitung bei LapID ist durch den TÜV SÜD geprüft, außerdem ist LapID nach dem ISO 27001-Standard zertifiziert.

Bei dem 2006 gegründeten Unternehmen arbeiten rund 50 Mitarbeiter an zwei Standorten in Netphen (Siegerland) und Köln. Deutschlandweit sind über 600.000 Nutzer bei über 5.000 namhaften Unternehmen wie AXA, BAUR, Coca-Cola und Evonik mit LapID unterwegs.

Mehr Informationen unter: https://www.lapid.de

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