KitzSki erhält die Auszeichnung „Weltbestes Skigebiet“ 2022

Weltweit gibt es mehr als 6.000 Skigebiete. dass KitzSki und seine Mitarbeiter täglich Herausragendes leisten, weshalb in allen Kriterien Bestnoten vergeben werden konnten.

KitzSki punktete mit 4,9 von 5 möglichen Sternen im internationalen Test von SKIRESORT.DE, insbesondere durch die Weitläufigkeit und Größe des Skigebietes sowie seine moderne Infrastruktur. Ausgezeichnet bewertet wurden darüber hinaus das abwechslungsreiche Pistenangebot die Lifte und Bahnen sowie die Schneesicherheit und Qualität der Pistenpräparierung. Kitzbühel eignet sich hervorragend für Familien und Kinder, Anfänger, Könner und Freerider sowie Snowpark-Fans und Sportler, die sich für das Höhenlanglaufen begeistern. „Wir sind stolz, dass wir die zahlreichen Kriterien so hervorragend erfüllen konnten und uns die Auszeichnung ‚Weltbestes Skigebiet 2022‘ verliehen wurde“, freuen sich Mag. Anton Bodner und Mag. Christian Wörister, Vorstandsduo der Bergbahn Kitzbühel. „Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle natürlich allen unseren Mitarbeitern, die sich während der ganzen Saison mit großem Engagement um unsere Gäste und den reibungslosen Skibetrieb kümmern.“

Bestnoten für KitzSki

Faktoren wie Sauberkeit und Hygiene, Orientierung, Information und umweltfreundlicher Skibetrieb spielen zunehmend eine immer wichtigere Rolle; diese erfüllt KitzSki zu 100 Prozent. Herausragend ist auch das Angebot an Unterkünften direkt an der Piste oder in der Nähe von Liften sowie die Bewirtung in den Bergrestaurants und Hütten im Skigebiet. Gediegener und exklusiver Après-Ski, herzliche Mitarbeiter und die ausgezeichnete Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen KitzSki zu einer beliebten Skidestination für das nationale und internationale Skipublikum.

Oliver Kern, Geschäftsführer von SKIRESORT.DE, lobt die Bemühungen von KitzSki und gratuliert dem gesamten Team zur Auszeichnung. „Zufriedene Gäste, motiviertes Personal und eine traumhafte Naturkulisse – im gesamten Skigebiet von Kitzbühel ist die Begeisterung für den Skisport deutlich spürbar. Diese Form der Authentizität und das legendäre Weltcup-Feeling von Kitzbühel verleihen KitzSki einen unverwechselbaren Charakter“, so Oliver Kern.

Zahlen, Daten, Fakten zum Skigebiet KitzSki

Mit seinen 233 Abfahrtskilometern, 57 Liftanlagen, 1.160 Schneeerzeugern und herausragenden Pisten- und Schneemanagement wurde das Skigebiet KitzSki bereits mehrfach ausgezeichnet. 11 Zubringerbahnen bringen die Gäste in das Skigebiet. KitzSki fördert den Skinachwuchs mit 10 Übungsanlagen im Tal, die kostenlos benützt werden dürfen.

Über SKIRESORT.DE

Skiresort Service International ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Veröffentlichung und Verbreitung von Skigebietsinformationen und -daten. SKIRESORT.DE ist das größte Testportal von Skigebieten und hat auch KitzSki im vergangenen Winter unter die Lupe genommen.

