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Check Point Software Technologies Ltd.

Check Point Software: OpenAI unter Top 10 der gefälschten Marken

München (ots)

Die Sicherheitsforscher von Check Point Software veröffentlichen die Ergebnisse ihres Brand Phishing Reports. Unter den Top 10 der am meisten missbrauchten Markennamen taucht nun auch OpenAI auf:

1. Microsoft

2. LinkedIn

3. Google

4. Apple

5. Amazon

6. Adobe

7. Facebook

8.WhatsApp

9. Paypall

10. OpenAI

Zum ersten Mal tauchte laut den Forschern OpenAI unter den zehn am häufigsten imitierten Marken auf. Dieser Trend zeigt, worauf Angreifer künftig ihr Augenmerk richten werden. Da KI-Tools für Millionen von Menschen, die damit Abonnements, Zahlungen und Arbeitsaufgaben verwalten, von einer Neuheit zur täglichen Gewohnheit werden, werden sie zu einem ebenso attraktiven Ziel wie Banken oder Tech-Riesen.

Mit den folgenden Tipps schützen sich Nutzer vor Betrug:

  • Webadressen einer Marke immer direkt in den Browser eingeben, anstatt auf einen Link in einer E-Mail zu klicken.
  • Unerwartete Zahlungs- oder Sicherheits-E-Mails auch von KI-Tools mit besonderer Wachsamkeit behandeln.
  • Multi-Faktor-Authentifizierung aktivieren.

Mehr erfahren Sie hier: https://ots.de/yvWFpq

Pressekontakt:

Kafka Kommunikation GmbH & Co. KG
Auf der Eierwiese 1
82031 Grünwald
Tel.: 089 74747058-0
info@kafka-kommunikation.de

Original-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuell

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