Check Point Software Technologies Ltd.

Gil Shwed übernimmt die Rolle des Executive Chairman of the Board of Directors und Nadav Zafrir wird CEO von Check Point Software Technologies

Tel Aviv, Israel (ots)

Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), ein Pionier und weltweit führender Anbieter von Cyber-Sicherheitslösungen, gibt heute den Wechsel von Gil Shwed in die Rolle des Executive Chairman of the Board of Directors und die Ernennung von Nadav Zafrir zum neuen Chief Executive Officer des Unternehmens ab dem 16. Dezember 2024 bekannt.

"Mit meinem Wechsel in meine neue Rolle als Executive Chairman und der Ernennung von Herrn Zafrir zum neuen CEO des Unternehmens beginnt für Check Point ein neues Kapitel. Ich kenne ihn seit vielen Jahren und er ist die perfekte Besetzung, um Check Point zu neuen Höhen zu führen", erklärt Shwed. "Ich habe volles Vertrauen in die Strategie, die Stärke, die Führung und die Mitarbeiter des Unternehmens, und wir werden gemeinsam daran arbeiten, dass dieser neue Weg noch mehr Erfolg bringt, als wir bisher bereits erreicht haben."

Zafrir kommentiert die Ernennung: "Ich fühle mich geehrt, als neuer CEO zu Check Point zu wechseln. Es ist ein Privileg und eine große Verantwortung, in einer für unsere Branche so entscheidenden Zeit ein renommiertes Cyber-Sicherheitsunternehmen zu führen. Unsere Welt beruht auf Vertrauen, und die Aufgabe von Check Point, dieses Vertrauen aufzubauen und zu schützen, war noch nie so wichtig gewesen. Wir sind in einer einzigartigen Position, um dieser Aufgabe gerecht zu werden und die Zukunft der Cyber-Sicherheitsbranche zu gestalten. Ich danke Herrn Shwed für sein Vertrauen und seine visionäre Führung und bin dankbar, ihn als Partner und Mentor in unserem Direktorium zu haben."

Zuletzt war Zafrir Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von Team8.

Original-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuell