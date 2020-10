MHsportsmarketing

Fußballgott Carsten Jancker startet online Format

Bild-Infos

Download

Wien (ots)

Der Vize-Weltmeister und Champions League Sieger startet mit eigenem Video Podcast durch. Zu Gast in Episode 2 ist ÖFB U-18 Coach Manfred Zsak.

Die Fußballlegende trifft wieder ins (digitale) Netz!

Die Sportlegende Carsten Jancker im Talk-Format: Authentisch, unterhaltsam und am Puls der Zeit! Alle 14 Tage im neuen Online-Format „MyPodCarsten“. Die Co-Moderation wird Kevin Piticev übernehmen, im echten Leben Moderator bei Radio Energy, eine Garantie dafür, dass beide den sprichwörtlichen "Wiener Schmäh" rennen lassen werden.

Als erster Gast besucht ÖFB Unter 18 Cheftrainer und Austria Wien Legende Manfred Zsak das MyPodCarsten Studio. Jancker und Piticev gehen mit ihm auf die Suche nach der besten Liga der Welt und wollen vom ihm wissen, wie wichtig ein Auslandstransfer in jungen Jahren für einen Spieler sein kann.

MyPodCarsten ist alle 14 Tage am YouTube Kanal der MHsportsagents als Video anzusehen bzw. als Podcast auf allen gängigen Plattformen, wie z.B. Apple Podcasts, Spotify und Google Podcasts zu hören. Sämtliche Episoden sowie Bonusmaterial werden auf der eigenen Website, www.mypodcarsten.com, abrufbar sein. Weitere Infos gibt’s auch auf dem Instagram Kanal von MHsportsagents. Produziert wird MyPodCarsten von MHsportsmarketing.

Stimmen zu MyPodCarsten:

„Wir freuen uns total darauf, das neue Format zu präsentieren. Alles in allem bin ich fast so aufgeregt, wie wenn ich die Champions League Hymne höre. Wir werden den Menschen hoffentlich das geben können, was sie wollen. Ich bringe das, was interessiert, viele Themen sowie Gäste. Hoffentlich wird die Anzahl der Hörer und Seher stetig größer. Ziel ist es, Qualität und Insights abseits des Mainstream zu liefern. Wir wollen schon ein wenig am Rad drehen und diskutieren durchaus kontrovers, dabei entsteht ein Mehrwert, der nicht nur für Hardcore Fußballfans relevant sein kann.“ (Carsten Jancker, FC Bayern München Legende)

"Podcasts ist eines der großen Trendthemen unter Mediennutzern und spielt folglich auch in der Vermarktung von Spitzensportlern eine immer größere Rolle. In den USA gründen aktive und ehemalige Profi-Sportler sogar Ihre eigenen Digital- Publishing-Projekte. Die richtige Wahl der digitalen Formate kann daher die Bekanntheit von Sportlerinnen und Sportlern stark erhöhen und sie für Unterstützer aller Art attraktiv machen. Die MHsportsagents sind hier gerne die erste Anlaufstelle für Spitzensportler die genau solche innovativen Projekte umsetzen oder entwickeln möchten, um ihre persönlichen Plattformen zu stärken." (Dr. Michael Hasberger, Eigentümer MHsportsagents GmbH)

Über die MHsportsagents GmbH

MHsportsagents ist eine neue innovativ und international agierende Full Service Sportmanagement Agentur mit Headquarter in Wien. Hauptfokus ist der Transfer von Spielern und Trainern im weltweiten Fußballbusiness.

Über die MHsportsmarketing GmbH

MHsportsmarketing ist die hauseigene Kommunikations- und Marketingproduktionsfirma der Sportmanagement Agentur MHsportsagents. Seit Juli 2020 entwickelt und produziert sie neuen Video- und Audiocontent, wie Podcasts, Online-Videos und On-Demand-Angebote für verschiedene Plattformen, Sportler, Medien und Firmen.

Jetzt abonnieren! Jetzt abonnieren

Pressekontakt:

MHsportsmarketing GmbH

Lukas Laska, BSc MA MA

Marketing Manager



A-1010 Wien | Franz-Josefs-Kai 33/7/3+4

M +43 664 881 056 62

http://mhsportsmarketing.com

Original-Content von: MHsportsmarketing, übermittelt durch news aktuell