Starkoch Jamie Oliver kocht wieder bei RTL Living: Deutschlandpremiere der neuen Kochshow "Jamie Oliver: Geniale One Pot Gerichte" ab 6. Oktober

Arbeit, Haushalt, Hobbys, Freunde und die Familie - im Alltag bleibt zum Kochen oft wenig Zeit und auf den Abwasch danach haben nur die Allerwenigsten wirklich Lust. In seiner brandneuen Kochshow beweist Jamie Oliver, dass köstliche Gerichte nicht mehr als einen Topf, eine Pfanne oder Kasserolle brauchen! RTL Living zeigt die neue Show des britischen Starkochs "Jamie Oliver: Geniale One Pot Gerichte" ab 6. Oktober acht Folgen lang immer donnerstags, 20:15 Uhr als Deutschlandpremiere.

Tomaten-Gnocchi, ein Fischauflauf, Schweinebraten mit Risotto oder ein Schokoladenkuchen mit Buttercreme - Jamie Oliver demonstriert in seiner achtteiligen Kochshow, dass sich diese und viele andere tolle Speisen in einem einzigen Topf, einer Pfanne oder einer Kasserolle zubereiten lassen. Jamies abwechslungsreiche Rezepte sind kinderleicht, schnell gemacht und überaus lecker - und das Beste an ihnen ist, ein Topf erledigt die ganze Arbeit, so dass mehr Zeit zum Genießen bleibt!

Neben seinen kinderleichten Rezepten verrät Jamie in jeder der acht Episoden auch viele seiner kulinarischen Profi-Kochkniffe, die ihm das Kochen jeden Tag erleichtern. Ganz getreu des Mottos dieser raffinierten Kochreiche: wenige Zutaten, kaum Abwasch, aber viel Geschmack!

Bereits am 1. September erscheint passend zur Show Jamie Olivers neues Kochbuch "ONE: Geniale One Pot Gerichte" im DK Verlag. Fans dürfen sich auf 120 einfache und köstliche One Pot-Rezepte freuen.

Lizenzgeber von "Jamie Oliver: Geniale One Pot Gerichte" (OT "Jamie's One Pan Wonders") ist Fremantle International.

