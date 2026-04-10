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3. Liga live bei MagentaSport: Punkteteilung für Hoffenheim "zu wenig", Jones lässt Verlängerung in Schweinfurt offen: "Da sind auch andere in der Schlange"

München (ots)

Die TSG Hoffenheim II eröffnet den 33. Spieltag der 3. Liga mit einem 1:1 gegen den 1. FC Schweinfurt 05, bleibt im 3. Spiel in Folge ungeschlagen und baut auf Platz 15 ein 11-Punkte-Polster auf die Abstiegsränge auf. Für TSG-Trainer Stefan Kleineheismann ist die Punkteteilung dennoch "zu wenig! Vor allem aufgrund der 1. Halbzeit war ich mit dem Spiel von meiner Mannschaft überhaupt nicht zufrieden. Es wurde auch ein bisschen lauter in der Kabine, das gehört auch mal dazu." Seine junge Mannschaft habe das Schlusslicht unterschätzt: "Es sah so aus. Der eine macht einen Lapsus, der andere macht einen Lapsus."

Sein Gegenüber Jermaine Jones betreibt nach dem bereits besiegelten Schweinfurter Abstieg sportliche Trauerbewältigung: "Wir wussten schon länger, dass es runtergeht. Wir haben gesagt: Wir spielen für die Stadt, wir spielen für uns selbst." Jones, der im Februar bis zum Saisonende bei den "Schnüdeln" an der Seitenlinie übernahm und von einem "Riesenspaß an diesem Job" spricht, lässt sich noch offen, ob er den Weg in die Unterklassigkeit mitgeht: "Für mich gibt es Punkte, die dazugehören müssen, dass es auch in der Regionalliga professionell weitergeht." Der Ex-Bundesliga-Profi ergänzt: "Ich habe immer gesagt, dass ich gerne im Profifußball bleiben möchte - unter Profibedingungen. Ich bin in Gesprächen: Mit Schweinfurt als erstes, aber da sind auch andere in der Schlange, mit denen ich sprechen werde."

Am kommenden Wochenende stehen in der 3. Liga wegweisende Partien an: Am Samstag kämpfen der MSV Duisburg in Mannheim, Rot-Weiss Essen gegen Ingolstadt und Hansa Rostock gegen Ulm im Aufstiegsrennen um wichtige Punkte, ehe am Sonntag der Kracher zwischen Tabellenführer VfL Osnabrück und dem Dritten Energie Cottbus steigt. Auch am anderen Ende der Tabelle wird es brisant: Wenn der 1. FC Saarbrücken am Samstag beim TSV Havelse gewinnen und Erzgebirge Aue am Sonntag gegen den SC Verl die 9. Niederlage in Serie kassieren würde, würden die Sachsen als zweiter Absteiger feststehen.

Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips zur 3. Liga am Freitag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht es mit der 3. Liga am Samstag ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr in den Einzelspielen, u.a. mit der Partie SV Waldhof Mannheim gegen den MSV Duisburg. Ab 16.15 Uhr spielt Hansa Rostock gegen den Abstiegskandidaten SSV Ulm. Der Topspiel-Kracher des Wochenendes steht am Sonntag auf dem Programm: Spitzenreiter VfL Osnabrück empfängt den Tabellendritten Energie Cottbus - live ab 13.00 Uhr bei MagentaSport.

TSG Hoffenheim II - 1. FC Schweinfurt 05 1:1

In der 27. Minute nutzt Schweinfurts Sebastian Müller einen individuellen Patzer in der Hoffenheimer Hintermannschaft zur 1:0-Führung aus, ehe Deniz Zeitler für die TSG in der 59. Minute per Elfmeter ausgleicht. Die bereits sicher abgestiegenen Schweinfurter punkten nach 2 Niederlagen wieder. Hoffenheim bleibt im 3. Spiel in Folge ungeschlagen und hat auf Platz 15 noch 11 Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

Stefan Kleineheismann, Trainer Hoffenheim II, über die Punkteteilung: "Das ist zu wenig! Vor allem aufgrund der 1. Halbzeit war ich mit dem Spiel von meiner Mannschaft überhaupt nicht zufrieden. Es wurde auch ein bisschen lauter in der Kabine, das gehört auch mal dazu. Die 2. Halbzeit war dann wieder so, wie wir spielen wollen. Alles in allem war es keine gute Leistung von uns, deswegen gab es auch nur den Punkt."

... ob seine Mannschaft Schweinfurt unterschätzt hat: "Es sah so aus. Deswegen war ich auch sehr unzufrieden. Es sah ein bisschen pomadig aus. Der eine macht einen Lapsus, der andere macht einen Lapsus. Wir müssen daraus lernen, dass wir auch in so einem Spiel voll da sein müssen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=clJTWlRMdTZmcWN4TWZPNzJLdlRzQVhtazhrYlFxZWd4M1htNG91UjRaTT0=

Jermaine Jones, Trainer Schweinfurt: "Wir wussten schon länger, dass es runtergeht. Wir haben gesagt: Wir spielen für die Stadt, wir spielen für uns selbst. Was mich aufregt, ist, dass wir am Ende nicht querlegen, weil du das Spiel normalerweise 2:1 gewinnen musst. Jetzt fährst du nach Hause mit einem Punkt, aber wir sind trotzdem noch zufrieden."

... über den Banner der Schweinfurter Fans "Schlimmer als jeder Abstieg ist nur unsere Vereinsführung: "Ich bin zu lange im Geschäft, dass ich mich darauf nicht konzentriere. Ich versuche mit der Mannschaft zu arbeiten. Alles, was von außen kommt, sind Emotionen. Da wird über Sachen diskutiert, aber das ist nicht mein Ding."

... über seine Aussagen vor der Partie zu einer Vertragsverlängerung: "Ich habe immer gesagt, dass ich gerne im Profifußball bleiben möchte - unter Profibedingungen. Ich bin in Gesprächen: Mit Schweinfurt als erstes, aber da sind auch andere in der Schlange, mit denen ich sprechen werde." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dHBMM1FzUkM5SkNLTGhMMlRkZWVsUkFEZzRZYS9tNGoralZJcitTU2tYRT0=

Vor der Partie äußert sich Jones zu einer möglichen weiteren Beschäftigung in der Regionalliga: "Ich habe zum Verein klar gesagt, dass wir uns hinsetzen und Gespräche führen werden. Für mich gibt es Punkte, die dazugehören müssen, dass es auch in der Regionalliga professionell weitergeht. Da müssen wir über gewisse Sachen sprechen. Ich habe einen Riesenspaß an diesem Job, Tag für Tag mit den Jungs zu arbeiten. Man wird sehen, was am Ende dabei herauskommt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VDdYT2dnTUQ1eElLcW40a0xrZnNuNVB1bzM2ZU9sVHlpNjhrbUZLd0cxVT0=

Fußball live bei MagentaSport

3. Liga | 33. Spieltag

Samstag, 11.04.2026

ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: Viktoria Köln - Wehen Wiesbaden, TSV Havelse - 1.FC Saarbrücken, SV Waldhof Mannheim - MSV Duisburg, Alemannia Aachen - VfB Stuttgart II, Rot-Weiss Essen - FC Ingolstadt 04

ab 16.15 Uhr: Hansa Rostock - SSV Ulm 1846 Fußball

Sonntag, 12.04.2026

ab 13.00 Uhr: VfL Osnabrück - Energie Cottbus

ab 16.15 Uhr: Erzgebirge Aue - SC Verl

ab 19.15 Uhr: TSV 1860 München - SSV Jahn Regensburg

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