EuroLeague und EuroCup komplett live bei MagentaSport: FC Bayern München feiert 2. Sieg in 48 Stunden: NBA-Neuzugang Dinwiddie freut sich nach 36 Stunden in München über eine "ganz gute" Premiere

Der FC Bayern meldet sich zurück in der EuroLeague! Den Enttäuschungen der letzten Woche folgen 2 Siege in 48 Stunden: erst gegen Real Madrid, dann ein 86:70 im Duell mit Ex-Liebling Carsen Edwards mit Bologna. Ein anderer stand im Fokus: das Debüt von NBA-Star Spencer Dinwiddie, der 6 Punkte und 3 Assists zum Erfolg beisteuerte. "Ich bin gerade einmal 36 Stunden hier. Ich habe einige Shots verworfen. Aber es hat sich ganz gut angefühlt. Ich habe alles für den Sieg gegeben. Das sollte ganz gut sein", bilanziert der NBA-Veteran.

Andi Obst, mit 21 Punkten einmal mehr bester Werfer des Spiels, freut sich auf "seine Erfahrung, sein Skill, sein Talent", mit dem Dinwiddie den Münchenern weiterhelfen werde. Obst und Trainer Gordon Herbert betonen, dass der Neuzugang noch Eingewöhnungszeit brauche: "Das ist vom Spacing ein anderes Spiel. Das Parkett ist nicht so groß wie in der NBA. Aber er wird sich anpassen", sagt der Coach. Mit dem Erfolg stehen die Münchener bei vier Siegen und vier Niederlagen in der EuroLeague auf Rang 11.

Noch besser läuft es bei Europameister Maodo Lo und seinem Klub Zalgiris Kaunas: 96:59 gegen Villeurbanne. Lo zaubert vor allem im 3. Viertel, macht insgesamt 11 Punkte und überragt durch seinen Überblick. Kaunas ist nach 6 Siegen Zweiter.

Nachfolgend Clips und Stimmen zum 8. Spieltag der EuroLeague mit dem Heimspiel des FC Bayern gegen Virtus Bologna und Ex-Spieler Carsen Edwards. Weiter geht es mit der EuroLeague am Freitag. Ab 18.45 Uhr tritt Daniel Theis mit seinen Monegassen gegen den Titelgewinner von 2024, Panathinaikos Athen an.

FC Bayern München - Virtus Bologna 86:70

Der FC Bayern zieht sich langsam aber sicher aus seinem EuroLeague-Loch! Beim Debüt von Neuzugang Spencer Dinwiddie gab es gegen Ex-Spieler Carsen Edwards vor allem dank eines starken 4. Viertels einen klaren Erfolg, den zweiten in Serie. Die Münchener stehen in der EuroLeague damit bei 4 Siegen und 4 Niederlagen. Ex-Münchener Edwards kam - trotz der Niederlage - auf 16 Punkte. Teamkollege und Ex-Ulmer Karim Jallow auf 9 Punkte. Spencer Dinwiddie steuerte 6 Punkte bei. Einmal mehr stark: Andi Obst, mit 21 Punkten, Justinian Jessup - 12 Punkte - lieferte eine ausgezeichnete 2. Halbzeit ab.

Da ist er! Die ersten Punkte von Spencer Dinwiddie im Bayern-Trikot: clipro.tv/player?publishJobID=VDFHWVg5Z014VWdkK0IwMHNOT3JhN0FWa2ZJMTJtaG9MSHBiYXJqRTRtdz0=

Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=RmdNdXNZK2xpMXdZaXpmVzhVRmZoSzViQXpyNVREeVNjTitBVXdkRTVlbz0=

Spencer Dinwiddie, Münchener Neuzugang, über seine ersten Eindrücke: "Das Größte hier sind die Fans. Wir haben eine großartige Fanbase. Wir waren heute Abend ausverkauft und sie haben die Energie gebracht. Das hat Spaß gemacht. Und dann hat unser Team auch noch gewonnen."

...über sein Debüt: "Ich bin gerade einmal 36 Stunden hier. Ich habe einige Shots verworfen. Aber es hat sich ganz gut angefühlt. Ich habe alles für den Sieg gegeben, einige Shots gemacht. Das sollte ganz gut sein."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VGRGVmVMcVlERVJFOXB4YlBuWXNjbksxSmNEeGVzUkx5Mmlvc3lpaHFScz0=

Andi Obst, Spieler FC Bayern und bester Werfer mit 21 Punkten: "Ich denke, wir haben als Mannschaft gut verteidigt und uns in der 2. Halbzeit die Rebounds geholt. Da haben wir in der 1. Halbzeit Virtus ein bisschen im Spiel gelassen, als sie einfache Punkte und Rebounds hatten. In der 2. Halbzeit haben wir es gut in den Griff bekommen und gut kontrolliert und dann offensiv gute Execution gespielt, die Targets gesucht, die wir brauchen, dann auch die Würfe getroffen."

...zum Debüt von Spencer Dinwiddie: "Ich habe mit ihm noch sehr, sehr wenig zu tun gehabt. Aber ich glaube, er wird uns sehr viel helfen, mit seiner Erfahrung, seinem Skill, seinem Talent. Das wird dazugehören, dass wir mit ihm sehr viel reden, mit ihm kommunizieren müssen, um uns mit ihm abzustimmen. Aber ich denke, er wird uns sehr viel helfen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Rm1sUU40STV5clAyYUNHNE9pdkRWSjhYTVRTT3Q0OXdqaE9EQTVzc0kzUT0=

Isiaha Mike, Spieler FC Bayern: "Wir haben uns in der 1. Hälfte schwergetan, im 2. Viertel. Wir sind stark rausgekommen. Aber wir hatten nicht ganz dieselbe Energie wie im ersten Spiel. Wir sind in die Halbzeit gegangen und haben versucht, mehr Energie zu bringen. Und das haben wir geschafft. Wir haben viele Turnovers im 3. Viertel erzwungen und hatten einen Run. Wenn wir das zu unserer Identität machen können, gut defensiv und in den Transitions sein können, sind wir nur schwer zu schlagen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=YXRCZVZrWEMrU2dpTGpKSDhFLzY2akgyWUF5bnl5eElvbDBnUUhMd1RVWT0=

Gordon Herbert, Trainer FC Bayern: "Das ist unser 4. Spiel in 7 Tagen. In den letzten 15 Minuten des Spiels haben wir nochmal die Kraft gefunden. Wir lagen zurück, in den letzten 15 Minuten haben wir nochmal die Energie gefunden. JJ (Justinian Jessup) ist reingekommen und hat uns wichtige Minuten gegeben. Er hat 25 Minuten lang nicht gespielt, kommt dann rein und spielt. Das war eine unglaubliche Performance."

...zum Debüt von Spencer Dinwiddie: "Das wird eine Umstellung sein. Das ist vom Spacing ein anderes Spiel. Das Parkett ist nicht so groß wie in der NBA. Das Spacing ist ein bisschen anders. Aber er wird sich anpassen."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Uk9NbkhSS3Zjc1VyU3Izb2VYZlhHOFBtMWgxeGNlQ2VwdEJoMWFES1ZsUT0=

Zalgiris Kaunas - ASVEL Villeurbanne 96:59

Ungefährdeter Heimsieg für das in dieser Saison so starke Zalgiris um Maodo Lô. Der Welt- und Europameister steuerte von der Bank 11 Punkte zum Erfolg bei. Zalgiris entschied alle vier Viertel für sich, holt den dritten Sieg in Folge in der EuroLeague und behauptet Platz 2. Für ASVEL bleibt es bei nur einem Sieg aus den letzten 6 Spielen.

11 Punkte: Die Maodo-Lô-Show im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=cUpudE0yK1FqRkNzNUZtUEN2RkZuMUp3Z09Wc296dVJZOWpBQjdpZlNvUT0=

Tomas Masiulis, Trainer Kaunas: "Wir haben eine gute Defense gespielt. Alles fängt bei der Defense an. Ich bin sehr glücklich für unsere Fans. Das ist das zweite Spiel in drei Tagen mit einer vollen Halle. Wir genießen es, vor ihnen zu spielen. Wir sind glücklich."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=d0RXcnh4cEFYWFNpL2tZMi9ualB4cXp0U0c2YnBUSXg2ajRlTXhURE80RT0=

Basketball live bei MagentaSport

EuroLeague, 8. Spieltag

Freitag, 31.10.2025

ab 18.45 Uhr: AS Monaco - Panathinaikos Athen

ab 20.00 Uhr: Olympiakos Piräus - Hapoel Tel Aviv

ab 20.15 Uhr: Baskonia Vitoria-Gasteiz - Anadolu Efes Istanbul, Partizan Belgrad - FC Barcelona

EuroLeague, 9. Spieltag

Donnerstag, 06.11.2025

ab 16.45 Uhr: Dubai Basketball - Hapoel Tel Aviv

ab 18.30 Uhr: Fenerbahce Istanbul - ASVEL Villeurbanne

ab 19.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - Panathinaikos Athen

ab 19.50 Uhr: Maccabi Tel Aviv - AS Monaco

ab 20.15 Uhr: Baskonia Vitoria-Gasteiz - Virtus Bologna

ab 20.30 Uhr: Paris Basketball - FC Bayern München

Freitag, 07.11.2025

ab 18.15 Uhr: Anadolu Efes Istanbul - EA7 Emporio Armani Milano

ab 18.45 Uhr: Zalgiris Kaunas - Valencia Basket

ab 20.00 Uhr: Olympiakos Piräus - Partizan Belgrad

ab 20.15 Uhr: FC Barcelona - Real Madrid

EuroCup, 6. Spieltag

Dienstag, 04.11.2025

ab 16.50 Uhr: Türk Telekom Ankara - Panionios Athen

ab 18.50 Uhr: Buducnost VOLI Podgorica - Besiktas Istanbul

ab 19.20 Uhr: Cosea JL Bourg-en-Bresse - NINERS Chemnitz

ab 19.50 Uhr: Dolomiti Energia Trento - Lietkabelis Panevezys

Mittwoch, 05.11.2025

ab 16.50 Uhr: Bahcesehir College Istanbul - Hapoel Bank Yahav Jerusalem

ab 17.50 Uhr: Neptunas Klaipeda - BAXI Manresa

ab 17.50 Uhr: U-BT Cluj-Napoca - Cedevita Olympia Ljubljana

ab 18.45 Uhr: ratiopharm Ulm - London Lions

ab 18.50 Uhr: Aris Midea Thessaloniki - Slask Wroclaw

ab 19.50 Uhr: Umana Reyer Venice - Veolia Towers Hamburg

