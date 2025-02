MagentaSport

Lo und TJ Shorts vom FC Bayern "nicht zu halten" - Theis ackert, ringt und verliert beim Europa-Comeback

Das wird noch ein heißer Tanz um die Playoff-Plätze: der FC Bayern hat die Top6 - die direkte Quali für die Viertelfinals - nach einem 88:93 in Paris verlassen müssen. Eine ärgerliche Niederlage für die lange Zeit ebenbürtigen Münchner. Aber weil Weltmeister Maodo Lo bei den Franzosen eine "fabelhafte Leistung" (Reporter Basti Ulrich) bot und der Ex-Bonner TJ Shorts mit 27 Punkten zwar nicht an die Ausbeute von 29 von Carsen Edwards herankam - aber die beiden Paris-Stars machten eben den Unterschied. Bayern-Trainer Gordon Herbert: "Wir haben hart gespielt. Aber die Guards, TJ Shorts und Maodo Lo, waren nicht zu halten." Maodo Lo, 14 Punkte, bilanzierte: "Ja, das war wichtig für uns. Wir haben aggressiv gespielt. Ich glaube, das war der Unterschied."

Der FC Bayern liegt mit 16 Siegen aus 27 Spielen gleichauf mit 4 weiteren Klubs darunter auch Paris und Monaco.

Für den Europa-Rückkehrer Daniel Theis verlief die Premiere nach 8 Jahren NBA weniger erfreulich: der Weltmeister Theis verlor bei seinem Startdebüt für Monaco in Mailand mit 80:86. Theis leistete sich beim Stand von 80:80 Sekunden vor dem Ende sein 5. Foul, marschierte schimpfend nach rund 24 Einsatzminuten und 6 Punkten vom Feld. Sein Duell gegen Nikola Mirotic (22 Punkte) erinnerte phasenweise an griechisch-römischen Ringkampf.

Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips aus der EuroLeague am Donnerstagabend - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport verwenden. Weiter geht es mit Basketball bei MagentaSport am Freitag. Ab 18.15 Uhr tritt ALBA Berlin bei Anadolu Efes Istanbul an. Die Premiere von Nationalspieler Tibor Pleiß für Champion Athen in Villeurbanne gibt´s ab 20.45 Uhr. Alles live!

Paris Basketball - FC Bayern München 93:88

Revanche geglückt für Maodo Lô und Paris Basketball! Nach dem dramatischen 107:109 im SAP Garden steuerte der Nationalspieler 14 Punkte zum Sieg seiner Pariser bei, zweitbester Wert hinter Topstar und Ex-BBL-MVP TJ Shorts - einmal mehr. Besonders im 1. Viertel legten die Gastgeber mit 8 Punkten Vorsprung den Grundstein für den Erfolg. Das starke 3. Viertel der Münchner, mit 6 Zählern Vorsprung, reichte nicht.

Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=c3p3WUFSaGxHSDNXSEtJalZpODRMRjdnNkZyenN5UTBpdThVMThQWnY3RT0=

14 Punkte! Die Maodo-Lô-Show gegen Bayern im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Mm11bzZ3RUwxYXRGUVk5YmdrYSs0dXNqVTNiaWxCUmo3bUIvRlFmVitUQT0=

Maodo Lo, Spieler Paris: "Ja, das war wichtig für uns. Wir kommen aus der Pause und stehen in der Tabelle ähnlich da. Deshalb war das wichtig für uns. Hoffentlich können wir darauf aufbauen. Wir haben aggressiv gespielt. Ich glaube, das war der Unterschied." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WUFtcTNzNlZqRXdtbkphbDROK094VURUeVdzcVNkQVA4cm9SZm00S1lkND0=

Gordon Herbert, Trainer FC Bayern: "Wir haben hart gespielt. Wir haben Duelle in der 1. Hälfte verloren. Ich denke, aber dass wir in der 2. Hälfte besser gekämpft haben. Wir haben hart gespielt. Die Guards, TJ Shorts, Maodo Lo, waren nicht zu halten." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Mm11bzZ3RUwxYXRGUVk5YmdrYSs0dXNqVTNiaWxCUmo3bUIvRlFmVitUQT0=

EA7 Emporio Armani Milano - Monaco Basket 86:80

Die Mailänder verpatzen Daniel Theis das Comeback in der EuroLeague. 6 der 80 Punkte gingen auf das Konto des Weltmeisters, dazu vier Rebounds. Besonders im 2. Viertel, das die Gastgeber mit 8 Zählern Vorsprung gewannen, sicherten sie sich den Sieg.

Daniel Theis ist zurück! Mit einem spektakulären Dunk erzielt der Weltmeister seine ersten Punkte in der EuroLeague seit 2017. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=dEt5RXovZ1BiTXdlQUpickVvL09yemJGR1NlUkphbUxYODZybUZQV3VWMD0=

Sechs Punkte, aber kein Sieg: Das EuroLeague-Comeback von Daniel Theis im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Z09kZXZUOThzayt5K2Q0bUY5WkNVVjduamRxTTI4dFFTSTlJVjc2V21adz0=

Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=Z0lhdnlCdFU4blhvelB3ZkNHelF3MUVNVlNmUXNIL3ZEQzZUYzVqY1Z1bz0=

Nikola Mirotic, Spieler Milano und Spieler des Spiels: "Ich glaube, heute war Shavon Shields der MVP. In den wichtigen Momenten hat er uns gegeben, was wir brauchten. Nicht nur offensiv, auch defensiv. Es war eine Teamleistung. Ich bin sehr zufrieden mit dem Sieg nach der Pause. Das ist ein großer Moment für uns. Es gibt nicht mehr viele Spiele. Wenn wir weiter um die Playoffs kämpfen wollen, brauchen wir jedes dieser Spiele." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WXFUVlF2bEkrakZRVE9PMWc0bU9QZHpqQ2daQ2xCelRyRklnaTRpYy9Ecz0=

Vassilis Spanoulis, Trainer Monaco: "Wir finden einen Weg, ins Spiel zurückzukommen. Aber am Ende haben wir in der Defensive nicht gut gespielt. Wir haben sie eingeladen. Wir werden versuchen, uns zu verbessern und die Spiele von Beginn an zu kontrollieren." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=b3VYZWVZUXdjMExpSGFjMVc3OGsweCtxbTlHa2IxMy9rNktZeE52emlDcz0=

Basketball live bei MagentaSport

Freitag, 28.02.2025

EuroLeague

ab 18.15 Uhr: Anadolu Efes Istanbul - ALBA Berlin

ab 19.45 Uhr: Virtus Segafredo Bologna - Olympiakos Piräus

ab 20.15 Uhr: Partizan Belgrad - Baskonia Vitoria-Gasteiz

ab 20.45 Uhr: ASVEL Villeurbanne - Panathinaikos Athen

Montag, 03.03.2025

EuroLeague

ab 20.15 Uhr: Paris Basketball - Fenerbahce Istanbul

Dienstag, 04.03.2025

EuroCup

ab 17.45 Uhr: Wolves Twinsbet Vilnius - U-BT Cluj-Napoca

