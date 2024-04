MagentaSport

EuroLeague Playoyffs live bei MagentaSport + Podcast "Abteilung Weltmeister" zum "Pariser Weg"/ "Kannst du nicht mit Geld kaufen!" Wie Iisalo mit seinen Deutschen und Top-Star TJ Shorts Europa erobert

Was für eine Erfolgsstory: von Crailsheim über Bonn nach Paris, um dort ein neues prestigeträchtiges Basketball-Projekt mit 1a europäischem Format aufzustellen. Tuomas Iisalo hat mit der Mehrheit der Bonner Erfolgsmannschaft, die in 2023 die Champions League und die deutsche Vize-Meisterschaft holte, nun den EuroCup gewonnen, damit den Aufstieg in die EuroLeague geschafft. Iisalo, der sich 7 Jahren lang als "Teil des gesamten Puzzles" im deutschen Basketball gesehen hat, ist nach dem Erfolg als Trainer in Europa mindestens ebenso begehrt wie sein Top-Spieler TJ Shorts. Im MagentaSport-Podcast "Abteilung Basketball" hat der Finne sein Pariser-Erfolgsmodell: "Ich kann die richtige Richtung in meinem Kopf sehen. Bislang sind der Klub und die Spieler in diese Richtung gefolgt." Visionen sind das eine, Iisalo gilt auch als pedantischer Arbeiter, der nach dem Aufstieg in die EuroLeague am Kader bastelt: "Es sind noch viele Themen offen. Zum Beispiel mit unserem Budget. Wir wissen noch nicht, wieviel es genau ist. Es ist eine sehr komplexe Angelegenheit." Dennoch soll der Kader um TJ Shorts ("Er ist etwas ganz Besonderes") sowie den Deutschen Leon Kratzer, Michael Kessens, Sebastian Herrera zusammengehalten werden. "Unsere Kultur, unser Zusammenhalt ist ein sehr starker Teil unseres Erfolgs. Auch das Vertrauen zwischen den Leuten. Das kannst du nicht mit Geld kaufen", sagt Iisalo im MagentaSport-Gespräch. TJ Shorts ist daher wohl unverkäuflich, trotz reger Nachfrage: "Wir freuen uns, diesen Weg gemeinsam weiterzugehen. Denn es gibt natürlich Interesse aus der EuroLeague von anderen Teams. Wir haben Sicherheit auf der wichtigsten Position, die des Point Guards."

Nachfolgend die wichtigsten Aussagen aus dem aktuellen Podcast "Abteilung Weltmeister".

22 Siege, nur eine Niederlage - im Prinzip ist das deutsche-französische Basketball-Projekt Paris zum EuroCup-Triumph spaziert. War natürlich nicht so einfach. Es gibt viele Erfolgsrezepte, Tuomas Iisalo verrät im MagentaSport-Podcast "Abteilung Weltmeister" mit Per Günther und Benni Zander seine. Der Finne ist erstaunlich offen und ohne Druck - so hat man ihn selten gesehen und gehört. Wir sind sicher: Iisalo und Paris werden noch viel Furore machen.

"Unser System ist wie ein Virus"

"Es geht nicht darum, was wir machen. Sondern wie wir´s machen. Unser System ist wie eine Art Virus: Wenn wir etwas sehen oder es gibt Probleme gibt, dann macht es uns stärker, wenn wir eine Lösung dafür finden", sagt Tuomas.

Der Finne hat seine Trainer-Karriere damit begonnen via Youtube "die anderen Coaches zu studieren. Ich hatte das Gefühl, auf die Zukunft einzahlen zu müssen." Er habe sich in Deutschland als ein "Teil des gesamten Puzzles" im Basketball gesehen. Sein Prinzip: "Es braucht immer 3 Sachen für den Erfolg: Du brauchst Talent, du brauchst Glück. Vor allem brauchst du immer sehr viel Unterstützung."

"Wir sagen immer: einfach, aber nicht leicht!"

Tuomas Iisalo über "seine große Stärke: Ich kann die richtige Richtung in meinem Kopf sehen. Bislang sind der Klub und die Spieler in diese Richtung gefolgt." Motto: "Eine schlechte Idee gut gemacht ist besser als eine gute Idee schlecht gemacht. Mein wichtigster Job ist, dass alle anderen ihren Job machen. Wir sagen immer: einfach, aber nicht leicht."

Paris startet als jüngste Mannschaft in die EuroLeague: "Wir haben noch weiteres Potenzial"

Iisalo über die Pariser Mannschaft in der neuen Saison: "Unsere Kultur, unser Zusammenhalt ist ein sehr starker Teil unseres Erfolgs. Auch das Vertrauen zwischen den Leuten. Das kannst du nicht mit Geld kaufen. Die EuroLeague ist ein komplett anderer Wettbewerb."

Athletik, Größe, Erfahrung der Spieler und die "sehr guten" Trainer seien viel ausgeprägter, die meisten Teams viel älter. "Wir waren die zweitjüngste Mannschaft im EuroCup. Wir sind der jüngste Champion aller Zeiten. Also kann diese junge Mannschaft noch zusammenwachsen. Wir denken, wir haben noch weiteres Potenzial."

Dennoch muss der Kader ausgebaut werden: "Wir schauen aber auch, was wir noch besser machen in diesem neuen Kontext EuroLeague. Mit diesem Kader kannst du nicht in die EuroLeague gehen. Wir brauchen 15 Spieler für unseren Spielstil. Aber es sind noch viele Themen offen. Zum Beispiel mit unserem Budget. Wir wissen noch nicht, wieviel es genau ist. Es ist keine Unsicherheit, eher noch ein wenig unklar. Es ist eine sehr komplexe Angelegenheit."

TJ Shorts bleibt in Paris: "Wir haben Sicherheit auf der wichtigsten Position, die des Point Guards"

Wird TJ Shorts in der EuroLeague ebenso brillieren wie in allen anderen europäischen Wettbewerben: "Er ist etwas ganz Besonderes. Erstmal als Mensch, dann als Team-Kollege und dann als Spieler. Er ist eine unglaubliche Persönlichkeit. Er ist immer vorbereitet für eine besondere Voraussetzung. Für uns natürlich ein Schlüsselspieler, auch in der nächsten Saison. Wir freuen uns, diesen Weg gemeinsam weiterzugehen. Denn es gibt natürlich Interesse aus der EuroLeague von anderen Teams. Wir haben Sicherheit auf der wichtigsten Position, die des Point Guards."

Der Ausblick auf die Playins: der Showdown:

