Der FC Bayern Basketball gewinnt vor weltmeisterlicher Prominenz nach 4 Niederlagen wieder ein Spiel, schlägt Partizan Belgrad mit 94:85 vor 6500 Fans, mehr als die Hälfte davon aus Belgrad. Weltmeister-Macher Gordon Herbert, daneben war auch Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger im Audi-Dome, sprach in der Halbzeit über die Zeit nach der WM und ein Angebot aus Lyon. "Das war ein sehr spezieller Moment in meinem Leben. Es ist aber immer noch tough, das zu realisieren", so Herbert. "Ja, es gab ein Angebot. Ich habe das mit dem Verband diskutiert. Ich respektiere ihre Entscheidung. Mein Fokus liegt bei der Nationalmannschaft und die Vorbereitung auf Olympia." Trotz des Siegs: für den FC Bayern läuft es in der Saison noch nicht so rund - national und in der EuroLeague. Das kritisierte auch FCB-Geschäftsführer Marko Pesic: "Ergebnistechnisch ist das in der Bundesliga und in der EuroLeague nicht das, was wir uns erhofft haben", so Pesic und sagt über Trainer Pablo Laso. "Man braucht auch nicht erwarten, dass er mit einem Zauberstab kommt und auf einmal läuft alles. Aber wir machen Fehler, die wir eigentlich nicht machen dürfen. Meiner Meinung nach ist die Mannschaft sehr gut. Wir haben einen sehr guten Kader, der sich nicht für die Arbeit belohnt." Weltmeister Niels Giffey zu den Leistungseinbrüchen: "Wir hatten über die vergangenen Wochen ein kleines Turnover-Problem. Auch ein Konstanz-Problem, unser Spiel zu spielen." Für ALBA Berlin geht die Pleitenserie in der EuroLeague weiter. Gegen den bisherigen Letzten Villeurbanne verliert Berlin mit 68:73. Niederlage Nummer 7, jetzt Schlußlicht. "Das ist sehr, sehr bitter. Unabhängig von der Tabelle ist die Niederlage sehr bitter. Wir haben gekämpft, aber hinten raus gab es ein paar Situationen, die nicht für uns gelaufen sind. Im 1. Viertel, und da muss ich mich mit reinnehmen, haben wir total verschlafen", ärgert sich Johannes Thiemann.

FC Bayern München - Partizan Belgrad 94:85

Die Niederlagenserie ist gebrochen. Der FC Bayern gewinnt gegen Belgrad ohne die Weltmeister Andi Obst und Isaac Bonga. Damit springen der FC Bayern auf den 15. Platz in der Tabelle.

Weltmeister Niels Giffey, Bayern: "Wir hatten über die vergangenen Wochen ein kleines Turnover-Problem. Auch ein Konstanz-Problem unser Spiel zu spielen. Das hat jetzt ein bisschen besser geklappt... Wir hatten mehr Disziplin in den einzelnen Sets. Das hat geholfen, es hat aber auch geholfen, dass ein paar Dinger einfach reingefallen sind in den richtigen Momenten."

MagentaSport-Experte Per Günther: "Für mich war es über weite Strecken ein hervorragendes Spiel der Münchner. Im 1. Viertel hatten sie Defensiv noch ihre Probleme. Dann waren aber viel Leidenschaft und Speed dabei. Bolmaro und Francisco haben gezeigt, dass sie ein Weg sind, um für die Bayern Würfe zu kreieren. Das sah wirklich besser aus als in den Wochen zuvor."

Der Link zu den Stimmen Günther und Giffey: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=emwzNFE5ekpocGJ0NU5ZNzBBaW52T1ZOM3Vkd0FzN1dsQXpWc3B0by9WQT0=

Pablo Laso, Trainer Bayern: "Wir kommen von 2 harten Wochen. Wir haben als Team besser gespielt, aber die Details haben uns die Spiele gekostet. Jetzt haben wir die Rebounds in der Defensive kontrolliert und den Ball nicht verloren. Das waren die Schlüssel zum Sieg. Ich freue mich für die Mannschaft, denn sie haben einen guten Job gemacht."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Y09jYUZ0TUZQcmdBd3N0QXdhU0Qzdmt3bzlacytEZUJld01YdmVjbCt0ND0=

Sylvain Francisco, Bayern: "Es tut gut, wenn du nach 4 Niederlagen wieder gewinnst. Ich konnte einige Punkte machen, um meinem Team zu helfen. Das war für mich wieder die Chance, um das zu tun, was ich sonst auch immer tun möchte."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UWNRM21YdlJDc2RCM2NzRUZWbDd4cXNrTTBWalk4eGFVUHNERkc3K3k0OD0=

Carsen Edwards, 21 Punkte, Bayern: "Der Sieg war sehr wichtig. Wir haben immer noch einen weiten Weg vor uns, aber es war wichtig, dass wir uns für die Arbeit belohnen und den Sieg geholt haben."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bnUvK2V5Sk9EQTg4aXFLL1VFQkx5MVlSWDY2KzRmdlI4MFhGUGNvSVpaUT0=

Leandro Bolmaro, Bayern: "Das ist ein gutes Gefühl nach den ganzen Niederlagen. Wir werden aus jedem Spiel lernen und wir werden jedes Mal besser... Ich bin mit 3 Ballverlusten ins Spiel gekommen. Ich war dann aber im Spiel und fokussiert."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SnpjbmtESTV5OG12aHF0bzEvUkUvZXdPQmpnWXZyaTQ1b1JyNEVwNFlCMD0=

Hier kann keiner so richtig vorlegen: Dreier am laufenden Fließband im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZDNvendNOFZFMlBWSE50Y1JxZzFZQWZNbUxmUStQVkFXL3NpY3Q2ZGRFbz0=

Gordon Herbert, Bundestrainer, war in der Halle und sprach in der Pause über die Zeit nach dem WM-Titel: "Ich war 2 Wochen in Finnland und habe mich erholt. Ich war da einfach für mich. Dann war ich für 2 Wochen in Kanada. Dort habe ich meine Familie besucht. Dann bin ich wieder nach Deutschland zurück."

Wann kam die Realisation über das Erreichte? "Es ist immer noch schwer zu glauben. Ich habe es immer noch nicht so wirklich begriffen. Als ich zurück nach Deutschland gekommen bin, habe ich es schon etwas mehr realisiert. Das war ein sehr spezieller Moment in meinem Leben. Es ist aber immer noch tough, das zu realisieren."

Hat er die Bayern-Weltmeister Bonga, Obst und Giffey schon gesehen? "Ich habe sie noch nicht gesehen. Es war großartig, dass ihre Teams sie uns im Sommer übergeben haben. Der Plan ist es, dass sich die Spieler jetzt auf ihre Klubs konzentrieren. Ich werde 2024 wieder mit ihnen sprechen."

... über die bisherige Saison-Leistung von Andi Obst: "Er steht jetzt im Fokus. Ich denke, viele Teams haben den Plan, ihn aus dem Spiel zu nehmen."

... über die Gerüchte über ein EuroLeague-Engagement in Lyon: "Ja, es gab ein Angebot. Ich habe das mit dem Verband diskutiert. Ich respektiere ihre Entscheidung. Mein Fokus liegt bei der Nationalmannschaft und die Vorbereitung auf Olympia."

... über die Mailänder Maodo Lo und Johannes Voigtmann: "Jo hat ein paar sehr gute Spiele gemacht. Maodo war verletzt, aber er kommt jetzt. Ihre Situation und ihre Rollen sind sehr gut."

... über das 17-jährige Bayern-Talent Ivan Kharchenkov und seine Chance auf die Nationalmannschaft: "Er könnte seine Chance bekommen. Wir haben einige sehr gute junge Spieler. Ich habe ihn im Sommer bei der U18 gesehen. Er hat große Aussichten."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UUs0cncxZHNoTk9zb1J2YlRMTGxiQmdZclBvbmNXb2RoWlJGSzk4U05Vdz0=

Pesic über Laso: "Man braucht auch nicht erwarten, dass er mit einem Zauberstab kommt und auf einmal läuft alles"

Marko Pesic, Geschäftsführer FC Bayern, sprach vor der Partie über den Saisonstart: "Ergebnistechnisch ist das in der Bundesliga und in der EuroLeague nicht das, was wir uns erhofft haben. Das ist ganz klar. Wir hatten in der EuroLeague 4 Spiele, wo wir bis 1 bis 2 Minuten vor dem Ende im Spiel waren und dann durch unerklärliche Fehler das Spiel aus der Hand gegeben haben. Auch durch Turnover. Das hat sich auch auf die letzten 2 Spiele in der Bundesliga übertragen, wo wir ähnliche Probleme hatten. Das ist ein Prozess, den wir durchlaufen müssen, aber er ist sehr schmerzhaft, weil wir uns durch die gute Arbeit, die die Mannschaft leistet, selbst wehtun. Da gibt es keine andere Medizin als einen Sieg, der dem Selbstvertrauen helfen kann."

... über die Offensivschwäche und ob der Faktor Zeit dabei eine Rolle spielt: "Das ist schwer zu sagen. Ich denke, wir hatten genug Zeit, um gegen Tal Aviv nicht 24 Turnover zu machen. Wenn man sich einspielt, oder einspielen will, wenn man sich solche Fehler leistet, wie wir uns das antun im Angriff und auch ein bisschen nach Führung suchen, dann ist das ein Teil des Prozesses. Aber wir machen Fehler, die wir eigentlich nicht machen dürfen. Meiner Meinung nach ist die Mannschaft sehr gut. Wir haben einen sehr guten Kader, der sich nicht für die Arbeit belohnt. Vielleicht können wir jetzt damit anfangen."

... über Trainer Pablo Laso: "Natürlich stören ihn die ganzen Niederlagen. Er arbeitet sehr hart. Er führt viele Gespräche mit der Mannschaft. Das ist für ihn auch eine Umstellung, wenn du von Real Madrid nach Bayern kommst. Dann ist es eben nicht Real Madrid, sondern Bayern München. Dann muss man vielleicht ein bisschen anders an die Sache rangehen. Die Erwartungen auch an die Situation anpassen. Man braucht auch nicht erwarten, dass er mit einem Zauberstab kommt und auf einmal läuft alles. Es ist wichtig, dass wir als Verein, in der Verantwortung stehen, den Leuten zu helfen. Wenn ich den Kader analysiere, bin ich der Meinung, dass der sehr gut ist."

... über die Fangewalt aus Belgrad: "Wir haben vor 2 Wochen vor 20.000 Verrückten gespielt. Jetzt sind es 3 bis 4.000 Zuschauer. Du kannst den Leuten nicht verbieten, Tickets zu kaufen. Wir mussten den Verkauf am 15. September stoppen beziehungsweise schauen, was machen wir jetzt, da der Ticketshop lahmgelegt wurde. Aber das ist schön. Klar hätte ich gerne 6.500 Bayern-Fans in der Halle. Das kann man sich aber nicht aussuchen."

Der Link zum Clip (aus technischen Gründen erst ab Pablo Laso): https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eEVNbnhueE94Q3ZXQ3pFNWFZYWJqVVpjcmo3T3oxcDJDbGxEQXNZTTJpVT0=

ALBA Berlin - ASVEL Villeurbanne Lyon 68:73

Pleite Nummer 7 für Berlin in der EuroLeague! Tabellenletzter mit nur einem Sieg. Es sieht nicht gut aus für Berlin. Gegen Belgrad muss am Freitag dringend ein Sieg her.

Johannes Thiemann, Berlin: "Das ist sehr, sehr bitter. Unabhängig von der Tabelle ist die Niederlage sehr bitter. Wir haben gekämpft, aber hinten raus gab es ein paar Situationen, die nicht für uns gelaufen sind. Das tut weh... Im 1. Viertel, und da muss ich mich mit reinnehmen, haben wir total verschlafen. Da waren wir überhaupt nicht da. Ich weiß nicht, was da los war. Keine Energie gehabt, nicht gut gespielt. 28 Punkte zugelassen. Das darf uns nicht passieren... Am Ende sind es immer 2,3 Minuten, die den Unterschied machen. Das ist auf EuroLeague-Niveau einfach der Fall. Da musst du 40 Minuten gut spielen. Wir sind jung, wir machen Fehler, aber es ist bitter, wenn wir die Spiele so verlieren."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZVVRODFhSCtOUmtjSWtCNlZEOVluQjNEbENmdXFBVTJDdmxRUTdpMmxIOD0=

Nur 3 Punkte fehlten: Die letzten 20 Sekunden im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VCt4ZmNMTzJVeGhqdTk4ZW9MMGc0d3JocUgxS0U4OGFIMS8rclNuUGQzdz0=

