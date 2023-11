MagentaSport

3. Liga live bei MagentaSport - top am Sonntag 13.15 Uhr: Saarbrücken - Dynamo

Der Zweite Regensburg setzt Signale für das Gipfeltreffen beim Ersten Dresden: "Traue unserer Mannschaft alles zu"

Zwei Teams setzen sich vor der Länderspiel-Pause oben ab: Dresden als Erster mit 34 Punkte, aber mit einem Spiel weniger (Sonntag in Saarbrücken, ab 13.15 Uhr live und exklusiv bei MagentaSport). Gleich dahinter: Jahn Regensburg, ebenso mit 34 Punkten nach dem 2:0 gegen Ulm. Am Sonntag, 26.11., ab 16.15 Uhr kommt´s zum Gipfel: Dresden gegen Regensburg. "Ich traue unserer Mannschaft alles zu", sagt Jahn Trainer Joe Enochs: "Für mich ein Highlight der Saison." UlmsTrainer Thomas Wöhrle sieht die Regensburger als "momentan formstärkste Mannschaft der Liga." Komplett verkehrte Welt am späten Sonntagnachmittag: RW Essen ist nach dem 2:0 gegen Waldhof und 5 Siegen Dritter mit 27 Punkten und wird von über 10.000 Fans gefeiert. Mannheim ist nach 8 Sieglos-Spielen (6 Pleiten) Drittletzter mit 13 Punkten und muss nach dem Spiel mit Team und Trainer Rehm zum Fan-Rapport in die Kurve. "Total geil" findet Cedric Harenbock, er traf per Traumtor zum 1:0 und bereitete das 2:0 vor, die Essener Erfolgsserie. Den "Ball flachhalten" will er dennoch, was die weiteren Ambitionen angeht: "Jeder will da oben in der Tabelle stehen. Wenn wir jede Woche so feiern können hier, dann nehmen wir das mal mit. Dann gucken wir mal in der Rückrunde, wo wir stehen."

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips der 3. Liga am Sonntag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Kommenden Sonntag gibt´s nur das Nachholspiel in der 3. Liga: Saarbrücken, im Pokal den FC Bayern besiegt und jetzt kurz vorm Abstiegsplatz, gegen Spitzenreiter Dynamo Dresden - live und exklusiv ab 13.15 Uhr bei MagentaSport.

Jahn Regensburg - SSV Ulm 1846 2:0

Acht Siege in Folge - Regensburg ist der erste Dynamo-Jäger, "Trallala"-Gesänge im regnerischen Regensburg - die Fans feiern ihr Team, den Tabellenzweiten. Und für diese Tore - Bumms- Sallers Hammer zum 1:0: clipro.tv/player?publishJobID=ZGdhbi8raWhORWpGS0IyYUxsS0NaV3czSlRwQndXSlp3RzJhVjN0QVM0dz0=

Pottmanns 2:0: clipro.tv/player?publishJobID=MjIzRWlBVU8zWWt3L2h3eU85WG9ZTGJUUjY1WXd5UTVrSW5JRXR4YWVHUT0=

"Damals habe ich mir das nicht vorstellen können, gleichauf mit so einer Mannschaft wie Dynamo Dresden ", blickt Jahns Trainer Joe Enochs auf die 8 Siege zurück - der Grund für den enormen Aufwärtstrend: "Die Mannschaft, die ist sehr bodenständig. Die wissen auch: solche Spiele wie heute, die sind ganz schwer. Unsere Mannschaft findet aber immer Wege, zu gewinnen. Da ist eine schöne Geschichte. ...Wir können immer noch einen drauflegen. Jeder ist für jeden da und das Woche für Woche!"

Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WWQ4dHJzL2ZIRUFBYXVZTHNEZTk1aStDN0RMYWVQTVJCRi9kSWNxcG5GQT0=

Enochs vor dem Spiel gegen den Ersten, Dynamo Dresden, am Sonntag - 26. November, ab 16.15 Uhr live: "Ich traue unserer Mannschaft alles zu."

"Wir hatten das Gefühl, hier geht was. Aber die Mannschaft, die momentan einen brutalen Lauf hat, die hat dann auch das Quäntchen, sich dann auch erarbeitet", glaubt Ulms Trainer Thomas Wöhrle - er sah einen glücklichen Sieg von Jahn, sagt aber auch über Jahn: "Man kommt irgendwann an den Punkt, wo man merkt - da ist richtig viel Qualität drin. Allein physisch, das ist unglaublich, was für eine Mannschaft da auf dem Platz steht. Auch individuell. Unsere Leistung war gut gegen die momentan formstärkste Mannschaft der Liga."

Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SkNpTmFUQkduUkhCaTlnd0UxUENZbXk0YkNZdjNLTzBpOGtGYlZzbWhLST0=

Rot-Weiß Essen - SV Waldhof Mannheim 2:0

Diese 2 Welten: RW Essen ist Dritter mit 27 Punkten und wird von über 10.000 Fans gefeiert, Mannheim ist Drittletzter mit 13 Punkten und muss nach dem Spiel mit Team und Trainer Rehm zum Fan-Rapport in die Kurve. Waldhof hält das 0:0 bis zur 68. Minute - bis dahin spielen sie gefällig, aber absurd harmlos im Abschluss. Eine Kopie der letzten 8 Spiele mit 6 Niederlage und 2 Remis. "Wir müssen nicht viel reden, wir müssen jetzt dringend Taten folgen lassen", sagt der 23jährige Ersatz-Torhüter Lucien Hwaryluk, der zum obligatorischen Interview vorgeschickt wurde. Tatsächlich hielt er einen Elfer - das Highlight aus Mannheimer Sicht: "Es ist aktuell bitter. Eine extrem schwierige Phase für uns. Wir sind eine junge Mannschaft, müssen aber lernen, damit umzugehen. Wir müssen positiv denken, egal wie beschissen die Situation ist."

Der Link - Team geht in die Fankurve plus Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZEZMV2Zudmo1S1cwcndTN25JdUNNMnQxZXd1UDYzR0lQMXFNdG5xWFcrND0=

Cedric Harenbock bekam das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht - Traumtor zum 1:0 geschossen, das 2:0 von Obuz vorbereitet. Ein guter Sonntagabend und eine grandiose Entwicklung beim RWE: "Total geil. Wir sind als Mannschaft einfach zusammengerückt. Wir haben uns gefragt: was wollen wir für einen Fußball spielen. Wir haben geile Fußballer in den Reihen und wir setzen einfach zu 100 Prozent um."

Am 15. Spieltag Dritter - da kann man schon mal die Ambitionen erhöhen, oder? "Ich bin immer noch für Ball flach halten. Schöne Momentaufnahme. Wir genießen das alle, da oben zu stehen. Jeder will da oben in der Tabelle stehen. Wenn wir jede Woche so feiern können hier, dann nehmen wir das mal mit. Dann gucken wir mal in der Rückrunde, wo wir stehen."

Der Link zum Interview plus Tor: clipro.tv/player?publishJobID=R2RxNmxjWkNianJQRWR4bndIQ1BNeUl1c0p0T2QydGJxanN3YTU0MVdicz0=

SC Freiburg II - Preußen Münster 2:2

Viel los im regnerischen Freiburg: Münster drängt gleich massiv, hat wenigstens 3 dicke Chancen in den ersten 2 Minuten. Auch insgesamt ein Chancenverhältnis von 21:6 Torschüssen, schafft aber nur glücklich das 2:2 in der 93. Minute durch Wooten. Preußen-Trainer Sascha Hildmann zuckt mit den Achseln, als er gefragt wird, wie er dieses 2:2 nach einem Superstart einordnen will: "Keine Ahnung, ist ein komisches Ergebnis für mich. Wir sind vielleicht noch nicht kaltschnäuzig genug. Wir haben noch nicht diese Effizienz. Wir sind eben noch eine junge Mannschaft." Schaut sich die Szenen an: "Das ist Wahnsinn, was da alles liegen geblieben ist. Das reicht normalerweise für mehrere Spiele."

Hildmann beklagt einen nicht gegebenen, strittigen Foulelfmeter, der zum 1:0 geführt hätte und hält sich raus, als sein Spieler Bouchama bei einer Hakelei auch Rot hätte sehen können.

Der Link zum Hildmann-Interview:

clipro.tv/player?publishJobID=RGVMWC9MbEN4K0ZFWnJuS3NwaVhFQm94U0Q5dmZhcENUb2o2Y1BVUEJPMD0=

Freiburgs Trainer Thomas Stamm bleibt mit seinen Freiburg Youngstern Vorletzter - immerhin jetzt mit 9 Punkten. Stamm betreibt Aufbauarbeit: "Es geht eher darum, sich an der Leistung letzte Woche (gegen Dresden) sich zu orientieren und nicht diese Woche. Man kann sagen, wir haben einen Punkt mitgenommen. Aber die Leistung ist letzte Woche deutlich besser gewesen. Das wissen die Jungs, das wissen wir. Wenn wir 2:1 in Führung gehen, dann müssen wir in die Zweikämpfe gehen und verteidigen. Weil du weißt, der lange Ball wird kommen. Münster hat noch mal alles probiert und das müssen wir wegverteidigen. Da sist uns die ersten 2 Jahren sehr, sehr gut gelungen. Das war kein gutes Spiel von uns und trotzdem musst du´s mit dem Spielverlauf eigentlich für dich entscheiden. Musst du die 3 Punkte mitnehmen. So ist das enttäuschend."

Der Link zum Stamm-Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dXJsRjFPK1FLWUptZGp6MXA5eUVLOG44SWtQQW4wcy9wajEvTENEZzlZST0=

Die 3. Liga - Nachholspiel des 13. Spieltags

Sonntag, 19.11.2023

Ab 13.15 Uhr: 1. FC Saarbrücken - Dynamo Dresden

