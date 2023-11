MagentaSport

EuroLeague, EuroCup & EM-Quali deutsche Frauen-Auswahl live bei MagentaSport

Satou Sabally: "Nächsten 2 Jahre sind so wichtig für das deutsche Frauen-Basketball - da muss ich jetzt dabei sein"

München (ots)

Wenn es nach der deutsche Ausnahme-Spielerin Satou Sabally geht, wird die Zukunft des deutschen Frauen-Basketballs erfolgreich. "Ich bin eine Person, die auf Hochleistung arbeitet. Man will auch das beste Land sein im Basketball. Wir haben einfach super Voraussetzungen", sagt Satou Sabally vor den beiden EM-Qualifikationsspielen in Tschechien (Donnerstag, ab 17.50 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport) und gegen Italien (Sonntag, ab 17 Uhr live). Im MagentaSport-Interview erklärt sie zwischen den Engagements in der US-Profi-Liga WNBA bei Dallas und in China ihre Rückkehr in die Nationalmannschaft: "Hey - die nächsten 2 Jahre sind so wichtig für das deutsche Frauen-Basketball - da muss ich jetzt dabei sein. Mit der deutschen Nationalmannschaft zu sein, hat jetzt einfach Priorität." Die erfolgreiche WM als Sechste erlebte Satou Sabally nur online, fieberte aber mit: "Die Euphorie, die die Mädels auch hatten - das war einfach nur krass. Das ist einem nicht leicht zugeflogen. Man hat da wirklich Arbeit reingesteckt und Schweiß und Blut. Das verbinde ich mit Basketball - ich verbinde Stolz und Arbeit mit Basketball. Da will man dann auch dabei sein. Da ist eine gute Kultur, die dort geschaffen worden ist."

Nachfolgend ein Ausblick auf die EM-Qualifikation der deutschen Frauen-Nationalmannschaft mit dem Interview mit Satou Sabally - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Deutschland spielt zum Auftakt am Donnerstag in Tschechien (ab 17.50 Uhr), am Sonntag in Hamburg gegen Italien (ab 17 Uhr). MagentaSport zeigt beide Quali-Spiele live und kostenlos. Am Donnerstag geht es in der EuroLeague zur Sache. Dann spielt der FC Bayern gegen Maccabi Tel Aviv - live ab 19.50 Uhr bei MagentaSport als Einzelspiel. Die EuroLeague-Konferenz am Donnerstag startet um 18.30 Uhr und fasst 5 Partien - neben dem FC Bayern gegen Tel Aviv in Belgrad steht auch das Topspiel des Spitzenreiters Real Madrid gegen den Dritten Bologna im Fokus. MagentaSport zeigt alle Spiele der EuroLeague und des EuroCups live.

MagentaSport-Interview mit Satou Sabally (25) vor der EM-Quali - Sabally gilt in den USA als WNBA-Star, hat zu vielen abseitigen Themen eine Meinung und greift nach mehrjähriger Pause wieder in der deutschen Nationalmannschaft an. Hier erste Auszüge, die gesamte Interview gibt'´s am Donnerstag bei MagentaSport zu sehen.

Was Satou Sabally stolz macht: "Einfach mal ein Vorbild sein für so viele Mädels. Ich glaube, dass ich jetzt so eine Art Vorzeigeschild bin für den deutschen Frauen-Basketball. Das ist etwas sehr cooles."

Mit Dallas ist sie im WNBA-Halbfinale rausgeflogen: "Da war ich betrübt. Ich habe mich nicht gut genug gefühlt. Aber als ich auf meiner Terrasse mit meinem Tee saß, musste ich lächeln. Du denkst jetzt, du bist nicht gut genug. Das hat mir gezeigt: du wirst weit kommen, weil du jetzt so denkst, obwohl du eine tolle Saison hattest. Mir ist geworden, wie stolz ich sein auf das, was ich geleistet habe. Aber auch auf das, was kommen wird."

Satou Sabally hat nämlich noch viel vor: "Da wäre der WNBA-Titel. Den möchte ich auf jeden Fall haben. Auch mit Dallas, meiner Mannschaft. Ich will eine Olympia-Medaille. Ich will nicht nur bei Olympia dabei sein. Vielleicht ist jetzt noch nicht der Zeitpunkt. Aber ich glaube, dass wir uns jetzt darauf vorbereiten, als deutsche Frauen-Mannschaft irgendwann eine Medaille holen zu können."

Ihr Comeback bei der Deutschen Nationalmannschaft: "Ich trage das Nationalmannschaftstrikot, seit dem ich 15 Jahre alt bin. Ich weiß, was das für einen stolz mitgebracht hat, ein deutsches Trikot, Deutschland auf der Brust zu tragen. Das ist einfach was Besonderes. Eine der besten deutschen Spielerinnen zu sein. Das ist eine große Ehre...Das war mir jetzt wichtig. Hey - die nächsten 2 Jahre sind so wichtig für das deutsche Frauen-Basketball - da muss ich jetzt dabei sein. Es gibt so viele Mädels in Deutschland, die auch hoch schauen und sagen: Ich will so sein wie Satou Sabally, dass ich dann auch mal in Deutschland spielen kann. Ich kann zeigen: wir sind hier und wir haben so viele andere gute Spielerinnen. So dass man das Licht, das auf mich gerichtet ist, einfach mal breiter scheinen lassen kann. Auf so viele Spielerinnen, die so viele Geschichten haben, die so viel Wert haben und die sich in Europa und überall auf der Welt zeigen."

Zum Erfolg deutschen Mannschaft bei der WM - sie wurde Sechste: "Top. Die Euphorie, die die Mädels auch hatten - das war einfach nur krass. Das ist einem nicht leicht zugeflogen. Man hat da wirklich Arbeit reingesteckt und Schweiß und Blut. Das verbinde ich mit Basketball - ich verbinde Stolz und Arbeit mit Basketball. Da will man dann auch dabei sein. Da ist eine gute Kultur, die dort geschaffen worden ist."

Ihr Ansporn: "Ich bin eine Person, die auf Hochleistung arbeitet. Man will auch das beste Land sein im Basketball. Wir haben einfach super Voraussetzungen." Sie will zu Olympia "und wir sind so kurz davor."

Was sie als Spielerin auszeichnet: "Meine Vielseitigkeit ist etwas Besonderes. Aber auch mein Ehrgeiz. Die Leute sagen immer: du spielst so hart. Ich nehme jede Position sehr ernst. Das hat mich auch auf dieses Level gebracht. Immer alles 100 Prozent."

