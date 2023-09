MagentaSport

Basketball WM live bei MagentaSport Halbfinale: Deutschland-USA ab 13.45 Uhr, Kanada-Serbien ab 10.15 Uhr

Günther hofft auf Schröder: "Gibt nur volle Dennis-Erfahrung, gibt sie nicht im Halb-Gas"

Das größte deutsche Basketball-Spiel seit 21 Jahren: Deutschland trifft am Freitag auf die USA - exklusiv und kostenlos bei MagentaSport. Die bärenstarke Halbfinalrunde wird morgen ab 10.15 Uhr mit der Vorberichterstattung auf das Spiel Kanada gegen Serbien gestartet. Ab 13.45 Uhr beginnt bei MagentaSport der Countdown aus dem WM-Studio zum größten Spiel einer deutschen Basketball-Mannschaft seit 21 Jahren: Deutschland gegen USA. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass Deutschland ready sein wird. Wir haben dann tatsächlich eine Chance, uns Silber oder Gold zu sichern", sagt Per Günther im MagentaSport-Podcast "Das WM-Tagebuch" über die deutsche WM-Mission. Die Diskussionen um Kapitän Schröder nach dem Sieg gegen Lettland hat Per Günther nicht verstanden. "Es gibt nur die volle Dennis-Erfahrung und es gibt sie nicht im Halb-Gas." Günther prophezeit dem deutschen Ausnahme-Spieler den nächsten Karriere-Schritt. "Dennis hat viel. Das, was er hat, so an Voraussetzungen, das reicht. Damit wird er in seiner Karriere 4 bis 5 Millionen Euro verdienen. Der Unterschied, warum er 200 Millionen Euro verdienen wird, ist: sein Selbstbewusstsein." Alle Fans hoffen auf einen sehr guten und selbstbewussten Dennis Schröder im Halbfinale gegen die USA.

187 Punkte! Doncic ist WM-Topscorer, aber wieder Niederlage für seine Slowenen

Tragischer Doncic. Seine Slowenen verlieren das Duell gegen Litauen, trotz 29 Zählern des NBA-Stars. Luka Doncic baut aber seine Führung als Topscorer der WM aus, steht jetzt bei 187 Punkten. Seine Aktionen gegen Litauen bringen Reporter Lukas Schönmüller nahezu in Ekstase.

Clip DBB Update: Dennis Schröder arbeitet fleißig an besserer Punktausbeute

Am Tag vor dem großen Showdown gegen die USA gibt es exklusive Einblicke in den Physio-Raum mit Franz Wagner und nachdem der Party-Bus Richtung Halbfinale abgefahren ist, ein lockeres Training vor dem Halbfinal-Kracher. Besonders im Fokus Dennis Schröder, der selbst sagt: "Mit das schlechteste Spiel, das ich in meiner Karriere gespielt habe." Aber im Abschlusstraining vor dem Halbfinale ist Dennis Schröder wieder fleißig, arbeitet mit Personalcoach Keith Thomas an seinem Touch. Alle sind bereit für das vielleicht größte Spiel ihrer Karriere.

"Ich bin Team Dennis! Seine Superpower ist gleichzeitig sein Problem"

Täglich frisch ins Ohr: PODCAST "Das WM Tagebuch" mit Per Günther und Benni Zander

Per Günther und Benni Zander sind nach dem erfolgreichen Einzug ins Halbfinale mit einem breiten Grinsen aufgewacht. Der MagentaSport-Experte Günther hat sich das Spiel nochmal vorm TV angeschaut, um jenseits der Emotionen aus der Halle, die Partie perfekt analysieren zu können. Und das kam dabei raus:

Besonders die Situation um den deutschen Kapitän Dennis Schröder beschäftigt das Duo zaner & Günther. "Ich bin Team Dennis. Ich habe nicht verstanden, warum gestern die Diskussion aufkam, dass man ihn auswechseln muss." Der Experte erklärt, wie Schröder tickt, wie er da hinkam, wo er heute ist und warum er im "Team Dennis" ist. "Seine Superpower ist sein Selbstbewusstsein. Das Problem ist, dass seine Superkraft gleichzeitig sein Problem ist." Da sieht er auch das restliche Team in der Verantwortung. "Es gibt nur die volle Dennis-Erfahrung und es gibt nicht im Halb-Gas."

Um das Phänomen Schröder zu beschreiben, erklärt Per Günther: "Dennis ist sehr schnell. Dennis hat lange Arme, Dennis hat einen guten Touch. Dennis hat Work Ethik. Dennis hat viel. Das, was er hat, so an Voraussetzungen, das reicht. Damit wird er in seiner Karriere 4 bis 5 Millionen Euro verdienen. Der Unterschied, warum er 200 Millionen Euro verdienen wird, ist: sein Selbstbewusstsein."

"Man kann nur wirklich ein großer Fan sein von dieser Mannschaft"

Pers Prognose zum deutschen Halbfinale: gegen die USA: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass Deutschland ready sein wird. Ich glaube, dass wir uns in der Halbzeit angucken und Deutschland ist zwei vorne oder Deutschland zwei hinten. Und dann wird es erstmal wieder greifbar. Okay, wir sind nicht nur im Halbfinale, sondern wir haben tatsächlich eine Chance, uns Silber oder Gold zu sichern."

Die Basketball WM komplett live bei MagentaSport und MagentaTV

Freitag, 08.09.2023 - Halbfinals

Ab 10.15 Uhr: Serbien - Kanada (Kommentator: Michael Körner)

Ab 13.45 Uhr live & kostenlos: USA - Deutschland (Kommentator: Basti Ulrich)

Samstag, 09.09.2023

Platzierungsspiele - genaue Zeiten und Paarungen folgen

Sonntag, 10.09.2023

Ab 13.30 Uhr: FINALE

