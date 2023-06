MagentaSport

Deutschland besiegt auch Großbritannien - Dienstag geht es um Viertelfinal-Einzug

München (ots)

2. Sieg im letzten Gruppenspiel und Platz 2 in der Abschlusstabelle: Das DBB-Team um Bundestrainerin Lisa Thomaidis hat bei der Basketball-EM der Frauen bei der ersten Teilnahme seit 12 Jahren eine eindrucksvolle Rückkehr auf die europäische Bühne gefeiert. Die Deutschen schlagen Großbritannien mit 62:61 und können sich am Dienstag (live bei MagentaSport) für die Teilnahme am Viertelfinale qualifizieren. Der Gegner wird Türkei oder Ungarn sein. Die Finalrunde (Viertelfinals, Halbfinals, Platzierungsspiele und Finale) findet komplett in Ljubljana (Slowenien) statt. Noch im zweiten Viertel attestierte Expertin Ireti Amojo, dass es "langsam ein bisschen wehtut mit den Offensive-Rebounds." Dann aber folgte ein fulminantes 3. Viertel der deutschen Frauen, das den Ausschlag für den Sieg gegen die Britinnen gab. Expertin Ireti Amojo: "Sie haben im 3. Viertel den Schalter umgelegt. Wir haben uns am Ende belohnt für ein insgesamt gutes Spiel." Für die anstehenden Spiele sieht Amojo das deutsche Team gut gerüstet: "Ich glaube, dass das unglaublich wichtig war für das Selbstbewusstsein. Das Team hat gesagt, es möchte Gruppenzweiter werden. Das war ein klares Ziel, dass sie sich gesetzt haben. Jetzt haben sie es geschafft. ... Vielleicht prägt uns dieses Momentum auch weiter im Turnier." Ob der nächste Turniergegner Türkei oder Ungarn heißt, ist Bundestrainerin Lisa Thomaidis egal: "Wer auch immer unser Gegner ist, unser Ansatz wird derselbe sein." So oder so: Leonie Fiebich hat "richtig Bock" auf die Qualifikation.

Nachfolgend die Stimmen und die Analyse. Weiter unten auch ein Nachbericht zum Sieg der DBB-Frauen gegen Slowenien. Auch zum Sensations-Finale in der BBL finden Sie unten ein Mini-Movie mit Emotionen pur und Stimmen. Bei Verwendung von Stimmen, Analyse oder Berichten bitte die Quelle MagentaSport benennen. Am Dienstag trifft das deutsche Team in der Qualifikation auf die Türkei oder Ungarn. Alle deutschen Spiele und Viertelfinals live und kostenlos bei MagentaSport.

Deutschland-Großbritannien 62:61

Ein Krimi bis zur letzten Sekunde

Das deutsche Team konnte das erste Viertel trotz vier Punkten Rückstand weitestgehend ausgeglichen gestalten, musste die Britinnen dann aber vor allem wegen zu vieler zugelassener Offensivrebounds auf 29:38 davonziehen lassen. Nach der Halbzeit glich das DBB-Team allerdings mit dem besten Turnier-Viertel gegen überforderte Britinnen aus und ging sogar mit 3 Punkten in Führung. Im letzten Viertel eine offene Partie mit hohem Tempo und am Ende ein Krimi zum knappen 62: 61 gegen die in der Weltrangliste deutlich besser platzierten Britinnen.

Leonie Fiebich zum am Ende knappen Sieg: "Ich glaube, dass die letzten Minuten gezeigt haben, dass wir ein unerfahrenes Team sind und in solchen Situationen nicht ganz genau wissen, was wir machen sollen. Aber ich glaube, wir haben dann zum Schluß gezeigt, dass wir doch physisch sind und den Sieg wollten. Und deswegen Gott sei Dank dann mit einem Punkt gewonnen. ... Wir sind auf einem super Weg, aber wir sind immer noch am lernen. Ich glaube, dass wir jedes Spiel einen Schritt nach vorne gemacht haben in verschiedenen Aspekten und es wird helfen fürs nächste Spiel. . ... Zur bevorstehenden Quali: "Ich habe richtig Bock"

Bundestrainerin Lisa Thomaidis zum Spiel: "Zurückzukommen nach 9 Punkten Rückstand zur Halbzeit, ist ein großartiger Sieg. ... Wir haben in der ersten Hälfte etwas uninspiriertes Basketball gespielt und mussten mit mehr Taffness und Stolz spielen. Ich glaube, das haben sie wirklich getan. ... Alles in allem ein großer Sieg. ...Zur bevorstehenden Quali: "Wer auch immer unser Gegner ist, unser Ansatz wird derselbe sein."

Der Link zu den Interviews mit L. Fiebich und L. Thomaidis:

https://cloud.thinxpool.de/s/tGkctgreoGmfPM7

Die Analyse zum Spiel von Expertin Ireti Amojo

Zum Sieg und den weiteren Spielen:"Ich glaube, dass das unglaublich wichtig war für das Selbstbewusstsein. Das Team hat gesagt, es möchte Gruppenzweiter werden. Das war ein klares Ziel, dass sie sich gesetzt haben als Team. Jetzt haben sie es geschafft. ... Vielleicht prägt uns dieses Momentum auch weiter im Turnier - und es ist super." ...

Zu den offensiven Lösungen des Teams: "Auch das finde ich wichtig. Wir müssen als Team stark sein, um erfolgreich zu sein in dieser EM. Und genau das hat in der 1. Halbzeit gefehlt. Wir sind durch Leonie Fiebich im Spiel geblieben, aber es ist klar: wir brauchen mehr Spielerinnen, die auch Akzente setzen. Mehr Spielerinnen, die auch für uns scoren. Und genau das ist dann in der zweiten Hälfte passiert. Und genau davon brauchen wir mehr. Und am besten in den nächsten Spielen von Anfang an."

Zur Defense im 3. Viertel: "Da haben wir kommuniziert. Wir waren wieder in besserer Position und ich glaube, was uns vor allem geholfen hat: Das Team hat sich bestimmt zum Ziel gesetzt, keine oder so wenig wie möglich Offensivrebounds zuzulassen. Das war eine Riesenschwäche von uns in der 1. Hälfte und in der 2. Hälfte haben wir das dann super gelöst das Problem. Das hat uns dann auch wieder die Möglichkeit gegeben, ... unser Spiel zu spielen. ... Dann lief es einfach auch richtig gut im 3. Viertel und zuletzt insgesamt. ... Es war defensiv eine richtig starke Leistung. Wir kannten die klaren Key-Spielerinnen bei Großbritannien. Wallace war heute eigentlich kein Faktor. ... Alle anderen haben wir super kontrolliert und das ging nur als Team."

Der Nachklapp zum Sieg der Basketballerinnen gegen Slowenien:

https://cloud.thinxpool.de/s/Dr9mfoeckmAX8nq

Das Ulmer Basketball-Märchen im Video:

https://cloud.thinxpool.de/s/fnYE8sPiQCjqGjC

Basketball LIVE bei MagentaSport

Die Basketball-EM der Frauen

20.06.2023 - Qualifikation zum Viertelfinale: Deutschland- Türkei/Ungarn

22.06.2023 - Viertelfinale

24.06.2023 - Platzierungsspiele 5 bis 8 und Halbfinals

25.06.2023 - Finale und Spiel um Platz 3

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell