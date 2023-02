MagentaSport

3. Liga, alles live bei MagentaSport: Aue siegt 2:1 in hitzigem Spiel - es kribbelt vor dem Derby in Dresden

Kutschke zu ungeschlagenem Dynamo: "Es wächst was zusammen und wer weiß, wo das hinführt"

München (ots)

Ein Elfer rettet die Elv - wie sich Spitzenreiter Elversberg selbst auch nennt: 1:1 gegen starke Dresdener in einem mitreißenden Spiel von beiden Seiten. "Ich fand uns ganz gut", meinte "Elv"-Trainer Horst Steffen, der nun 13 Punkte Vorsprung auf einen direkten Konkurrenten um den Aufstieg hat. Dresden bleibt ungeschlagen in 2023, arbeitet sich mit nun 38 Punkten immer näher an die Aufstiegsplätze heran. "Es wächst was zusammen und wer weiß, wo das hinführt", glaubt Stefan Kutschke, der für Dynamo das 1:0 erzielte. Sein Trainer Markus Anfang wurmte das späte 1:1 durch einen Elfmeter: "Wenn man bis kurz vor Ende 1:0 führt und dann 1:1 spielt, dann ist das natürlich ärgerlich. Ich hätte lieber die 3 Punkte gehabt." Aues Aufschwung unter Trainer Pavel Dotchev hält vor dem Derby in Dresden (Samstag ab 13.45 Uhr live bei MagentaSport) an: 2:1 gegen Saarbrücker, die beste Chancen liegenließen, auch die Überzahl nicht ausnutzten. Siegtorschütze Jonjic hatte "halbstark" seinem "Halbstarken" Gegenspieler Gaus den Ball an den Kopf geworfen, der umfiel wie von der Axt getroffen. Das "ist auch extrem dumm von mir", erklärte der 23jährige Rotsünder Jonjic ("Ich wollte ihn am Kopf treffen"), weil er nun am Samstag in Dresden fehlt. Dem Saarbrücker Gaus empfahl Aues Goalgetter, er solle "Schauspieler werden."

SV Elversberg - SG Dynamo Dresden 1:1

Die SV Elversberg kämpft sich gegen Dresden in der 2. Halbzeit zum Ausgleich und holt den nächsten Punkt in Richtung 2. Liga.

Elversbergs Trainer Horst Steffen: "Ich fand uns ganz gut. Wir haben gute Angriffe gespielt bis ins letzte Drittel. Da waren wir dann nicht gut... Beim Gegentor waren wir schon nicht aufmerksam genug. In der 2. Halbzeit haben wir weiter Dampf gemacht, mussten aber auch Kontersituationen überstehen... Wir brauchten einen Elfmeter, um den Ausgleich zu machen. Nichtsdestotrotz ist das sicherlich verdient."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=K3FyQTl4d1VkNHBqVGlvRzZ4cEFUQT09

Elversbergs Robin Fellhauer, ob es an Ungenauigkeiten lag, dass die Elversberger nicht gewinnen konnten: "Ja, extrem. Wir haben es bis zum letzten Drittel sehr gut gespielt und waren dann einfach unsauber. Deswegen sind unsere Chancen so ein bisschen verpufft." Wie er das Ergebnis deswegen einschätzt: "Ich glaube, wir können ganz gut damit leben."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WjIwMjRNTktTRHVzY1pwREtzNnBSUT09

Die SG Dynamo Dresden verpasst den Dreier, was auch Dresdens Trainer Markus Anfang wurmte: "Wenn man bis kurz vor Ende 1:0 führt und dann 1:1 spielt, dann ist das natürlich ärgerlich. Ich hätte lieber die 3 Punkte gehabt... Ich hätte mir gewünscht, dass wir die ein oder anderen Kontersituationen besser ausgespielt hätten."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TE0wU1hmM2xqQTBHRkpyalY0VHYzdz09

Dresdens Torschütze zum 1:0, Stefan Kutschke: "Wenn man das gesamte Spiel betrachtet, geht das Unentschieden in Ordnung. Ich hatte noch eine große Chance zum 2:0. Elversberg hatte jetzt auch nicht die großen Chancen. Mit ein bisschen mehr Aufwand und ein bisschen mehr arbeiten gegen den Ball, hätten wir hier den Sieg mitnehmen können."

Was nun bei Dynamo Dresden noch möglich ist: "Wir haben zurecht bei der Hinrunde intern und extern was auf die Fresse bekommen, weil es nicht gut war. Das wussten wir selber. Dann kam die lange Winterpause und wir haben viel aufgearbeitet. Wir haben ein bisschen was im gesamten Verhalten, auch unter der Woche, verändert. Man merkt jetzt, dass einer für den anderen kämpft. Das war vorher auch schon da, aber jetzt ist es anders... Es wächst was zusammen und wer weiß, wo das hinführt."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ajZPdHpsN0ljSXpLeVYzaXZub1g4QT09

FC Erzgebirge Aue - 1. FC Saarbrücken 2:1

Vor dem Derby in Dresden (Samstag, ab 13.45 Uhr live) holt Aue im 8. Spiel unter Trainer Pavel Dotchev den 6. Sieg, bei einer Niederlage und einem Remis: Platz 13 mit 30 Punkten. Saarbrücken verzweifelte an der Chancenauswertung und Aues Keeper Männel, einer der wesentlichen Erfolgsbringer.

Trainer Aues Trainer Pavel Dotchev räumte den glücklichen Sieg ein: "Das war ein sehr enges Spiel gegen einen absolut starken Gegner....Von der Stimmung war es ein sehr gereiztes Spiel, ein sehr zerfahrenes Spiel. Weil beide Mannschaften wollten unbedingt gewinnen. Kurz vor Schluss ist Toni ein bisschen ausgerastet, aber das sehe ich gar nicht so dramatisch."

Rotsünder Jonjic über Gaus: "Soll er vielleicht Schauspieler werden"

Dieser Toni, Antonio Jonjic, traf erst per Traumtor zum 2:1, um kurze Zeit später mit Rot vom Platz zu fliegen. Seinem Gegenspieler Gaus warf er nach einem kleinen Gerangel den Ball an den Kopf, der daraufhin wie von der Axt gefällt zu Boden ging. "Ja, das ärgert mich schon sehr. Der Halbstarke zwickt mich die ganze Zeit in den Oberarm und dann werfe ich ihn den Ball gegen den Kopp - dass man da so umfallen muss. Ist vielleicht sein Spiel, diese Schauspielerei. Soll er vielleicht Schauspieler werden. Ist auch extrem dumm von mir, muss nicht sein.....Ehrlich gesagt, ich wollte ihn schon am Kopf treffen. Aber ehrlich, dass war so ein halbstarker Wurf von mir."

Der Link zum absolut empfehlenswerten Interview mit Jonjic und Dotchev, der auch noch den besonderen Einsatz eines Zollstocks erklärt: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NXR1M25XOHRVM0VVa28zZXMydnI0dz09

Rüdiger Ziehl war krank, vermutlich ist er bei der MagentaSport-Übertragung ein wenig durchgedreht, so viele Chancen wie Saarbrücken vergab. Saarbrückens Co-Trainer Bernd Heemsoth vertrat ihn: "Wir haben im Moment das Matchglück nicht. Bei uns geht der Ball in der 1. Halbzeit ans Metall, geht wieder raus. Jonjic macht später eine ähnliche Bewegung und schießt ihn direkt in den Winkel. So ist momentan. Wir haben richtig viel Druck aufs Spiel gemacht., haben viele Balleroberungen und führen zu recht 1:0. ...Wir müssen nachher den Sack zumache. Wir haben noch 3 Riesenchancen. Wir müssen weiter mit Mut und Power spielen."

Der ´Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eXhYdUpvbXZRNkc0VWpkWWdnSzlNUT09

