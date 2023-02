MagentaSport

3. Liga live bei MagentaSport: 4:1! Osnabrück festigt Ambitionen

Mannheims 0:4-Pleite bei BVB-Bubis: "Offensiv wie defensiv war das eine glatte 6"/ Sonntag ab 12.45 Uhr: Elversberg - Dresden

München (ots)

Diesmal hat der Trainer Tobias Schweinsteiger offenbar alles richtig gemacht: mit 4:1 siegen seine Osnabrücker gegen den unmittelbaren Aufstiegskonkurrenten Wehen Wiesbaden, sind zumindest bis morgen Vierter - Aufstiegskurs! Schweinsteiger zu Osnabrücks Ambitionen: "Jetzt wollen wir oben so lang wie möglich mitschwimmen." Wiesbadens Trainer Markus Kauczinski, noch Dritter, war angefressen: "Wir haben gar nicht stattgefunden." So ähnlich fasste Mannheims Trainer Christian Neidhart die Leistung seiner "Waldhöfer" nach dem 0:4 beim BVBII zusammen: "Ich kritisiere heute schon viel. Offensiv, wie defensiv war das eine glatte 6." Zwickaus Trainerwechsel fruchtet nicht: 3:5 in Bayreuth bei Ronny Thielemanns Premiere, die 3. Pleite in Folge - Letzter. Indes hat Trainer Thomas Kleine mit Bayreuth jetzt 4 Punkte Abstand auf die Abstiegsplätze: "Es war wirklich ein wilder Ritt."

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips des Samstages - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Am Sonntag kommt es unter anderen zum Topspiel zwischen der SV Elversberg und der SG Dynamo Dresden - ab 12.45 Uhr live bei MagentaSport.

VfL Osnabrück - SV Wehen Wiesbaden 4:1

Osnabrücks Trainer Tobias Schweinsteiger hatte letzte Woche die Schuld für das 2:3 gegen Bayreuth auf seine Kappe genommen. Diesmal habe er "besser" gecoacht. Platz 4 mit 40 Punkten, in der gegenwärtigen Situation mit Freiburg 2 als Zweiter reicht das zumindest für die Relegation - der VfL ist Aufstiegskurs nach dem 4:1 gegen einen Konkurrenten. "Für uns war es schon mal wichtig, dass wir nicht schlechter als Platz 7 sein können, nachdem 0:0 von Sechzig gestern. Das hat schon mal einigen Druck genommen. Jetzt wollen wir oben so lang wie möglich mitschwimmen", sagt Tobias Schweinsteiger.

Der Link zum Schweinsteiger-Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RFVkVng5VTJ3RHk4SStuQ3RLNnViZz09

"Wir haben gar nicht stattgefunden. Gerade im defensiven Bereich waren wir unheimlich unterlegen." Wiesbadens Trainer Markus Kauczinski redete nach der 2. Niederlage mal wieder Klartext: "Das ist zum 1. Mal in dieser Saison. Es gab kein Spiel, wo ich irgendwas an der Grundeinstellung zu bemängeln hatte. Heute haben einfach 4, 5, 6 Spieler gar nicht stattgefunden."

Der SV Wehen Wiesbaden hat nun einige harte Brocken in den nächsten Spielen, wie soll´s angegangen werden? "So schon mal nicht", betonte Kauczinski.

Der Link zum Interview mit Kauczinski: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SjZuRjM5ZFVDbzNyR0tvZW00b2ZLQT09

MSV Duisburg - SV Meppen 0:0

Schwere Kost für die MSV-Fans, kein Sieg gegen den Vorletzten, die Duisburger verweilen mit 30 Punkten im Mittelfeld. "Der letzte Punch hat mal wieder gefehlt, das ist das, was uns diese Saison abgeht. Das sieht jeder und weiß jeder", konstatierte Duisburgs Trainer Torsten Ziegner und bemängelte den "schlampigen Umgang" im letzten Spielfeld-Drittel: "Meppen hat das gut verteidigt, uns kaum Räume gegeben. Dennoch ist es unbefriedigend, dass wir nicht gewonnen haben. Aber auch da: wir haben endlich mal wieder zu null gespielt. Das ist auch mal wieder wichtig, das haben wir bis auf Zwickau in der Rückrunde noch gar nicht geschafft."

"Zum Schluss geht der Punkt irgendwo in Ordnung", meinte Meppens Trainer Stefan Krämer und mit Blick auf den vorletzten Platz: "Es wäre ja Schwachsinn, wenn wir sagen würden, wir gucken gar nicht auf die anderen. Aber wir müssen ja die Arbeit machen, Wir müssen unsere Punkte holen, um hoffentlich bis zum Schluss überhaupt in der Verlosung zu bleiben. Da schadet´s nicht, wenn die Ergebnisse trotzdem für einen laufen!"

Der Link zum Doppel-Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bEg5U1J1b24vNVJUaUNaa0ZzRDBHUT09

FC Ingolstadt - Rot-Weiss Essen 1:1

Der FC Ingolstadt muss sich gegen Rot-Weiss Essen mit einem Punkt zufriedengeben und bleibt weiterhin im Tabellenmittelfeld. Ingolstadts Trainer Guerino Capretti: "Zufrieden bin ich, dass wir etwas mitnehmen. Meiner Meinung nach sind wir gut ins Spiel gekommen... Aber Kompliment an die Jungs, dass sie das Spiel gedreht haben... Ich freue mich, dass wir nachgelegt und ein Tor geschossen haben. Aber insgesamt habe ich meine Mannschaft weiter vorne gesehen. Ich hätte gerne gewonnen."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Yk5ISXEyNHZBUmJuR1NMdTVVMkRIUT09

Durch den Punkt beträgt der Abstand von RWE auf die Abstiegsplätze mittlerweile 10 Punkte. Essens Trainer Christoph Dabrowski: "Hinten raus ist das natürlich extrem ärgerlich. Wir haben eine Einwurfsituation am gegnerischen Strafraum und machen dann durch einen langen Ball die Schnittstelle auf. Wir haben einen couragierten Auftritt hingelegt und ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir hätten gerne den Dreier mitgenommen und sind jetzt aber sehr enttäuscht. Die Leistung war schon in Ordnung. Das ist jetzt das 3. Mal, aber wir müssen aus den Situationen lernen."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Tll6UmJTNFVZZ3RFcDRmZXkybnBKZz09

Essens Cedrick Harenbrock erzielte sein 1. Profi-Tor: "Ich hätte gerne das Siegtor geschossen, aber für mich persönlich ist es trotzdem ein Highlight gewesen. Ich hatte nicht so schöne Wochen hinter mir und freue mich, wieder auf dem Platz zu stehen. Aber ich ärgere mich natürlich, dass wir nicht den Dreier mitnehmen." Zu seinem emotionalen Jubel: "So ein Tor löst einfach was in einem aus. Da kam einfach alles hoch. Ich freue mich, dass ich diesem Verein helfen kann und schon so lange für ihn spielen kann. Diese Emotionalität im Verein, die ist brutal. In solchen Momenten spürt man im ganzen Körper diese Explosion und die Gefühle auch mit den ganzen Fans."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=T3lhaWtJNzlNaDlkU3VrSGxTOG5sdz09

Borussia Dortmund II - SV Waldhof Mannheim 4:0

Auch in der 4. Heimspielstätte in dieser Saison finden sich die Dortmunder zurecht und gewinnen in Oberhausen deutlich gegen den SV Waldhof Mannheim.

Dortmunds Trainer Jan Zimmermann feierte seinen 1. Sieg als Coach beim BVB: "Das fühlt sich sehr gut an. Es ist ja auch schon länger her, dass ich ein Spiel gewonnen habe... Es ist verdient, vielleicht einen Tick zu hoch. Aber wenn die Jungs Vertrauen haben und in ihre Situationen kommen, dann haben wir Qualität. Das war einfach wichtig für uns heute."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=a0RZSHN2Z1RvQi9DYkFsQkRBR3FuUT09

Der SV Waldhof Mannheim verpasst die Chance Plätze gut zu machen und steht vorerst mit 39 Punkten auf Rang 6. Mannheims Trainer Christian Neidhart: "Ich kritisiere heute schon viel. Offensiv wie defensiv war das eine glatte 6... Wir waren einfach nicht da und dann haben wir auch nicht mehr verdient."

Warum es nach vielen guten Leistungen so einen Einbruch gab: "Gute Frage, das würde ich auch gerne wissen und habe es die Jungs auch gefragt. Ich kann es mir nicht erklären... Man sieht, dass wir auswärts einfach nicht stabil sind und dann braucht man aktuell auch nicht auf mehr zu gucken... Ich nehme heute nichts Positives mit."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QVNPbkVjeTlmdWJBRzlHMW9JMzU0QT09

Bentley Baxter Bahn: "Christian Neidharts Meinung kann man so unterschreiben. Hinten schlecht gestanden, vorne schlecht abgeschlossen. Gebrauchter Tag. Das müssen wir jetzt erstmal schlucken... Wenn es von jedem auf dem Platz zu wenig ist, dann kommt so ein Ergebnis raus... Das ist halt Mist, weil wir uns gerade erst was aufgebaut haben."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eXd1Qzhtd3JwSzBDQmxKVmRCUVJuQT09

SpVgg Bayreuth - FSV Zwickau 5:3

Die SpVgg Bayreuth gewinnt ein Torspektakel im Tabellenkeller und baut den Vorsprung auf einen Abstiegsplatz auf 4 Punkte aus.

Bayreuths Trainer Thomas Kleine: "Wir sind sehr zufrieden, dass wir gewonnen haben. Es war wirklich ein wilder Ritt. Bis zum 1:0 war es eine ausgeglichene Partie. Danach hatten wir wirklich eine schlechte Viertelstunde. In der Halbzeit haben wir uns dann zusammengerafft und haben ein paar Dinge geändert. Letztendlich sind wir richtig glücklich, heute 3 Punkte zu haben. Mit der Defensivleistung insgesamt sind wir natürlich nicht zufrieden... Aber es überwiegt die Freude, dass wir gewonnen haben."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VjF5S1VMSmhhOXZXUUdaZkU0Rm9uUT09

Auch mit dem neuen Trainer Ronny Thielemann kann der FSV Zwickau keinen Sieg feiern und bleibt weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz.

Zwickaus Trainer Ronny Thielemann: "Aus meiner Sicht war die 1. Halbzeit von uns noch absolut okay gewesen. Wir haben es aber leider verpasst in Führung zu gehen. Dann bekommen wir ein blödes Tor... Zum Glück sind wir dann aber schnell wieder reingekommen und ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl... Wir wollten hinten sicher stehen und das ist uns dann leider in der 2. Halbzeit nicht mehr gelungen. Das darf nicht passieren, dass man dann 4 Tore in einer Halbzeit bekommt."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=U0s0Qmd5dlgzRjBXMnNqd2dXeUNGUT09

SC Verl - VfB Oldenburg 2:1

Der SC Verl ringt dezimierte Oldenburg nieder und klettert zumindest bis Montag auf Platz 10 in der Tabelle. Verls Trainer Mitch Kniat: "Das war echt ein hartes Stück Arbeit. Die Jungs auf dem Platz haben das wirklich gut gemacht... In der 1. Halbzeit hat mir die Zweikampfführung nicht gefallen und in der 2. Halbzeit haben wir das viel, viel besser gemacht. Deswegen geht der Sieg auch so in Ordnung." Nach dem Sieg heute gibt es morgen direkt das nächste Spiel: "Eigentlich hätten die Jungs frei, aber wir haben morgen ein wichtiges Spiel, bei dem es um die Erdbeben-Opfer geht. Da haben wir eine Spendenaktion ins Leben gerufen mit ein paar Freunden aus Bielefeld. Da ist der freie Tag gerne gestrichen, wenn wir Leuten helfen können."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SjdwVmt6K2tIT0tyV05KeUNQRmZqdz09

Der VfB Oldenburg bleibt nach der Niederlage weiter auf Rang 18 stecken.

Oldenburgs Trainer Dario Fossi: "Das ist maximal unglücklich. Die 1. Halbzeit war ausgeglichen und dann bekommen wir einen Elfer. Wir starten dann super in die 2. Halbzeit und der Knackpunkt ist dann die Gelb-Rote-Karte. Mit einem Mann weniger ist es dann schwierig. Meine Mannschaft hat gekämpft und das Herz auf dem Platz gelassen. Dann bekommen wir trotzdem noch eins. Wir haben alles versucht, aber im Endeffekt haben wir trotzdem verloren."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SXJyNTNGTUlSMXlYdXRMcUY5ZkNNUT09

Die 3. Liga komplett live bei MagentaSport:

Sonntag, 26.02.2023

Ab 12.45 Uhr: SV Elversberg - Dynamo Dresden

Ab 13.45 Uhr: Erzgebirge Aue - 1. FC Saarbrücken

Montag, 27.02.2023

Ab 18.45 Uhr: Viktoria Köln - SC Freiburg II

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell