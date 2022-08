MagentaSport

3. Liga live bei MagentaSport: TSV 1860 München - Hallescher FC 3:1

Kartenfestival, Platzverweise, viel Hektik, aber "sympathische" Löwen bleiben auf Rekord-Kurs

Samstag top: Dresden - Elversberg

Traumtor und Kartenfestival beim 3:1-Sieg von 1860 München gegen den Halleschen FC. Dreizehn Gelbe Karten, eine Gelb-Rote Karte und eine Rote Karte sorgten für Unmut bei 1860-Trainer Michael Köllner: "Es war schon schwierig. Ich bin jetzt kein Freund davon, auf den Schiedsrichter einzuprügeln, aber ich glaube, das Maß, was er an den Tag gelegt hat, war für die Spieler nicht nachvollziehbar." Nach 5 Siegen zum Auftakt schwärmte der Coach von seinem Team: "Das ist eine Mannschaft, die ist sympathisch, die ist für jeden Fan greifbar." Auch beim HFC gab´s nicht viel Lob für den Unparteiischen Steven Greif: "Das war ja Wahnsinn", murrte Trainer André Meyer über viele Pfiffe und Hektik, für den er die Löwen verantwortlich machte: "Es wurde auch von 60er Seite viel Unruhe von draußen reingetragen." Meyer abschließend: "Ein guter Schiedsrichter hätte uns heute vielleicht auch geholfen."

TSV 1860 München - Hallescher FC 3:1

Die Münchner Löwen gewinnen auch das 5. Spiel in dieser Saison und bleiben weiter souverän an der Tabellenspitze. Einziger Wermutstropfen: die Rote Karte für Tobias Rieder in der 56. Minute. Für das Spiel machte es jedoch keinen Unterschied, da in der 27. Minute bereits Halles Deniz mit Gelb-Rot vom Platz musste.

1860-Trainer Michael Köllner: "Wir haben 3 Punkte geholt und das ist das, was am Ende drübersteht über dem Spiel... Es war schon schwierig. Ich bin jetzt kein Freund davon, auf den Schiedsrichter einzuprügeln, aber ich glaube, das Maß, was er an den Tag gelegt hat, war für die Spieler nicht nachvollziehbar. Deswegen musste ich in der Halbzeit schon 3 Spieler runternehmen. Ich wollte vermeiden, dass wir mit 10 gegen 10 spielen. Am Ende ist es dann trotzdem passiert. Am Ende war es ein normales Drittligaspiel mit 2 Roten Karten und 15 Gelben Karten." Über die Gründe für die Erfolgsserie: "Das ist eine Mannschaft, die ist sympathisch, die ist für jeden Fan greifbar. Die gibt auf dem Platz alles. Heute haben wir einen sicheren 3:1-Sieg eingefahren und haben jetzt ein entspanntes Wochenende."

Yannick Deichmann über den guten Saisonstart der Löwen: "5 Spiele, 5 Siege. Das ist auf keinen Fall selbstverständlich. Wir müssen jeden Sieg feiern."

Nach dem Sieg am letzten Freitag gegen Oldenburg mussten sich die Hallenser beim Spitzenreiter geschlagen geben und stehen weiter bei lediglich 3 Punkten aus 5 Spielen.

Halles Trainer André Meyer: "Tief durchatmen und das sacken lassen. Vom Ergebnis her war das eine große Enttäuschung, weil es nicht das Spiel widerspiegelt. Wir spielen eine halbe Stunde in Unterzahl beim Tabellenführer... Wir haben das Spiel dann im psychologischen Moment verloren, weil wir bei Gleichzahl direkt das 2. Tor kassiert haben. Das ist natürlich bitter. Das tut weh."

Über den Schiedsrichter: "Was soll ich machen? Jeder hat mal einen schlechten Tag und wenn der dann so aussieht, das am Schluss das Ergebnis für uns darunter leidet, dann ist das bitter. Aber auch die Schiedsrichter sind nur Menschen und es war eine wilde Kulisse. Es wurde auch von Sechziger Seite viel Unruhe von draußen reingetragen... In der Summe sind es dann 13 Gelbe Karten und 2 Rote und das ist natürlich Wahnsinn."

Kapitän Niklas Landgraf zum Schiedsrichter: "Ich glaube, es ist schon schwer, weil es hier sehr emotional ist im Stadion. Ich weiß nicht, wie viele Drittligaspiele er schon gepfiffen hat. Aber nach der Roten Karte hat sich das schon ein bisschen hochgeschaukelt, weil wir uns schon ungerecht behandelt gefühlt haben. Seitdem flogen dann die Karten auf beiden Seiten hin und her. Aber im Spiel sieht man die Sachen immer ein bisschen anders."

André Meyer vor dem Spiel, was der Sieg am letzten Spieltag gegen Oldenburg bedeutet hat: "Sehr viel, weil der Glaube jetzt auch da ist, dass wir Ligatauglich sind. "

