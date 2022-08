MagentaSport

Basketball-Supercup am Freitag und Samstag live und kostenlos bei MagentaSport

Erster richtiger Härtetest für den EM-Kader und Schröders Debüt als Kapitän

Auftakt morgen gegen Tschechien

Die Vorbereitung für die EuroBasket (1. bis 18. September live bei MagentaSport) geht auf die Zielgerade: beim renommierten Supercup am Freitag und Samstag in Hamburg trifft Deutschland auf EM-Teilnehmer Tschechien (ab 20.15 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport). Ein Debüt für Dennis Schröder als neuen Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. "Es ist immer eine Ehre, den Adler auf der Brust zu tragen", sagt der 53fache Nationalspieler, dem nun mehr Verantwortung auch jenseits des Spielfelds zukommt. Italien gegen Vize-Europameister Serbien lautet ab 17.45 Uhr der Auftakt am Freitag zum Supercup. Die Sieger beider Partien qualifizieren sich für das Finale am Samstag - ab 18.15 Uhr ebenfalls live und kostenlos. Ex-Nationalspieler Per Günther feiert indes sein Debüt als MagentaSport-Experte.

Stimmen zur EuroBasket von den 3 NBA-Stars. Der beste NBA-Rookie der abgeschlossenen Saison, Franz Wagner, hat "so richtig krass Bock", Daniel Theis sieht "eine Riesen-Herausforderung" für das Team mit dem Ziel, "hoffentlich unter die ersten Drei zu kommen!"

Dennis Schröder übernimmt, nachdem der langjährige Leader Robin Benzing von Trainer Gordon Herbert aus dem Kader gestrichen wurde, die Kapitänsrolle: "Die ganze Mannschaft brennt natürlich, eine Heim-EM zu haben. Wir als Team freuen uns unglaublich. Es ist immer eine Ehre, den Adler auf der Brust zu tragen."

Clip Schröder: https://thinxpool.files.com/f/6403c0c3d4d937a0

Daniel Theis, Indiana Pacers: "Die EM im eigenen Land ist eine Riesen-Herausforderung, aber auch etwas Besonderes für uns alle. Natürlich ist s auch so, dass wir große Ziele haben als Team. Dieses Jahr ist es hoffentlich, unter die ersten Drei zu kommen."

Clip Theis: https://thinxpool.files.com/f/1ea569b5ca27e3d0

Franz Wagner, Orlando Magic: "Ich habe so richtig krass Bock. So muss es ja auch sein. Nur so wird es auch was. Ich glaube, die anderen im Team sind genauso drauf. Sonst braucht man auch gar nicht antreten, wenn man keinen Bock hat. Der EM-Titel würde für mich, aber für das gesamte Team unfassbar viel bedeuten. Auch ganz viel für Basketball-Deutschland."

Clip Wagner: https://thinxpool.files.com/f/3a1dece52fbb66aa

Arne Malsch, Benni Zander kommentieren, Anett Sattler moderiert, neben Per Günther wird auch Pascal Roller als Experten die Spiele analysieren.

Im Überblick: Live-Sendezeiten des Supercups bei MagentaSport

Freitag, 19. August 2022

Ab 17.45 Uhr: Italien - Serbien

Ab 20.15 Uhr: Deutschland - Tschechien

Samstag, 20. August 2022

Ab 15.45 Uhr: Spiel um Platz 3

Ab 18.15 Uhr: Finale

