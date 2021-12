Seltmann Publishers GmbH

Unser täglich Pop gib' uns heute

Daily Pop News, der musikalische Kalender 2021

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Zum Start in den Tag Wissenswertes über legendäre Ereignisse der Pophistorie erfahren? Eine bedeutsame Personalie, ein großes Konzert, ein von Tragik umwehter Abschied oder eine euphorisch bejubelte Höchstleistung von einigen der größten Künstlerinnen und Künstler aller Zeiten? Mit dem neuen DAILY POP NEWS-Kalender geht das perfekt!

Welcher singende Brillen-Fan schrieb am 20. Mai 1979 Geschichte? Wo stieg am 11. Januar 1985 eine der größten Musikpartys des Jahres? Welche Band wurde am 12. Juli 1991 auf dem Weg an die Spitze kurzfristig gestoppt und wie hieß noch gleich der weltberühmte Computerfreak, der sich wegen seiner eigenwilligen Erfindung am 13. April 2000 vor Gericht verantworten musste?

DAILY POP NEWS hat die Anworten: 366 Tage lang erzählt der Abreißkalender von den kleinen und großen Begebenheiten der Pop-Historie. Jeden Tag eine Anekdote, eine legendäre News, Hintergründe, Zahlen, Fakten aus der schillernden Welt der Musik, unter anderem mit dabei: The Beatles und Lady Gaga, Elvis Presley und Madonna, Nina Simone und Wham!, Nirvana und Kate Bush, alles von Punk und Pop über Jazz und Soul bis zu Reggae und Ska.

DAILY POP NEWS

Tischkalender mit stabilem Karton-Aufsteller, 11,5 x 16,0 cm

370 Seiten // 24,80 EUR ISBN 9783946688853

www.seltmannpublishers.com

Über den Autor:

Ingo Scheel lebt in Hamburg, schreibt als Journalist mit Schwerpunkt Musik/TV/Film für Magazine wie Visions, MINT, Galore und Musikexpress, für Websites wie n-tv.de, TV Spielfilm und stern.de. Seine Radiosendung "Flashback" läuft alle 14 Tage auf byte.fm.

Original-Content von: Seltmann Publishers GmbH, übermittelt durch news aktuell