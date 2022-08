Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern e.V. - LVÖ

Eine große Portion Bio, bitte! - Die Bayerischen Bio-Erlebnistage noch bis zum 9. Oktober

München (ots)

Anmoderationsvorschlag: Bio boomt seit vielen Jahren und ist längst viel mehr als ein Trend. Ein Grund dafür sind die Bio-Erlebnistage, die es seit mittlerweile 21 Jahren in Bayern gibt. In diesem Jahr finden sie noch bis zum 9. Oktober vom Allgäu bis nach Oberfranken und die Oberpfalz statt. Worauf sich alle, die auf Bio abfahren oder sich einfach nur für das Thema interessieren, freuen können und was es alles Spannendes bei den Bio-Erlebnistagen zu entdecken gibt, weiß Mario Hattwig.

Sprecher: Der Bayerischen Bio-Branche ein Gesicht verleihen, Urkunden vergeben, Hofläden eröffnen und Veranstaltungen besuchen - als Bio-Königin ist Annalena Brams zwar viel unterwegs - sie macht das aber gern und aus voller Überzeugung, denn die Zeit in der bayerischen Bio-Welt hat bei ihr ein anderes Bewusstsein geschaffen.

O-Ton 1 (Annalena Brams, 14 Sek.): "...wie vielfältig eigentlich bayerische Bio-Landwirtschaft ist, was alles möglich ist und mich einfach nur darin bestärkt, dass unsere Biobauern und Biobäuerinnen vor Ort eine wahnsinnige Arbeit leisten und mit viel Enthusiasmus dabei sind."

Sprecher: Und das kann man bei den Bayerischen Bio-Erlebnistagen auf rund 200 Veranstaltungen hautnah erleben.

O-Ton 2 (Annalena Brams, 16 Sek.): "Hof-Besichtigungen, Wein-Wanderungen, es gibt Back- und Kochkurse, Radltouren. Von den landwirtschaftlichen Betrieben, von Bio-Gastronomen, Ökomodellregionen engagieren sich da, Naturkostläden - einfach ganz unterschiedliche Betriebe, die da die Türen öffnen."

Sprecher: Dabei kann man mit Landwirten und Gastronomen ins Gespräch kommen, viele Infos mitnehmen und alle möglichen Fragen stellen.

O-Ton 3 (Annalena Brams, 18 Sek.): "Gibt's denn die Lila Kuh auf dem Betrieb ums Eck oder sind Schweine vielleicht gar nicht so dreckig, wie man ihnen nachsagt - sind die nämlich tatsächlich nicht. Da könnten wir uns bestimmt an der einen oder anderen Stelle eine Scheibe abschneiden von unseren tierischen Mitgeschöpfen. Von dem her kann man einfach eine tolle Zeit verbringen und es ist absolut empfehlenswert."

Sprecher: Man erfährt zum Beispiel auch, was man der Umwelt Gutes tut, wenn man Bio-Lebensmittel kauft, denn der Ökolandbau kann dem Klimawandel entgegenwirken, schützt das Grundwasser und die Biodiversität. Eine gute Orientierung beim Einkaufen schafft hier das Bayerische Bio-Siegel.

O-Ton 4 (Annalena Brams, 30 Sek.): "Das Bayerische Bio-Siegel macht ganz deutlich, dass hundert Prozent der Lebensmittel, von der Erzeugung beim Bauern über die Verarbeitung beim Lebensmittelhandwerk bis hin zum Handel in Bayern stattfindet. Und die Erzeugerbetriebe wirtschaften zusätzlich zu hundert Prozent ökologisch. Das Ganze wird dann nochmal über ein mehrstufiges Kontrollsystem abgesichert, so dass man sich wirklich sicher sein kann, wenn man dieses ovale weiß-blaue Bio-Label auf einem Produkt sieht, dass man die ökologische Landwirtschaft bei uns vor der Haustür einfach unterstützt."

Abmoderationsvorschlag: Noch bis zum 9. Oktober können Sie eine der rund 180 Veranstaltungen der Bayerischen Bio-Erlebnistage besuchen und vor Ort sehen, wie Lebensmittel entstehen und die natürlich auch probieren. Mehr Infos und alle Veranstaltungen finden Sie im Internet unter www.bioerlebnistage.de.

