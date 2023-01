Steinbruch Sooneck startet mit vollen Auftragsbüchern ins neue Jahr

Trechtingshausen (ots) - Die Hartsteinwerke Sooneck haben in ihrem Steinbruch in Trechtingshausen bei Bingen in der Nähe der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz einen neuen Muldenkipper vom Typ 775G in Betrieb genommen. Das von Caterpillar stammende Nutzfahrzeug gilt als "Muldenkipper der neuen ...

mehr