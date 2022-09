OTTO WULFF

Leipzig-Schönefeld: Quartier am Schönefelder Schloss fertiggestellt

Bild-Infos

Download

Leipzig (ots)

Im Nordosten von Leipzig hat OTTO WULFF 141 neue Mietwohnungen, inklusive großer Gewerbeflächen und damit das bisher größte Bauprojekt der LEIPZIGSTIFTUNG realisiert. Jetzt wurden die Wohnungen an den zufriedenen Bauherrn übergeben. Das Projekt überzeugt vor allem durch seine zentrale Lage, aber dennoch grüne Umgebung.

In direkter Nachbarschaft zum Schönefelder Schloss in Leipzig ist ein neues Quartier entstanden: das Quartier am Schönefelder Schloss. Im Auftrag der LEIPZIGSTIFTUNG hat OTTO WULFF an der Ecke Robert-Blum-Straße/ Löbauer Straße/ Zeumer Straße 141 neue Mietwohnungen fertiggestellt und damit ein neues Zuhause für rund 400 Leipzigerinnen und Leipziger geschaffen. Für die LEIPZIGSTIFTUNG ist es das bislang größte Bauprojekt überhaupt.

Nach dem Entwurf von Fuchshuber Architekten hat OTTO WULFF zwei viergeschossige Straßenriegel realisiert, die sich optisch ideal in die Umgebung einfügen. Dort, wo sich früher ein alter Garagenhof befand, stehen heute sieben moderne Wohnhäuser mit über 14.000 m² Wohnfläche und 800 m² Gewerbefläche. Die 141 Mietwohnungen sind bereits allesamt vermietet.

Stefan Wulff, Geschäftsführender Gesellschafter von OTTO WULFF:

"Aufgrund ihrer unterschiedlichen Größe und Grundrisse sind die 42 bis 103 m² großen Wohnungen sowohl für Familien als auch für Paare und Singles ideal geeignet. Ein besonderes Highlight der Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen ist der spektakuläre Ausblick, den die Mieterinnen und Mieter in jede Himmelsrichtung genießen können."

So gehören neben dem Schönefelder Schloss auch die Gedächtniskirche, der Mariannenpark und die Parthe zur direkten Nachbarschaft. Drei Kitas, zwei Schulen, eine Schwimmhalle und der öffentliche Nahverkehr befinden sich ebenfalls in nächster Nähe.

Außerdem verfügen alle Wohnungen jeweils über einen Balkon, eine Loggia oder eine Terrasse und sind teilweise barrierefrei über einen Aufzug zu erreichen.

Christoph v. Berg, Geschäftsführender Vorstand der LEIPZIGSTIFTUNG:

"Unser Ziel war es, Wohnen im Grünen mitten in der Stadt zu ermöglichen. Daher haben wir nur knapp ein Drittel des 9.900 m² großen Areals bebaut und drei etwa 200 Jahre alte Bäume zum grünen Anker des neuen Quartiers gemacht. Der großzügige Innenhof lädt zum Entspannen umgeben von der Natur ein. Die Kinder können sich auf dem neu erbauten Spielplatz austoben. OTTO WULFF hat hier etwas Großartiges geleistet."

Die beiden Gebäude des Quartiers werden als KfW-Effizienzhäuser nach dem Standard 55 errichtet. Und auch sonst steht Nachhaltigkeit im Fokus: So wurden die Flachdächer ressourcenschonend aus einem besonders gut verdichteten, wasserundurchlässigen Beton errichtet. Das Material ist Tragwerk und Dichtung in einem und zeichnet sich zusätzlich durch seine Langlebigkeit aus. Zudem werden die Dächer zum Teil begrünt.

Im Erdgeschoss des Neubaus ist eine 800 m² große Gewerbefläche entstanden. Eine Arztpraxis und eine Filiale des Lebensmittelhändlers Konsum sind bereits eingezogen.

Original-Content von: OTTO WULFF, übermittelt durch news aktuell