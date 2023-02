Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) e. V.

Der LBV auf großer Kinoleinwand

Als Beispiel für die Arbeit eines Naturschutzverbands ist der LBV im neuen Dokumentarfilm Vogelperspektiven von Jörg Adolph zu sehen

Kinostart am 16. Februar

Hilpoltstein (ots)

Nach dem Erfolgsfilm "Das geheime Leben der Bäume" bringt der Regisseur Jörg Adolph mit VOGELPERSPEKTIVEN einen weiteren Dokumentarfilm über die Natur in die deutschen Kinos. Der bayerische Naturschutzverband LBV (Landesbund für Vogel- und Naturschutz) tritt dabei als einer der beiden Protagonisten beispielhaft für die Arbeit von vielen Nichtregierungsorganisation auf, die sich für die Natur und Artenvielfalt engagieren. In VOGELPERSPEKTIVEN verschmelzen Dokumentar- und Naturfilm: Er öffnet die Augen für die Schönheit der Vögel und deren Beobachtung, blickt dabei auch hinter die Kulissen der Umweltpolitik und zeigt beispielhafte Schutzprojekte. Der Film startet am 16. Februar deutschlandweit - im Verleih von FILMPERLEN - in den Kinos.

Es ist höchste Zeit: In den letzten 60 Jahren hat Deutschland fast die Hälfte seiner Vögel verloren. Trotzdem ist für uns kein Tier so allgegenwärtig. Es gibt unzählige Arten von Vögeln, überall sind sie zu finden, nicht zu überhören, auffallend - und oft auffallend schön. Sie sitzen in Hecken und Bäumen, auf Dächern und Balkonen. Doch während der Himmel für sie keine Grenzen hat, wird ihr Lebensraum auf der Erde knapp. Vögel spüren als erste die Klimakatastrophe und zeigen uns die Defizite im Umgang mit der Natur. VOGELPERSPEKTIVEN behandelt eine hochaktuelle Thematik und zeigt, wie wichtig Vögel für die Erde, den Kreislauf der Natur und deshalb auch für die Menschheit sind.

Gerade in Zeiten des Artensterbens ist die Arbeit von Naturschutzverbänden wichtiger denn je. Jörg Adolph begleitet den Ornithologen Dr. Norbert Schäffer, Vorsitzender des LBV, einem der größten Naturschutzverbände Deutschlands, auf seiner Mission zur Rettung der Vögel. "Alle, die sich nicht nur in Bayern für die Begeisterung um das Volksbegehren 'Rettet die Bienen' interessiert haben, bekommen in diesem Film einen fast intimen Einblick in die Arbeit eines Naturschutzverbands, der sich, angetrieben von seiner Faszination für Vogel und Natur, für den Erhalt der Artenvielfalt einsetzt", so der LBV-Vorsitzende Norbert Schäffer.

Ganz anders beobachtet Arnulf Conradi Vögel. Der Gründer und frühere Verleger des Berlin Verlages ist begeisterter Birdwatcher seit Kindertagen und hat 2019 den Bestseller "Zen und die Kunst der Vogelbeobachtung" veröffentlicht. Poetisch und philosophisch erzählt er in VOGELPERSPEKTIVEN von seiner Faszination für die heimische Vogelwelt. "Die Beobachtung der Vögel ist eigentlich kein Hobby, es ist eine Lebensform. Wenn ich in der Natur bin, habe ich immer ein Fernglas dabei, das mir erlaubt, diesen interessanten, schönen, lebhaften Geschöpfen nahezukommen. Jörg Adolphs Film bildet diese Leidenschaft von zwei Seiten her ab: von der kontemplativen Seite, zu der ich mich zähle, und von der aktiven Seite, zu der Norbert Schäffer und seine Leute zählen. Ich hoffe sehr, dass die Zuschauer dieses großartigen Filmes die Kontrapunktik der Regie verstehen und genießen", sagt Arnulf Conradi.

VOGELPERSPEKTIVEN öffnet die Augen für die Schönheit der Vögel und deren Beobachtung, blickt dabei auch hinter die Kulissen der Umweltpolitik und zeigt beispielhafte Schutzprojekte. Wir machen uns auf zu einer emotionalen und inspirierenden Erkundungsreise mit atemberaubenden Bildern und erleben Arten- und Naturschutz in Aktion.

