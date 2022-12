Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) e. V.

Ein Stück Natur kaufen und schützen

Weihnachtsspende an den bayerischen Naturschurzverband LBV - Flächenankauf ist aktiver Natur- und Klimaschutz

Der bayerische Naturschutzverband LBV (Landesbund für Vogel- und Naturschutz) blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Zahlreiche Projekte konnten dank des Einsatzes von über 115.000 Unterstützer*innen erfolgreich umgesetzt werden. Von der Auswilderung junger Bartgeier bis zum Schutz wertvoller Biotopflächen. "Unser wichtigstes Gut - eine intakte Natur - darf auch in Krisenzeiten nicht in den Hintergrund rücken. Artenvielfalt und natürliche Ökosysteme sind die Lebensversicherung für kommende Generationen", sagt der LBV-Vorsitzende Dr. Norbert Schäffer. Der LBV finanziert den Großteil seiner Naturschutzarbeit über Spenden und Mitgliedsbeiträge.

Immer mehr Tier- und Pflanzenarten in Deutschland sind gefährdet oder gar vom Aussterben bedroht. Die aktuellen staatlichen Schutzzonen und Nationalparks reichen für einen angemessenen Naturschutz nicht aus. Denn seltene Tiere und Pflanzen brauchen intakte Lebensräume. "Feldvögel wie Rebhuhn, Kiebitz oder Braunkehlchen sind aus der Agrarlandschaft weitgehend verschwunden. Der Verlust an biologischer Vielfalt geht unvermindert weiter und gefährdet langfristig auch uns Menschen", so der LBV-Vorsitzende. Der LBV leistet deshalb direkt vor Ort praktische Naturschutzarbeit.

Von Oktober 2021 bis September 2022 konnten der LBV rund 112 Hektar Biotopflächen im Gesamtwert von rund 3,48 Millionen Euro erwerben. Diese Ankäufe werden durch Spenden und Zuschüsse finanziert. Der LBV kümmert sich um Biotopflächen wie Moore, Auenlandschaften, Wiesen und Wälder durch regelmäßige Pflege und Renaturierungsmaßnahmen. "Auf all unseren Flächen hat die Natur Vorrang, das heißt hier gibt es kein Gift und keine Düngung! Der Flächenerwerb ist eines der wichtigsten Instrumente im Naturschutz, um dauerhaft Lebensräume zu erhalten", betont Norbert Schäffer. Seit 1984 kauft der bayerische Naturschutzverband hochwertige Flächen und Grundstücke im Projekt ARCHE NOAH FONDS an. Dank der finanziellen Unterstützung zahlreicher Mitglieder und Spender kann der LBV bedrohte Natur langfristig schützen. Naturbegeisterte können den LBV mit Ihrer Weihnachtsspende dabei unterstützen.

Über den LBV

1909 gegründet ist der LBV - Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern e. V. - der älteste Naturschutzverband in Bayern und zählt aktuell über 115.000 Unterstützerinnen und Unterstützer. Der LBV setzt sich durch fachlich fundierte Natur- und Artenschutzprojekte sowie Umweltbildungsmaßnahmen für den Erhalt einer vielfältigen Natur und Vogelwelt im Freistaat ein. Mehr Infos: www.lbv.de/ueber-uns

