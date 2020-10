Solenal

Jede Minute zählt: Antigen-Schnelltest von Solenal mit Ergebnis in ca. 5 Minuten

Die neue Corona-Testverordnung des "Bundesministerium für Gesundheit" ist am 15. Oktober 2020 in Kraft getreten. Antigen-Schnelltests sollen ab sofort zum weiteren Ausbau der Testkapazität beitragen. Insbesondere Pflegeheime und Krankenhäuser sollen im Zuge dessen künftig Antigen-Schnelltests bei Personal, Patienten und Besuchern großzügig einsetzen. So können deutlich mehr Menschen getestet und Infektionen schneller erkannt werden. Da insbesondere im Pflegebereich förmlich jede Minute zählt, bietet die Solenal GmbH (www.solenal.com) einen zuverlässigen Antigen-Schnelltest, der in ca. 5 Minuten das Ergebnis zeigt - vergleichbare Tests von Branchenriesen benötigen bisher 15 Minuten. Der von Solenal angebotene COVID-19 Ag-Schnelltest hat eine Treffergenauigkeit von 99,7 Prozent (spez.).

"Seit KW 36 ist der Anteil der älteren Altersgruppen, die sich mit Corona infizierten, wieder angestiegen. Dabei stellen insbesondere Pflegeheime starke Infektionsherde dar. Schwere Erkrankungen und Todesfälle können nur eingedämmt werden, wenn die Ausbreitung von SARS-CoV-2 zeitnah erkannt und verringert wird", erklärt Dr. Martin Nemec M.Sc.; M.Sc., Chief Knowledge Officer der Solenal GmbH.

Bisher wurde eine Infektion mit Sars-CoV-2 überwiegend mit PCR-Tests nachgewiesen. Mit der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) lässt sich feststellen, ob in der Probe Erbgutschnipsel des Virus Sars-CoV-2 enthalten sind. Getestet wird dabei mit einem Wattestäbchen, indem ein Abstrich aus dem tiefen Mund-, Nasen- oder Rachenraum genommen wird. Die Probe wird ins Labor geschickt und auf das Ergebnis warten getestete Personen mehrere Tage.

Antigentests haben einen eindeutigen Vorteil: Das Ergebnis liegt nach wenigen Minuten vor. Eine Infektion lässt sich deutlich schneller und an Ort und Stelle feststellen. Anders als die PCR-Tests weisen sie nicht das Erbgut des Virus nach, sondern Proteine, also Eiweiße von der Oberfläche des Virus - sofern diese sich in ausreichender Konzentration in einer Probe befinden.

COVID-19 Ag-Schnelltest senkt die Infektionsgefahr bei Risikogruppen

Die Schnelligkeit des Tests soll insbesondere Pflegeheimen und Krankenhäusern zugute kommen. Auch die "Deutsche Stiftung Patientenschutz" mahnt zur Eile, denn ein Großteil an Menschen, die an Corona gestorben sind, lebte in Pflegeheimen. Dort wohnen Risikogruppen auf engstem Raum zusammen. Der Schnelltest verhindert, dass sich größere Infektionsketten bilden können, in dem regelmäßig Abstriche vom Pflegepersonal, Bewohnern und weiteren sich dort befindlichen Personen genommen werden. Aber auch andere Unternehmen können damit ihre Mitarbeiter testen, um Risiken zu minimieren.

Mit dem von der Solenal GmbH, Spezialist für rein ökologische alkoholfreie Desinfektionslösungen, angebotenen COVID-19 Ag-Schnelltest wird das Ergebnis in der Regel in ca. 5 Minuten anzeigt. So lässt sich schnell und zuverlässig eine große Anzahl an Menschen testen. "Bei der Testung spielt jede Minute für die praktische Durchführung eine erhebliche Rolle. Die meisten Tests benötigen 15 Minuten bis zum Ergebnis. Dies kann strukturell von Relevanz für große Betriebe, Pflegeheime, Krankenhäuser und Hotels sein. Bei einem positiven Befund können alle Maßnahmen schnell und effizient eingeleitet werden", erklärt Dr. Martin Nemec.

Der COVID-19 Ag-Schnelltest von Solenal, europäischer Vertriebspartner des Herstellers RapiGEN Inc., bildet binnen weniger Minuten ab, ob aktuell eine Infektion besteht. Der Test hat eine Treffergenauigkeit von 99,7 Prozent (spez.).

Voraussetzung für Einsatz im gewerblichen und medizinischen Bereich

In Deutschland muss der Käufer bestätigen, dass er den einstufigen SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest von Solenal für gewerbliche und medizinische Zwecke nutzt. Ebenso muss er gewährleisten, dass ihm bewusst ist, dass die Anwendung bei der Testausführung durch medizinisches Fachpersonal bzw. einen Betriebsarzt durchgeführt wird und für die Anerkennung notwendig ist.

Der Covid-19 Ag Schnelltest von Solenal ist beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte unter der Nummer: 00081846 registriert. Das Produkt ist CE gekennzeichnet.

