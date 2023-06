Acxiom

IPG Campus Frankfurt: Gemeinsame Location für alle IPG Agenturen in der Main-Metropole

Frankfurt am Main (ots)

Die Agenturen der Interpublic Group of Companies (IPG) teilen in Frankfurt am Main ab sofort eine gemeinsame Adresse: den IPG Campus im Torhaus am Westhafen - zentral, kundennah und mit direktem Blick auf den Main.

Mit dem Einzug der Werbeagentur McCann, der Digitalagentur MRM sowie der Healthcare-Agenturen IPG Health, McCann Health und FCB Health sind nun alle in Frankfurt ansässigen Agenturen von Interpublic - einer der weltweit führenden Agentur-Holdings - an einer Location versammelt. Neben den genannten sind dies die Mediaagenturen Universal McCann, Magna, Reprise, Matterkind, Orion und IPG Mediabrands, die Marketing- und Sponsoring-Agentur Octagon, das Customer-Intelligence-Unternehmen Acxiom sowie die Kommunikations- und PR-Agenturen DNA und Weber-Shandwick.

Ihr gemeinsames Ziel ist, noch enger zusammenzuarbeiten - für den Erfolg ihrer Kundinnen und Kunden. Die Vernetzung der weiterhin eigenständigen IPG Agenturen, die in Pitches und im täglichen Kundengeschäft bereits erfolgreich gelebt wird, erhält durch die gemeinsame Location zusätzliche Dynamik. Darüber hinaus wird sie den agenturübergreifenden Austausch fördern.

Der attraktive IPG Campus Frankfurt bietet den Kolleginnen und Kollegen, die überwiegend mobil arbeiten, neue Anreize, in die Agentur zu kommen, darunter neu gestaltete Konferenzräume, eine gemeinsame Leisure-Area und den großartigen Blick auf den Main. Etwa 500 Kolleginnen und Kollegen werden künftig vom IPG Campus aus tätig sein.

Der IPG Campus Frankfurt ist dabei mehr als nur eine gemeinsame Adresse. Der neue Name drückt aus, dass sich hier eigenständige Fakultäten in einem großen Ganzen zusammenfinden. Sie alle teilen das Ziel der IPG, moderne Marketingslösungen für ihre Kundinnen und Kunden und optimale Arbeitsumgebungen für die Kolleginnen und Kollegen zu schaffen.

"Acxiom ist schon seit Langem fest in Frankfurt verwurzelt. Nun sind wir auf einem attraktiven neuen Campus am Mainufer zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der anderen an IPG Agenturen unter einem Dach angesiedelt und freuen uns sehr auf die neuen Nachbarn und die enge Zusammenarbeit. Auch wenn wir Teil des namhaften IPG-Netzwerkes sind, bleibt Acxiom weiterhin als eingeständiges Unternehmen aktiv. Unser Ziel ist es, unsere Kunden dabei zu unterstützen, Konsumentinnen und Konsumenten mit relevanten Markenerlebnissen über alle Touchpoints anzusprechen", so Gennady Movshyn, SVP Engineering, Data & Partnerships EMEA bei Acxiom.

Über Acxiom

Acxiom arbeitet mit weltweit führenden Unternehmen zusammen, um eine Customer Intelligence zu schaffen und datengesteuerte Marketingerlebnisse zu ermöglichen, die für Menschen und Unternehmen einen Mehrwert schaffen. Als Experte für Identität, verantwortungsvolle Datennutzung, Cloud-First-Kundendatenmanagement und Analyselösungen sorgt Acxiom dafür, dass das komplexe Marketing-Ökosystem funktioniert, indem es Customer Intelligence überall dort einsetzt, wo Unternehmen und Konsumenten aufeinandertreffen. Indem Acxiom Unternehmen hilft, Menschen wirklich zu verstehen, ermöglicht Acxiom relevant und respektvoll gestaltete Customer Experiences, sodass Menschen bereit sind, neue Marken zu entdecken und diesen treu zu bleiben. Seit mehr als 50 Jahren verbessert Acxiom die Kundengewinnung, das Wachstum und die Kundenbindung seiner Klienten. Acxiom hat Niederlassungen in den USA, Großbritannien, China, Polen und Deutschland. Acxiom ist ein eingetragenes Unternehmen von Acxiom LLC und gehört zur Interpublic Group of Companies, Inc. (IPG). Weitere Informationen finden Sie unter Axciom.de

Über IPG

Interpublic (NYSE: IPG) ( www.interpublic.com) bietet moderne Marketinglösungen, die auf klaren Werten basieren, datengestützt sind und kreativ. Zu den globalen Marken von IPG, zu denen einige der weltweit bekanntesten und innovativsten Kommunikationsspezialisten gehören, zählen Acxiom, Craft, FCB, FutureBrand, Golin, Huge, Initiative, IPG Health, Jack Morton, Kinesso, MAGNA, Matterkind, McCann, Mediabrands, Mediahub, Momentum, MRM, MullenLowe Group, Octagon, R/GA, UM, Weber Shandwick und weitere. IPG ist ein S&P 500-Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von 10,93 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022.

