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Ohne Eltern in die Sommerferien - Mehr Sicherheit für Kinder- und Jugendreisen

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München (ots)

Ferien- und Sportcamps, Sprachreisen oder Schülerfreizeiten: Für Kinder und Jugendliche gibt's in den Sommerferien jede Menge betreute Angebote, bei denen sie neue Freunde finden, viele Erfahrungen machen und den eigenen Horizont erweitern können. Worauf Eltern bei so einer Reise achten sollten, damit sie weiter gut schlafen können, während ihre Kinder ohne sie unterwegs sind, verrät uns jetzt mein Kollege Mario Hattwig.

Sprecher: Bei Feriencamps, Sprachreisen oder Schülerfreizeiten übernimmt in der Regel der Veranstalter die komplette Organisation. Eltern können aber auch noch was tun:

O-Ton 1 (Anke Bens, 26 Sek.): "Eltern sollten sich auf jeden Fall im Vorfeld genau informieren, wo geht es denn hin, wie ist die Unterkunft und wie ist das Betreuungsverhältnis. Und man sollte auch dem Kind immer eine kleine Reiseapotheke zusammenstellen, denn wie die Erfahrung schon gezeigt hat, passiert häufig mal etwas, was man nicht geplant hat. Und natürlich würde ich auch einfach, dass jemand ein Auge draufhat, die Betreuer dahingehend informieren, wenn mein Kind Vorerkrankungen oder auch Allergien hat."

Sprecher: So Anke Bens von der ERGO-Reiseversicherung. Sie empfiehlt außerdem, zur eigenen Beruhigung und zur besseren Absicherung des Kindes eine zusätzliche Reiseversicherung abzuschließen:

O-Ton 2 (Anke Bens, 29 Sek.): "Sollte dann mal ein schwerer Unfall passieren oder das Kind hat eine hartnäckige Erkältung, übernehmen wir die zusätzlichen Kosten, die anfallen für die medizinische Behandlung. Wenn das Kind länger im Krankenhaus bleiben muss, organisiert man den Eltern sogar einen Krankenhausbesuch. Und sollte das Kind zurücktransportiert werden müssen, hier der wichtige Hinweis, ein Krankenrücktransport ist in Deutschland über die gesetzliche Krankenkasse nicht versichert, das ist in der Versicherung auch immer mit drin."

Sprecher: Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Vorteil ist:

O-Ton 3 (Anke Bens, 30 Sek.): "Die kann man für Einzelpersonen oder für Gruppen ab sechs Personen abschließen. Die Kinder reisen ja in der Regel nicht alleine, die haben ja meistens Begleitpersonen dabei - und die können dann mitversichert werden. Das heißt, wenn eine dieser Begleitpersonen kurzfristig vor der Reise ausfällt und man keinen Ersatz findet, ist die ganze Gruppe versichert. Wir übernehmen entweder im Vorfeld die kompletten Stornogebühren oder auch die Kosten, die anfallen, wenn die Reise abgebrochen werden muss."

Mehr Infos über die zusätzliche Reiseversicherung für Schüler- und Jugendreisen - und was sie kostet - findet man online unter ERGO MINUS Reiseversicherung PUNKT de.

Pressekontakt:

Karin Mayer | Julia Knobe | Niklas Zerbin
Wilde & Partner Communications GmbH
Franziskanerstraße 14
81669 München
+49 (0)89 41 66 1510
ergo-reiseversicherung@wilde.de
www.wilde.de

Original-Content von: ERGO Reiseversicherung, übermittelt durch news aktuell

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