ERGO Reiseversicherung

Sorgenfreier Start in den Traumurlaub - Tipps für die perfekte Vorbereitung der nächsten Fernreise

München (ots)

Anmoderationsvorschlag: Schnorcheln auf den Malediven, uralte Mayatempel in Mexiko besichtigen oder einfach nur die Traumstrände in der Karibik genießen: Während sich hierzulande der Sommer langsam aber sicher verabschiedet, planen viele ja schon den nächsten Traumurlaub. Wie Sie so eine Fernreise perfekt vorbereiten, verrät Ihnen Oliver Heinze.

Sprecher: Das erste, was mindestens ein halbes Jahr vorm Urlaubsstart gecheckt werden sollte, ist: Sind Reisepass und Kreditkarte noch gültig? Muss ich einen Auslandsführerschein und ein Visum beantragen - oder vielleicht sogar noch eine Reiseimpfung machen? Infos dazu gibt's auf der Webseite des Centrums für Reisemedizin, kurz CRM:

O-Ton 1 (Birgit Dreyer, 34 Sek.): "Wenn eine Impfung erforderlich ist, dann circa sechs Monate vor Reisebeginn zum Hausarzt gehen oder zu einem auf Reise- und Tropenmedizin spezialisierten Arzt. Auch die Krankenkassen bieten Beratung an und teilweise zahlen sie sogar auch die Kosten für die Impfstoffe. Ein weiterer Aspekt ist die Reiseapotheke, sodass man, wenn dann etwas passieren sollte, zum Beispiel Magen-, Darmprobleme, Schmerzen oder ein grippaler Infekt, auf jeden Fall gut vorbereitet ist und die entsprechenden Medikamente bei sich hat."

Sprecher: Sagt Birgit Dreyer von der ERGO Reiseversicherung. Sie empfiehlt außerdem, mit Checklisten zu arbeiten, um alles Wichtige im Blick zum behalten.

O-Ton 2 (Birgit Dreyer, 27 Sek.): "Wir zum Beispiel haben auf unserer Webseite ergo-reiseversicherung.de unterschiedlichste Checklisten: Die helfen Ihnen dabei, den Koffer richtig zu packen und auch, wie Sie idealerweise eine Reiseapotheke zusammenstellen. Außerdem finden Sie dort alle Infos, um sich für den Fall der Fälle, also einen Reiseabbruch, Krankheit und andere Pannen, wie beispielsweise ein verlorengegangener Koffer, abzusichern."

Sprecher: Hilfreich sind darüber hinaus spezielle Reise-Apps, um sich mit den Sitten, Gebräuchen sowie den "Dos und Don`ts" des Urlaubslandes vertraut zu machen.

O-Ton 3 (Birgit Dreyer, 26 Sek.): "Auch Informationen zu Essen und Trinken finden Sie dort. Grundsätzlich gilt auf Fernreisen: Trinken Sie Wasser nur aus Flaschen und putzen Sie sich auch mit diesem Wasser die Zähne. Auf Salat, rohes Gemüse, Obst empfehlen wir eigentlich komplett zu verzichten. Es gibt da so einen Leitsatz, den kann man sich ganz gut merken. Der heißt: Koche es, brate es, schäle es oder vergiss es einfach."

Sprecher: Sollte trotzdem mal was schieflaufen, ist natürlich eine gute Auslandskrankenversicherung die beste Absicherung:

O-Ton 4 (Birgit Dreyer, 20 Sek.): "Unsere Versicherten zum Beispiel, denen steht die ERV travel & care App zur Verfügung. Und dort bieten wir einen Service an, der heißt Air Doctor. Der vereinfacht es, vor Ort einen Arztbesuch zu organisieren, Sie können also online Termine vereinbaren. Insgesamt stehen mehr als 20.000 Ärzte in 75 Ländern zur Verfügung.

Sprecher: Und zwar nicht nur in ihren Praxen, sondern auch per Video-Call und sogar für einen Krankenbesuch im Hotel.

Abmoderationsvorschlag: Mehr Tipps, Infos und alle Check- und Packlisten für die perfekte Vorbereitung und einen stressfreien, entspannten Start in den Urlaub gibt's unter ERGO-reiseversicherung.de.

