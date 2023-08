King C. Gillette

Bartpflege leicht gemacht mit neu designten King C. Gillette Produkten

In drei Schritten zum perfekt gepflegten Bart-Style

Schwalbach am Taunus (ots)

Am 2. September ist Welt-Bart-Tag - ein passender Anlass, um nicht nur über Trend-Looks, sondern auch über die richtige Bartpflege zu sprechen. Denn egal ob Goatee, Schnurrbart oder Vollbart: Zum individuellen Style gehört auch die tägliche maßgeschneiderte Pflege der Barthaare und der Haut darunter. King C. Gillette bietet dafür Tools und hochwertige Pflegeprodukte, mit denen jeder Mann seinen eigens kreierten Bart-Style ganz einfach zu Hause hegen und pflegen kann. Für ultimative Genauigkeit bringt King C. Gillette im September den ganz in Kupfer gehaltenen Barttrimmer PRO auf den Markt. Die King C. Gillette Produktrange macht zudem mit einem neuen Verpackungsdesign auf sich aufmerksam und bietet einige Produkt-Upgrades sowie Neuheiten.

Ein individuell gestylter Bart zieht alle Blicke auf sich. Dass zum perfekten Bart-Look aber mehr als nur Pomade gehört, ist manchen Männern schon fast zu kompliziert. Dabei ist die richtige Pflege von Bart und Gesichtshaut das A&O für ein sauberes und frisches Aussehen - und sie ist kinderleicht: Die Bartpflege-Basics umfassen die drei einfachen Steps Reinigung & Vorbereitung - Styling - Pflege. King C. Gillette bietet als One-Stop-Shop alles, was Männer für ihren Bart und eine einfache Bart-Routine brauchen. Inspiriert von einem Jahrhundert voller Innovationen und angetrieben vom Spirit des Gründers King Camp Gillette, enthält die neu aufgelegte Produktlinie ein komplettes Sortiment an Präzisionstools und hochwertigen Pflegeprodukten, mit denen jeder Mann seinen eigenen Style kreieren kann.

Neuprodukt für noch mehr Präzision

Der neue King C. Gillette Barttrimmer PRO ist optisch ganz in Kupfer gehalten und trimmt mit ultimativer Genauigkeit: 40 Längeneinstellungen können über das Präzisionsrad in präzisen 0,5-mm-Schritten angewählt werden. Das Herzstück des Trimmers ist die lebenslang scharfe Vollmetallklinge. Der Barttrimmer PRO ist wasserfest, kann also sogar unter der Dusche zum Einsatz kommen. Dank 60 % längerer Batterielaufzeit* kann man mit einer einzigen Aufladung einen ganzen Monat lang trimmen!

Neues Design für noch mehr Aufmerksamkeit

Ab Anfang September zieht die gesamte Range von King C. Gillette dank ihrem überarbeiteten Design im auffälligen Kupfer-Look alle Blicke auf sich. Die neu gestalteten Verpackungen kommunizieren klar den Einsatzbereich und die Vorteile jedes einzelnen Produkts und erleichtern so die Orientierung. Schritt-für-Schritt-Anleitungen visualisieren die Anwendung; QR-Codes verweisen auf weitere Informationen. Auch neue Produktnamen wie King C. Gillette 3-in-1 Bart, Gesicht & Haarshampoo stärken das Produktverständnis.

Das gesamte King C. Gillette Sortiment ist ein Rundum-sorglos-Paket, das die tägliche Bartpflege-Routine jetzt noch einfacher und komfortabler macht!

Bild- und Pressematerial zu den Produkten finden sich hier.

Die Top-3-Bartpflege-Tipps von King C. Gillette Barber Marcus Michalczyk

"Bärte liegen ja weiterhin voll im Trend, aber viele Männer wissen nicht, welche Vorteile die Verwendung spezieller Bartpflegeprodukte hat. Mit dem Sortiment von King C. Gillette wird die Bartpflege-Routine ganz einfach, weil sie die Verbraucher in drei Schritten zum perfekten Bart-Style führt: 1. Reinigung & Vorbereitung, 2. Styling, 3. Pflege", erläutert Barber Marcus Michalczyk und verrät seine Top-3-Bartpflege-Tipps:

Reinigung und Vorbereitung ist die Grundlage für einen frischen Look: Ein mildes Shampoo wie das King C. Gillette 3-in-1 Bart, Gesicht & Haarshampoo reinigt und erfrischt Haut und Haare und versorgt beides zusätzlich mit Feuchtigkeit. So ist der gesamte Bereich perfekt auf das Styling vorbereitet. 3-in-1 Bart, Gesicht & Haarshampoo; 9,99 EUR (UVP)** Styling ist gerade bei Teilbärten besonders wichtig: Hier ist regelmäßiges Trimmen der Konturen angesagt, um den gepflegten Look zu erhalten. Mit dem neuen King C. Gillette Barttrimmer PRO klappt das reibungslos. Barttrimmer PRO; 49,99 EUR (UVP)** Pflege ist wichtig für die optimale Nährstoffversorgung: Das King C. Gillette Bartöl pflegt nicht nur den Bart, sondern auch die darunterliegende Haut. Es sorgt dafür, dass sich die Barthaare weich und geschmeidig anfühlen, und verleiht ihnen einen gesunden Glanz. Bartöl; 7,99 EUR (UVP)**

* Im Vergleich zum King C. Gillette Barttrimmer

** Verkaufspreise, Vermarktungen und Distributionsentscheidungen (Sortiment, Platzierung) liegen im alleinigen Ermessen des Handelspartners

