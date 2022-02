Neu: Bartvolumen-Serum von King C. Gillette / Voller Bart für volles Selbstbewusstsein

King C. Gillette

Die Bartpflege-Marke King C. Gillette bietet ein abgestimmtes Sortiment rund um Rasur, Styling und Pflege, mit dem sich jeder Bartstyle verwirklichen lässt. Das Bartvolumen-Serum ergänzt nun die Pflegelinie und sorgt für einen sichtbar dichteren, volleren Bart und einen gepflegten Look.

Das Bartvolumen-Serum erweitert das Sortiment von King C. Gillette und verhilft Männern mit einem ungleichmäßigen Bartwuchs zu einem volleren Look. Die leistungsstarke Wirkformel stärkt jedes einzelne Barthaar. Dank einer leichten Textur lässt sich das Serum als Teil der täglichen Bartpflege-Routine optimal in den Bart einarbeiten. Es verströmt den typischen King C. Gillette Duft mit angenehmen Noten von Salbei, Zedernholz, Kardamom und Sandelholz.

Ein voller Bart, wissenschaftlich gesehen

Wie voll der Bart eines Mannes erscheint, wird von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst. Einige davon sind genetisch bestimmt und können nicht durch kosmetische Produkte verändert werden: So spielt die Erbanlage bei der Anzahl der Barthaare und ihrer Wachstumsrate eine entscheidende Rolle. Andere Faktoren hingegen wie der Durchmesser des Haars sowie deren Stärke und Widerstandskraft lassen sich durchaus mit entsprechenden Pflegeprodukten verbessern. Das King C. Gillette Bartvolumen-Serum kann genau das: Es legt sich um jedes einzelne Barthaar und verdickt es optisch. Bei regelmäßiger Anwendung kann die Querschnittsfläche eines Haares um etwa 10% vergrößert werden. Hochgerechnet auf mehrere Tausend Barthaare ergibt sich so ein sichtbarer Verdickungseffekt.

Leistungsstarke Wirkformel

Ausschlaggebend für die Wirkung des King C. Gillette Bartvolumen-Serums ist die speziell aufeinander abgestimmte Kombination der Inhaltstoffe: Koffein, Panthenol und Niacinamid dringen tief in das Haar ein und stärken seine Widerstandskraft gegen Haarbruch. Die enthaltenen Polymere legen sich wie ein Film um den Haarschaft, lassen so das Haar dicker wirken und sorgen für mehr Fülle sowie ein Gefühl von Griffigkeit.

Wertvolle Produktneuheit für einen vollen Bart

Für Barber-Experte Marcus Michalczyk ist das neue Bartvolumen-Serum eine wertvolle Ergänzung zum bestehenden Sortiment von King C. Gillette: "Mit der richtigen Bartpflege tue ich nicht nur meinem Barthaar etwas Gutes, sondern auch mir selbst: Ein gut gepflegter, dichter und voller Bart stärkt mein Selbstbewusstsein. Das King C. Gillette Bartvolumen-Serum verleiht dem Bart Fülle und sorgt so für den perfekten maskulinen Look."

Anwendung:

Täglich nach der Gesichtsreinigung anwenden. Das King C. Gillette Bartvolumen-Serum kann auf feuchtes oder trockenes Barthaar aufgetragen werden. 3 bis 5 Pumpstöße in die Handfläche geben und verteilen. Bartvolumen-Serum in den Bart einarbeiten. Kurz einwirken lassen. Für das abschließende Styling King C. Gillette Bartbalsam oder Bartöl auftragen.

King C. Gillette - die Marke für jeden Bartstyle

Das King C. Gillette Portfolio umfasst eine komplette Kollektion von Rasur-, Styling- und Pflegeprodukten, die von der Glattrasur bis zum Vollbart alle Styles bedient. Dabei macht es King C. Gillette dem Verbraucher leicht, mit den richtigen Tools selbst Hand anzulegen: Für die optimale und einfache Anpassung der Bartlänge sorgt der kabellose King C. Gillette Bart-Trimmer mit drei Aufsätzen. Als essenziell für jeden sauberen und gepflegten Bart gilt das Bartshampoo, welches das Gesichtshaar reinigt. Nachdem der Bart gewaschen, rasiert und gestutzt ist, fehlt nur noch die richtige Bartpflege als Finish.

Mit dem King C. Gillette Bartbalsam, der als Leave-on-Pflege oder als tiefenwirksame Maske genutzt werden kann, werden die Barthaare gepflegt und raue Konturen geglättet. Das Ergebnis: Der Bart ist weich und anschmiegsam. Das King C. Gillette Bartöl gibt dem Look den letzten Schliff. Es schenkt dem Haar Geschmeidigkeit und gesunden Glanz. Zuletzt hat die 3-Tagebart- & Gesichtspflege das Portfolio ergänzt. Sie überzeugt durch die feuchtigkeitsspendende Formel, die Haut und Gesichtshaar gleichermaßen versorgt und dabei weich und geschmeidig macht. Alle Pflegeprodukte verwöhnen mit dem charakteristischen King C. Gillette Duft.

