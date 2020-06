MTO® Jugendhilfe und Kulturföderung e.V.

Bundesweite Spendenaktion der MTO® Sufi Gemeinden zum UN-Weltflüchtlingstag

Aktion für Kinder aus geflüchteten Familien

Fortführung der globalen Reaktion auf COVID-19

Die MTO Shahmaghsoudi®, Schule des Islamischen Sufismus wird zum Weltflüchtlingstag der UN am 20. Juni 2020 bundesweit Kindern aus zugewanderten Familien eine kleine Freude bereiten. Geplant ist, die Kinder mit Stofftaschen gefüllt mit Schulmaterialien, Spielsachen und Süßigkeiten zu überraschen. In Krisenzeiten sind es gerade Kinder, die stark betroffen und beeinträchtigt sind, daher möchten wir diese Spendenaktion bewusst nur ihnen widmen. Die Aktion findet parallel in mehreren Flüchtlingsunterkünften in Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Hannover und Hamburg statt.

Reaktion auf COVID-19:

Als Reaktion auf die Pandemie und der daraus resultierenden Krise haben die MTO® Zentren weltweite Aktionen gestartet. Wir möchten unseren Beitrag zum gesellschaftlichen Wohl leisten und denen helfen, die am schwersten betroffen sind. Die Tätigkeiten umfassen u.a. das Herstellen und Verteilen von Schutzausrüstungen für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen sowie Sach- und Lebensmittelspenden an Obdachlose und sozialbenachteiligte Familien. Ein weiteres Angebot sind die frei zugänglichen online Meditations- und Entspannungskurse Tamarkoz® auf Instagram-Live: https://www.instagram.com/tamarkozapp/

Wer sind wir?

Die MTO® ist eine internationale, gemeinnützige Organisation, die seit über 30 Jahren in Deutschland ansässig ist. Die Schule basiert auf den Lehren des Sufismus. Der Sufismus ist ein Weg der Selbsterkenntnis und eine weltweit bekannte Strömung im Islam, die als praktische Methode zur persönlichen Erfahrung von Frieden und Erkenntnis dient.

Weitere Informationen zu MTO® und den weltweiten Aktionen finden Sie im Internet unter: www.mto.org.

