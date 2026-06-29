Aktion gegen den Hunger gGmbH

Aktion gegen den Hunger verstärkt Hilfe in Venezuela - Bedarfe wächst nach Erdbeben weiter

Caracas/Berlin (ots)

Aktion gegen den Hunger weitet die Hilfsmaßnahmen in Caracas, La Guaira und weiteren betroffenen Regionen aus. Schwerpunkt der Hilfe ist die Versorgung mit lebenswichtigen Hilfsgütern, der Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen sowie medizinische und psychosoziale Unterstützung.

Nach den zwei schweren Erdbeben am vergangenen Mittwoch in Venezuela ist eine deutliche Ausweitung der Hilfe für die betroffene Bevölkerung dringend notwendig. Während Such- und Rettungsmaßnahmen weiterhin laufen, rücken nun die akuten Bedarfe der Menschen zunehmend in den Vordergrund: Tausende sind obdachlos, haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und leben unter äußerst prekären hygienischen Bedingungen.

"Viele Familien organisieren ihr Leben derzeit in Zelten und provisorischen Unterkünften. Der Zugang zu sauberem Wasser und grundlegender Hygiene sind hier entscheidend, um Gesundheit und Würde der Menschen zu schützen", sagt Dunia de Barnola, Landesdirektorin von Aktion gegen den Hunger in Venezuela. "Die Erdbeben liegen einige Tage zurück, die Not aber wird sich weiter verschärfen, je mehr betroffene Gebiete zugänglich werden."

La Guaira und Caracas: Zunehmende Krise bei Wasser, Hygiene und Gesundheit

Die Küstenregion La Guaira sowie die Hauptstadt Caracas gehören weiterhin zu den am stärksten betroffenen Gebieten. Zahlreiche Gebäude sind eingestürzt, Tausende Menschen schlafen im Freien, unter der ständigen Gefahr weiterer Nachbeben. In vielen Orten fehlt es weiterhin an angemessenen Unterkünften, zahlreiche Familien leben unter unsicheren Bedingungen.

Die Lage in den dicht besiedelten Gebieten verschärft sich zusehends. Fehlender Zugang zu sauberem Wasser, unzureichende sanitäre Einrichtungen sowie Schutt erhöhen das Risiko von Krankheitsausbrüchen, insbesondere in Gebieten, in denen sich noch Verschüttete unter den Trümmern befinden.

Gleichzeitig steht das Gesundheitssystem massiv unter Druck: Viele Einrichtungen wurden beschädigt, einige Behandlungen finden mittlerweile im Freien statt. Feldlazarette versuchen, die Versorgungslücken zu schließen und zusätzliche Kapazitäten bereitzustellen.

Aktion gegen den Hunger weitet Hilfseinsätze weiter aus

Aktion gegen den Hunger hat die Hilfsmaßnahmen in Caracas, La Guaira und weiteren betroffenen Regionen in enger Abstimmung mit lokalen Behörden deutlich ausgeweitet: Sowohl in Notunterkünften als auch in improvisierten Siedlungen, in denen viele Familien nach dem Verlust ihrer Häuser leben. Teams von Aktion gegen den Hunger haben in den vergangenen Tagen essenzielle Hilfsgüter verteilt. Dazu gehören neben sauberem Wasser und Nahrungsmittel auch Medikamente, Hygieneartikel und Planen und Schlafmatten für Notunterkünfte.

Darüber hinaus unterstützt die Organisation Rettungsteams mit dringend benötigter Grundausstattung. Zudem erreichen die Teams zunehmend schwer zugängliche Regionen, etwa entlegene Berggebiete. Dort werden Bedarfe ermittelt, um umfassendere Hilfsmaßnahmen in den kommenden Tagen vorzubereiten.

Psychologische Hilfe und Schutz besonders verletzlicher Gruppen

Die psychischen Belastungen für die betroffene Bevölkerung sind bereits deutlich spürbar. Aktion gegen den Hunger hat daher frühzeitig spezialisierte Teams mobilisiert, die vor Ort psychologische Erste Hilfe leisten. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Schutz vulnerabler Gruppen, vor allem von Frauen, Kindern und älteren Menschen. In überfüllten Notunterkünften steigt das Risiko von Gewalt, insbesondere geschlechtsspezifischer Übergriffe.

Die Not der Menschen dürfte sich in den kommenden Tagen weiter verschärfen. Unterbrochene Grundversorgung, erschwerter Zugang zu Hilfe und die wachsende Zahl von Menschen in informellen Siedlungen führen dazu, dass der Bedarf kontinuierlich steigt. "Angesichts dieser Situation werden wir unsere Maßnahmen weiter ausbauen und die Koordination vor Ort stärken. Unser Ziel ist klar: Hilfe muss die Menschen genau dort erreichen, wo sie am dringendsten benötigt wird", betont Benedetta Lettera, Programmleiterin von Aktion gegen den Hunger für Lateinamerika.

Die lokalen Märkte in Städten wie Caracas funktionieren weitestgehend. Das ermöglicht eine schnelle und effiziente Hilfe, indem benötigte Güter direkt vor Ort beschafft werden können. "Spenden sind deshalb besonders wichtig: Sie ermöglichen nicht nur eine sofortige Reaktion auf die dringendsten Bedarfe, sondern stärken auch die lokale Wirtschaft. Jede Unterstützung kommt direkt den betroffenen Gemeinden zugute", so Lettera.

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Über Aktion gegen den Hunger

Aktion gegen den Hunger ist eine humanitäre und entwicklungspolitische Hilfsorganisation, die weltweit in 57 Ländern und Regionen aktiv ist und rund 26,5 Millionen Menschen unterstützt. Seit mehr als 45 Jahren kämpft Aktion gegen den Hunger gegen Mangelernährung, schafft Zugang zu sauberem Wasser und gesundheitlicher Versorgung. 8.769 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten Nothilfe und unterstützen Menschen beim Aufbau nachhaltiger Lebensgrundlagen.

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