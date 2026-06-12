Aktion gegen den Hunger gGmbH

Uganda: Aktion gegen den Hunger stellt 130.000 Euro aus dem Nothilfefonds für die Ebola-Prävention bereit

Berlin (ots)

Zusätzlich zu den laufenden Hilfsmaßnahmen in der Demokratischen Republik Kongo stellt die humanitäre Hilfsorganisation Aktion gegen den Hunger 130.000 Euro aus dem Nothilfefonds zur Verfügung, um die Prävention und Eindämmung von Ebola in Uganda zu unterstützen. Rund 50.000 Menschen sollen durch die Hilfsmaßnahmen erreicht werden.

"Ebola-Ausbrüche haben verheerende Folgen für Gemeinden, insbesondere in Regionen, die ohnehin von Mangelernährung und Ernährungsunsicherheit betroffen sind", sagte Rotimy Djossaya, Regionaldirektor von Aktion gegen den Hunger für Ostafrika und Horn von Afrika. "Wir haben unseren Nothilfefonds aktiviert, um sofortige Präventionsmaßnahmen zu unterstützen und damit das mögliche Zusammentreffen zweier lebensbedrohlicher Krisen zu verhindern: ein tödliches Virus, das eine Bevölkerung trifft, die nicht genug zu essen hat. In diesem Kontext sind Gesundheitshelfer*innen in den Gemeinden, eine funktionierende Wasser- und Sanitärversorgung, Ernährungsprogramme sowie wirksame Frühwarnsysteme keine verzichtbaren Kostenfaktoren, sondern zentrale Voraussetzungen für eine wirksame Ebola-Bekämpfung."

Die bereitgestellten Mittel tragen dazu bei, lokale Gesundheitssysteme gezielt zu stärken. Dazu gehören unter anderem Maßnahmen zur Infektionsprävention und -kontrolle sowie die Bereitstellung persönlicher Schutzausrüstung für medizinisches Personal. Außerdem umfassen sie Aufklärungskampagnen für die Bevölkerung sowie die Unterstützung bei der epidemiologischen Überwachung in betroffenen und besonders gefährdeten Regionen.

Ebola stellt für mangelernährte Menschen ein besonders hohes Risiko dar. Gleichzeitig führen Ausbrüche häufig zu erheblichen Einschränkungen beim Zugang zu Gesundheitsdiensten, ausreichender Ernährung, sauberem Wasser und Sanitärversorgung. Dies erhöht die Gefahr vermeidbarer Erkrankungen und Todesfälle - insbesondere für ohnehin gefährdete Bevölkerungsgruppen.

Aktion gegen den Hunger stellt sicher, dass lebenswichtige Gesundheits- und Ernährungsprogramme aufrechterhalten werden und zugleich das Infektionsrisiko minimiert wird. Dazu wurden unter anderem Abstandsregeln in Gesundheits- und Ernährungszentren eingeführt sowie persönliche Schutzausrüstung bereitgestellt. In einigen Regionen bereitet die Organisation die Bevölkerung zudem auf kulturell sensible Herausforderungen vor, die mit Ebola-Ausbrüchen einhergehen - etwa im Umgang mit traditionellen Bestattungsritualen, die das Infektionsrisiko erhöhen können.

Die WHO erklärte den Ebola-Ausbruch am 17. Mai 2026 zur gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite. Derzeit gibt es weder einen zugelassenen Impfstoff noch eine spezifische Behandlung für den Bundibugyo-Stamm der Ebola-Viruskrankheit.

Hinweis an die Redaktionen

Rotimy Djossaya, Regionaldirektor von Aktion gegen den Hunger für Ostafrika und Horn von Afrika, steht für Interviews oder Hintergrundgespräche zur Verfügung. Weitere Sprecher*innen verfügbar.

Über Aktion gegen den Hunger

Aktion gegen den Hunger ist eine humanitäre und entwicklungspolitische Hilfsorganisation, die weltweit in 57 Ländern und Regionen aktiv ist und rund 26,5 Millionen Menschen unterstützt. Seit mehr als 45 Jahren kämpft Aktion gegen den Hunger gegen Mangelernährung, schafft Zugang zu sauberem Wasser und gesundheitlicher Versorgung. 8.769 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten Nothilfe und unterstützen Menschen beim Aufbau nachhaltiger Lebensgrundlagen.

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