Syrien: Humanitäre Lage bleibt auch nach dem politischen Umbruch kritisch - Der Winter verschärft die Situation

Nach dem Sturz der syrischen Regierung befindet sich Syrien nach über 13 Jahren Bürgerkrieg in einer Übergangsphase. Seit dem 27. November 2024 haben mehr als 350.000 Menschen Schutz vor den Kämpfen gesucht und sind aus ihrem Zuhause in andere Gebiete und Dörfer geflohen. Die Fluchtbewegungen und ein harter Winter verschärfen die bereits katastrophale humanitäre Lage. Aktion gegen den Hunger leistet seit 2008 humanitäre Hilfe in Syrien und steht in Zeiten des politischen Umbruchs weiterhin an der Seite der Bevölkerung.

"In einigen Regionen ist der Zugang zu Nahrung und Wasser stark eingeschränkt und die Ernährungsunsicherheit extrem hoch. Über 16 Millionen Menschen in Syrien sind dringend auf Hilfe angewiesen. Wir gehen davon aus, dass die Bedarfe weiter steigen. Jetzt ist es wichtig, die Entwicklungen genau zu beobachten und die Hilfe für die Bedürftigsten, sowohl für die Aufnahmegemeinden als auch für die Geflüchteten, zu planen", sagt Elise Madouche, Landesdirektorin von Aktion gegen den Hunger in Syrien.

In Syrien leben 90 Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Madouche fügt hinzu: "Die Situation war schon vor den jüngsten Ereignissen sehr ernst. Angesichts der neuen Fluchtbewegungen und der harten Winterbedingungen ist humanitäre Hilfe aktuell wichtiger denn je."

Seit 2008 ist Aktion gegen den Hunger in Syrien tätig und landesweit präsent. Die Hilfsorganisation stärkt die Resilienz der Bevölkerung durch multisektorale Programme, darunter Gesundheitsdienste in der Grundversorgung und Mutter-Kind-Gesundheit, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sowie Unterstützung von Landwirt*innen und Familien durch Schulungen und einkommensschaffende Maßnahmen.

"Hilfsorganisationen mussten aufgrund der Situation ihre Aktivitäten unterbrechen. Es ist entscheidend, dass humanitäre Organisationen wie Aktion gegen den Hunger die Hilfsaktivitäten wieder aufnehmen, um weiterhin alle gefährdeten Gemeinden in Syrien zu unterstützen. Unsere Teams in Syrien sind bereit, die kurzzeitig ausgesetzten Hilfsaktivitäten wieder aufzunehmen und auszuweiten, um auf den neuen Bedarf zu reagieren. Aktion gegen den Hunger steht weiterhin fest an der Seite der syrischen Bevölkerung, leistet humanitäre Hilfe und unterstützt die Menschen auf ihrem Weg in eine stabile und friedliche Zukunft", erklärt Madouche.

