Schlafrevolution mit mySheepi: Wie neueste Forschungsergebnisse und intelligente Kissen unseren Blick auf die Nacht verändern

Berlin (ots)

Unruhiger Schlaf, mangelnde Vitalität im Alltag und eine simple Lösung dafür: Wie neueste Erkenntnisse zeigen, ist die fehlende Nachtruhe vieler Menschen nicht etwa auf komplexe psychische Belastungen oder körperliche Unstimmigkeiten zurückzuführen - oft gibt es eine weitaus einfachere Erklärung dafür: das falsche Kissen. Doch was steckt wirklich dahinter und wie lässt sich das Problem nachhaltig lösen?

Die Grundpfeiler eines gesunden Lebens umfassen Bewegung, Ernährung und Schlaf - drei essenzielle Elemente für das Wohl von Körper, Seele und Geist. Insbesondere der Aspekt des Schlafens rückt dabei immer mehr in den Vordergrund, wird erholende Nachtruhe doch zunehmend als Fundament für einen vitalen Alltag angesehen. Allerdings gelingt es immer weniger Menschen, während des Schlafs tiefe Entspannung zu erreichen - damit fehlt ihnen auf Dauer die so wichtige physische wie mentale Erholung. "In den meisten Fällen gibt es hierfür eine gleichermaßen überraschende wie simple Erklärung: fehlender Komfort. Nachts drehen wir uns etliche Male um, suchen bis zu 70-mal nach einer angenehmen Liegeposition und stören damit letztendlich nur unseren Schlaf - hinzu kommen nicht selten Rückenbeschwerden und Kopfschmerzen", erläutert Lars Reimann, Geschäftsführer der NightDreamer GmbH, die den Onlineshop mySheepi betreibt.

"Auf Grundlage dieser Erkenntnisse war es uns enorm wichtig, eine Lösung zu schaffen, die möglichst vielen Menschen schnell, einfach und dauerhaft einen erholsameren Schlaf ermöglicht. Wir wollten also ein Kissen kreieren, das sich von den üblichen orthopädischen Nackenkissen abhebt und tatsächlich die in Aussicht gestellten Vorteile bietet", fügt er hinzu. "Dank einer einzigartigen, beweglichen Nackenrolle, die sich jeder nächtlichen Bewegung anpasst und dabei den Nacken schonend unterstützt, stellt unser Kissen eine revolutionäre Verbesserung des Schlafkomforts dar." Die Entwicklung des optimalen Nackenstützkissens basierte auf umfangreicher wissenschaftlicher Forschung, um individuelle Bedürfnisse zu erfüllen und den Konsumenten einen gesünderen Schlaf zu ermöglichen. So hat das Kissen seit seiner Einführung im Jahr 2017 bereits über 200.000 Kunden zu einer verbesserten Lebensqualität verholfen - und wird daher landesweit von Medizinern, Physiotherapeuten und Schlafexperten empfohlen.

Nicht smart, sondern intelligent anpassbar: Mit mySheepi überall das optimale Schlaferlebnis genießen

Die Kissen von mySheepi sind nicht im herkömmlichen Sinne "smart", da sie keine eingebauten Sensoren haben. Ihre Intelligenz liegt jedoch in ihrer Anpassungsfähigkeit an die individuellen Schlafgewohnheiten ihrer Nutzer. Die Füllmenge im Kopfteil und der Nackenrolle kann nach Bedarf angepasst werden. Diese Flexibilität ermöglicht es jedem, sein Kissen ganz nach persönlichem Empfinden zu gestalten.

Darüber hinaus lassen sich auch die verschiedenen Füllmaterialien der mySheepi Kissen frei bestimmen und austauschen: Ob weiche, waschbare, synthetische Füllung für maximalen Komfort, etwas festere, wärmende Schafschurwolle oder Kapok für diejenigen, die es noch etwas fester mögen - die Auswahl ist vielfältig. All diese Füllungen können nicht nur im Kopfteil, sondern auch in der beweglichen Nackenrolle kombiniert werden. "So kann jeder seine persönliche Konfiguration finden und sogar saisonal zwischen Sommer- und Winterfüllungen wechseln", fasst Lars Reimann zusammen.

Ferner sind die Kissen nicht auf das heimische Bett beschränkt, denn auch unterwegs können Kunden von mySheepi den ausgeprägten Schlafkomfort genießen: Zu diesem Zweck entwickelte das Unternehmen das kompakte mySheepi TRAVEL Kissen, das die gleichen Merkmale wie die größeren Varianten bietet. "Da gesunder Schlaf bereits für unsere Jüngsten von großer Wichtigkeit ist, haben wir selbstverständlich auch für sie eine passende Lösung geschaffen: das mySheepi Kids Kinderkissen", ergänzt Lars Reimann.

Die Zukunft von mySheepi: Ausgezeichnete Qualität und Innovationen für einen besseren Schlaf

"Unsere Leidenschaft gilt dem gesunden Schlaf - das spiegelt sich nicht nur in unseren Produkten wider, sondern auch in unseren Auszeichnungen", verrät Lars Reimann. Demnach wurde mySheepi etwa vom IGR Institut für Gesundheit und Ergonomie als Top-Innovation geehrt und durfte sich bereits über den Gewinn des Deutschen Gesundheits-Awards sowie des Healthy Living Awards freuen. Zusätzlich erhält mySheepi herausragende Bewertungen auf dem Schlafportal Sleep Hero.

Nach eigener Aussage will das Unternehmen an diesen Erfolgen anknüpfen und seine Bestrebungen nach innovativen sowie qualitativ hochwertigen Produkten weiterführen - stets mit dem Ziel, den Schlaf aller Kunden noch weiter zu verbessern. "Gesunder Schlaf ist unsere Leidenschaft! Wir streben danach, die Grenzen der Innovation im Schlafbereich zu überschreiten", erklärt Lars Reimann hierzu.

Dabei sieht sich mySheepi nicht nur als Unternehmen, sondern vielmehr als Gemeinschaft von jungen Menschen, die sich dem gesunden Schlaf und der Entwicklung nachhaltiger Produkte im Schlafbereich verschrieben haben. "Unsere Werte, Qualität, Gemeinschaft, Nachhaltigkeit und Fortschritt spiegeln sich in jedem unserer Produkte wider. Wir setzen auf einen sinnvollen Materialkreislauf, verwenden recyceltes Material und geben Retouren zurück in den Wirtschaftskreislauf - zusätzlich erfüllen all unsere Produkte höchste Standards in Bezug auf Schadstofffreiheit", betont Lars Reimann abschließend.

Sie wollen das ideale Kissen für Ihre Bedürfnisse finden und endlich wieder einen erholsamen wie gesunden Schlaf genießen? Dann schauen Sie sich jetzt die mySheepi Nackenkissen an und finden Sie das für Sie passende Kissen.

