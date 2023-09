Enissa Amani ist Schirmfrau des Human Rights Film Festival Berlin 2023

Berlin (ots) - Laut dem heute veröffentlichten Welternährungsbericht leiden bis zu 783 Millionen Menschen weltweit an Hunger. Erstmals seit Jahren nimmt die Gesamtzahl der Hungernden leicht ab. Während in Lateinamerika und Asien Fortschritte in der Hungerbekämpfung erreicht werden konnten, nimmt der Hunger in vielen Regionen Afrikas, der Karibik und Westasien allerdings weiterhin zu. Aktion gegen den Hunger fordert ...

mehr