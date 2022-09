Blauer Panther - TV & Streaming Award

"Blauer Panther - TV & Streaming Award": Katrin Müller-Hohenstein und Tobias Krell moderieren die Award-Show am 19. Oktober in der BMW Welt

München

- BR Fernsehen zeigt den "Blauer Panther - TV & Streaming Award" am 19.10.22 ab 22 Uhr

- Judith Gerlach: "Ein echtes Award-Highlight!"

- Katrin Müller-Hohenstein: "Ich finde es großartig, wie neu und zeitgemäß sich die renommierte Auszeichnung aufstellt."

- Tobias Krell: "Seit ich denken kann, liebe ich Filme und gutes Fernsehen."

- Tatjana Bister (Leiterin BMW Welt): "Der neue Ausstrahlungsort ist eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten in Bayern."

Am 19. Oktober 2022 ist es so weit: der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" (ehemals: Bayerischer Fernsehpreis) findet in München statt. Nun steht fest, dass die Award-Show, die um 22 Uhr im BR Fernsehen zu sehen sein wird, von einem hochkarätigen Duo moderiert wird: Katrin Müller-Hohenstein ("Das aktuelle Sportstudio") und Tobias Krell ("Checker Tobi"). Die renommierte Auszeichnung präsentiert sich in diesem Jahr nicht nur mit einem neuen Namen, in neuem Design und erstmals mit zwei Publikumspreisen, sondern auch an einem neuen Veranstaltungsort: der BMW Welt.

Judith Gerlach, Bayerische Staatsministerin für Digitales und Gastgeberin: "Der Blaue Panther zeigt sich jetzt schon als ein echtes Award-Highlight. Nicht nur die Produktionen sind spektakulär, sondern auch der Rahmen der Preisverleihung wird es sein. Ich freue mich sehr darauf."

Tatjana Bister (Leiterin BMW Welt): "Die BMW Welt ist eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten in Bayern. Ihre Architektur und modernste Technik machen die Zukunft erlebbar. Deshalb freuen wir uns sehr, dass die BMW Welt der neue Ausstrahlungsort für den Blauen Panther 2022 sein wird."

Moderation

Moderiert wird der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2022 am 19. Oktober 2022 in der BMW Welt von zwei TV-Größen: Katrin Müller-Hohenstein ("Das aktuelle Sportstudio") und Tobias Krell ("Checker Tobi").

Katrin Müller-Hohenstein: "Ich finde es großartig, wie neu und zeitgemäß sich die renommierte Auszeichnung aufstellt und freue mich sehr, dass ich gemeinsam mit Tobi Krell durch die Verleihung führen darf. Der Blaue Panther am 19. Oktober wird eine grandiose Show in einer spektakulären Location mit großartigen Preisträgerinnen und Preisträgern - und die Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort, ebenso wie im BR Fernsehen hoffentlich begeistern!"

Tobias Krell: "Seit ich denken kann, liebe ich Filme, das Kino und gutes Fernsehen. Umso schöner finde ich es, dass der Blaue Panther herausragenden Programmen die Bühne bereitet, die sie verdienen. Und ich freue mich total, gemeinsam mit Katrin Müller-Hohenstein durch die Verleihung zu führen!"

Publikumspreise: noch bis zum 29. September 2022 abstimmen

Erstmals in seiner Geschichte führt der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" zwei Publikumspreise ein. Zur Wahl stehen 2022 je drei Produktionen, ausgewählt von der Jury des Blauen Panthers, für die Preise "Beliebteste Serie" und "Beliebtester Film", über die noch bis 29. September 2022 unter www.blauerpanther.com/publikumsvotingabgestimmt werden kann.

Nominierungen für die Publikumspreise des "Blauer Panther - TV & Streaming Award"

Nominiert für den Preis "Beliebteste Serie" sind

"Die Discounter" (Pyjama Pictures / Prime Video)

"Ferdinand von Schirach - Glauben" (Moovie / RTL+)

"Sisi" (Story House Pictures / RTL+ / RTL)

Nominiert für den Preis "Beliebtester Film" sind

"Army Of Thieves" (Pantaleon Films / Netflix)

"Die Wannseekonferenz" (Constantin Television / ZDF)

"One Night Off" (Rat Pack Filmproduktion / Prime Video)

Unter allen berechtigten Teilnehmer:innen werden 2 x 2 Tickets für die große Award-Show des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" am 19. Oktober 2022 in der BMW Welt München verlost.

Nominiert für den Preis "Beste Schauspielerin":

Lisa Maria Potthoff für ihre Rollen in dem Film "Gefährliche Wahrheit" (ZDF / Arte) und der Serie "Herzogpark" (RTL+)

· Soma Pysall für die Serie "Para - Wir sind King" (Warner TV Serie)

· Luna Wedler für die Instagramserie "@ichbinsophiescholl" (SWR / BR)

Nominiert für den Preis "Bester Schauspieler":

· Bruno Alexander für seine Rollen in der Serie "Die Discounter" (Prime Video) und dem Film "Der Rebell - von Leimen nach Wimbledon" (RTL)

· Peter Kurth für seine Darstellung in der Serie "Ferdinand von Schirach - Glauben" (RTL+ / Vox)

· Florian Lukas für seine Darbietung in der Serie "Die Wespe" (Sky)

Über die Preise "Beste Schauspielerin" und "Bester Schauspieler" entscheidet die neue Jury des "Blauer Panther - TV & Streaming Award".

Alle Preisträger:innen werden im Rahmen der Award-Show am 19. Oktober 2022 in der BMW Welt in München verkündet und ausgezeichnet. Der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" wird ab 22 Uhr im BR Fernsehen ausgestrahlt. Die Preisverleihung wird von LEONINE Studios und deren Produktionsunternehmen i&u TV produziert und findet im Rahmen der MEDIENTAGE MÜNCHEN (18. bis 20. Oktober 2022) statt.

Über den "Blauer Panther - TV & Streaming Award"

Seit 1989 als Bayerischer Fernsehpreis verliehen, präsentiert sich die renommierte Auszeichnung 2022 als "Blauer Panther - TV & Streaming Award" mit einer neuen inhaltlichen und modernen Ausrichtung. Neben TV- können auch Produktionen für Streaminganbieter oder Web-Creator-Formate für Social Media-Plattformen ausgezeichnet werden. Die Preisverleihung wird von der Medien.Bayern GmbH veranstaltet. Die Träger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" sind: Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), Bayerischer Rundfunk (BR), Google Germany GmbH, Prime Video, RTL Deutschland, Seven.One Entertainment Group GmbH, Sky Deutschland und Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) / 3sat. Gefördert wird der Preis von der Bayerischen Staatskanzlei und dem Bayerischen Staatsministerium für Digitales.

