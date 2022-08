Blauer Panther - TV & Streaming Award

"Blauer Panther - TV & Streaming Award" führt Publikumspreise ein

München

- Erstmals entscheidet ein Publikumsvoting in der Kategorie "Fiktion" über zwei Preisträger

- Zur Abstimmung stehen je drei Produktionen für die Preise "Beliebteste Serie" und "Beliebtester Film":

o "Die Discounter", "Ferdinand von Schirach - Glauben" und "Sisi" sind als "Beliebteste Serie" nominiert

o "Army Of Thieves", "Die Wannseekonferenz" und "One Night Off" sind als "Beliebtester Film" nominiert

- Abstimmungszeitraum: 18.08.2022 - 29.09.2022 unter

www.blauerpanther.com/publikumsvoting

- Die große Award-Show wird am 19.10.2022 im BR Fernsehen ausgestrahlt

- Digitalministerin Judith Gerlach: "Das Publikum mit ins Boot holen"

- BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege: "Eine logische Konsequenz!"

Erstmals in seiner Geschichte führt der "Blaue Panther - TV & Streaming Award" (ehemals: Bayerischer Fernsehpreis) zwei Publikumspreise ein. Zur Wahl stehen 2022 je drei Produktionen, ausgewählt von der Jury des Blauen Panther, für die Preise "Beliebteste Serie" und "Beliebtester Film", über die vom 18.8. bis 29.9.2022 unter www.blauerpanther.com/publikumsvotingabgestimmt werden kann. Welche Produktionen und nominierten Schauspieler:innen mit dem Blauen Panther ausgezeichnet werden, wird am 19.10.2022 in der großen Award-Show im BR Fernsehen verkündet.

Judith Gerlach, Digitalministerin und Gastgeberin des "Blauen Panther - TV & Streaming Award": "Mit dem Blauen Panther gestalten wir den ehemaligen Bayerischen Fernsehpreis völlig neu und zeitgemäß. Dazu gehört auch, dass wir das Publikum mit ins Boot holen. Das Schöne an dem Publikumspreis ist: Hier kommen die zu Wort, für die die Medienangebote letztlich gemacht wurden: die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich wünsche mir, dass sich möglichst viele an der Abstimmung beteiligen."

Dr. Thorsten Schmiege, BLM-Präsident und Vorsitzender der Gesellschafter-versammlung der Medien.Bayern GmbH, die den "Blauen Panther - TV & Streaming Award" veranstaltet: "Medienangebote müssen zunehmend interaktiv sein, damit die Inhalte und Formate beim Publikum erfolgreich sind. Diese Entwicklung wollen wir auch beim Blauen Panther - TV & Streaming Award abbilden. Daher ist es die logische Konsequenz, mit der Öffnung des Preises hin zu neuen Formaten und Ausspielwegen auch die Zuschauer und Zuschauerinnen bei zwei sehr publikumsaffinen Preisen über Gewinner oder Gewinnerinnen entscheiden zu lassen."

Nominierungen für die Publikumspreise des "Blauen Panther - TV & Streaming Award"

Nominiert für den Preis "Beliebteste Serie" sind

"Die Discounter" (Pyjama Pictures / Prime Video)

"Ferdinand von Schirach - Glauben" (Moovie / RTL+)

"Sisi" (Story House Pictures / RTL+ / RTL)

Nominiert für den Preis "Beliebtester Film" sind

"Army Of Thieves" (Pantaleon Films / Netflix)

"Die Wannseekonferenz" (Constantin Television / ZDF)

"One Night Off" (Rat Pack Filmproduktion / Prime Video)

Zudem kann das Publikum nicht nur über die Preisträger:innen abstimmen, sondern auch Tickets für die Preisverleihung gewinnen. Unter allen berechtigten Teilnehmer:innen werden 2 x 2 Tickets für die große Award-Show des "Blauen Panther - TV & Streaming Award" am 19.10.2022 in München verlost.

Bereits bekannt gegeben wurden die Nominierten für die Preise "Beste Schauspielerin" und "Bester Schauspieler", über die die neue Jury des "Blauen Panther - TV & Streaming Award" entscheiden wird:

· Lisa Maria Potthoff für ihre Rollen in dem Film "Gefährliche Wahrheit" (ZDF / Arte) und der Serie "Herzogpark" (RTL+), Soma Pysall für die Serie "Para - Wir sind King" (Warner TV Serie) und Luna Wedler für die Instagramserie "@ichbinsophiescholl" (SWR / BR)

· Bruno Alexander für seine Rollen in der Serie "Die Discounter" (Prime Video) und dem Film "Der Rebell - von Leimen nach Wimbledon" (RTL), Peter Kurth für seine Darstellung in der Serie "Ferdinand von Schirach - Glauben" (RTL+ / Vox) und Florian Lukas für seine Darbietung in der Serie "Die Wespe" (Sky).

Alle Preisträger:innen werden im Rahmen der Award-Show am 19. Oktober 2022 in München verkündet und ausgezeichnet. Die Preisverleihung wird von LEONINE Studios und deren Produktionsunternehmen i&u TV produziert und findet im Rahmen der MEDIENTAGE MÜNCHEN (18. bis 20. Oktober 2022) statt.

Über den "Blauen Panther - TV & Streaming Award"

Seit 1989 als Bayerischer Fernsehpreis verliehen, präsentiert sich die renommierte Auszeichnung 2022 als "Blauer Panther - TV & Streaming Award" mit einer neuen inhaltlichen und modernen Ausrichtung. Neben TV- können auch Produktionen für Streaminganbieter oder Web-Creator-Formate für Social Media-Plattformen ausgezeichnet werden. Die Preisverleihung wird von der Medien.Bayern GmbH veranstaltet. Die Träger des "Blauen Panther - TV & Streaming Award" sind: Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), Bayerischer Rundfunk (BR), Google Germany GmbH, Prime Video, RTL Deutschland, Seven.One Entertainment Group GmbH, Sky Deutschland und Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) / 3sat. Gefördert wird der Preis von der Bayerischen Staatskanzlei und dem Bayerischen Staatsministerium für Digitales.

