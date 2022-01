Kraft Heinz

Kraft Heinz schließt Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an Just Spices ab

Der Deal beschleunigt die internationale Wachstumsstrategie von Kraft Heinz mit dem Schwerpunkt auf Geschmackserweiterung

PITTSBURGH & CHICAGO (ots)

Kraft Heinz gab heute bekannt, dass die Übernahme einer 85%igen Beteiligung an der in Deutschland ansässigen Just Spices GmbH abgeschlossen ist. Die verbleibenden 15 % der Anteile bleiben bei den drei Gründern von Just Spices, die das Unternehmen weiterführen und sich auf die Weiterentwicklung des Geschäfts und das internationale Wachstum konzentrieren werden. Die geplante Übernahme wurde erstmals am 10. Dezember 2021 angekündigt.

Just Spices wurde 2014 gegründet und ist ein innovatives Start-up-Unternehmen, das in der wachstumsstarken Kategorie der Geschmackserweiterung bahnbrechend ist und einen Jahresumsatz von rund 60 Millionen Euro erzielt. Das mehr als 170 Produkte umfassende Portfolio von Just Spices umfasst Gewürzmischungen, Salatdressings, einfach zuzubereitende "In-Minute"-Mischungen und Bio-Produkte für verschiedene Essensanlässe, von Frühstück und leichten Snacks bis hin zu Salaten und Backwaren, mit einer breiten Palette an pikanten, süßen, klassischen und exotischen Geschmacksrichtungen. Das wachsende Geschäft von Just Spices verkauft etwa 70 % seiner fertigen und einstufigen Gewürzmischungen direkt an die Verbraucher, während die restlichen Verkäufe über große Lebensmitteleinzelhändler sowohl im Laden als auch online in Deutschland, Spanien, Österreich und der Schweiz erfolgen.

"Im Jahr 2021 haben wir vier Akquisitionen angekündigt, um unsere Wachstumsagenda weiter zu beschleunigen und unser Ziel zu erreichen, weltweit die Nr. 1 in Sachen Geschmack zu sein", sagte Rafael Oliveira, EVP & President, International Markets bei Kraft Heinz. "Dazu gehören der Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Just Spices, unsere Absicht, eine Mehrheitsbeteiligung an dem brasilianischen Lebensmittelunternehmen Hemmer zu erwerben, unsere Investition in BR Spices in Brasilien und unsere Übernahme von Assan Foods in der Türkei. Mit Just Spices werden wir die Größe und Agilität von Kraft Heinz nutzen, um das Geschäft im schnell wachsenden Markt für Geschmackserweiterungen über die derzeitige deutsche Basis des Unternehmens und die jüngsten Markteintritte in Spanien, Österreich und der Schweiz hinaus zu beschleunigen. Zudem sehen wir enormes Potenzial, das Direktvertriebsgeschäft von Kraft Heinz weiter zu stärken und zu erweitern."

"Wir freuen uns sehr über die Expansionsmöglichkeiten, die sich aus der Kombination der Innovationskraft und der Markenstärke von Just Spices mit dem Team von Kraft Heinz und der Größe und Kenntnis der internationalen Märkte ergeben", sagte Florian Falk, CEO von Just Spices und einer der drei Gründer des Unternehmens.

ÜBER KRAFT HEINZ

Wir treiben den Wandel bei The Kraft Heinz Company voran, inspiriert von unserem Ziel "Let's Make Life Delicious". Bei allem, was wir tun, stehen die Verbraucher im Mittelpunkt. Mit einem Nettoumsatz von ca. 26 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 sind wir bestrebt, unsere kultigen und aufstrebenden Lebensmittel- und Getränkemarken auf globaler Ebene weiter auszubauen. Wir nutzen unsere Größe und Agilität, um die volle Kraft von Kraft Heinz über ein Portfolio von sechs verbraucherorientierten Produktplattformen zu entfesseln. Wir engagieren uns für einen nachhaltigen, ethischen Einfluss und tragen dazu bei, die Welt auf gesunde und verantwortungsvolle Weise zu ernähren. Erfahren Sie mehr über unseren Weg, indem Sie www.kraftheinzcompany.com besuchen oder uns auf LinkedIn und Twitter folgen.

ÜBER JUST SPICES

Just Spices wurde 2014 von Florian Falk, Ole Strohschnieder und Bela Seebach in Düsseldorf gegründet. Das Unternehmen bietet zahlreiche Gewürzmischungen und reine Gewürze, Quick-Fix-Mahlzeitensets über sein eigenes E-Retail-Angebot, Online-Marktplätze von Drittanbietern und eine zunehmende Präsenz im traditionellen Offline-Lebensmitteleinzelhandel. Just Spices inspiriert eine wachsende Verbraucherbasis, ihre eigenen Gerichte zu verfeinern und in der Küche kreativ zu werden. Im Jahr 2018 hat der Gewürzhersteller außerdem die Kategorie Just Spices IN MINUTES "fixe" Mahlzeitensets auf den Markt gebracht und im Jahr 2020 sein Salatdressing-Sortiment online und im Einzelhandel eingeführt. Mit zahlreichen "fix"-Mahlzeitenzubereitungen setzt das Unternehmen neue Maßstäbe für die schnelle und einfache Zubereitung moderner Gerichte im Alltag. Das Unternehmen begeistert mittlerweile mehr als 1,6 Millionen Follower auf seinen Social-Media-Kanälen wie Instagram, TikTok und Facebook. Auf TikTok erreicht Just Spices regelmäßig mehrere Millionen Aufrufe für seine Videos. Mit mehr als 150 Mitarbeitern setzt Just Spices seine Vision um, mehr Menschen dazu zu bringen, bessere und gesündere Mahlzeiten zu kochen. Just Spices steht vor allem für Leidenschaft, hochwertige Produkte ohne Zusatzstoffe. Aber das wichtigste Prinzip ist, köstliches Essen noch köstlicher zu machen und so viele Menschen wie möglich dazu zu bringen, mit Freude und Stolz zu kochen. Würzen Sie Ihr Leben auf justspices.com, folgen Sie uns @justspices auf Instagram, TikTok und Twitter und werden Sie Fan auf Facebook.

