Appian

Appian von Chartis Research als Vorreiter für KI-gestützte Prozessorchestrierung ausgezeichnet

Berlin (ots/PRNewswire)

Führendes Analystenhaus bestätigt die Innovationskraft von Appian im Finanzsektor

Appian (NASDAQ: APPN), ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützter Prozessorchestrierung, ist in drei aktuellen Berichten von Chartis Research als Vorreiter in den Bereichen Risk Management, Financial Crime and Compliance und Client Lifecycle Management hervorgehoben worden. Die Auszeichnungen unterstreichen die zentrale Bedeutung von Appian für Finanzinstitute bei der Modernisierung in diesen Gebieten durch den Einsatz von KI und innovativer Prozesssteuerung.

In der aktuellen „Chartis RiskTech AI 50 2025"-Liste der weltweit führenden KI-Anbieter erhielt Appian die Kategorie-Auszeichnung für „KI-gesteuerte Prozesskontrolle und Process Mining". Der Report bewertetet die Anbieter hinsichtlich ihrer KI-Strategie, technologischer Kompetenz, Umsetzungserfolg, Reifegrad und Innovationskraft im Finanzbereich. Die Platzierung dokumentiert, wie Appian KI nahtlos in Prozesssteuerung und Process Mining integriert und Finanzinstituten dabei hilft, automatisierte, intelligente und prüfungssichere Arbeitsabläufe zu etablieren.

„Die Prozessmanagement-Plattform von Appian bildet die ideale Grundlage für den Einsatz und die Orchestrierung von KI-Anwendungen. Damit positioniert sich Appian als ein zentraler Anbieter für agentenbasierte Lösungen", betont Sid Dash, Chief Researcher bei Chartis.

Auch im aktuellen „Chartis FCC50 2025"-Bericht, der die weltweit führenden Anbieter im Kampf gegen Finanzkriminalität und für Compliance-Lösungen bewertet, wird Appian besonders hervorgehoben. Der Report untersucht, wie moderne Technologien wie KI, Automatisierung und Low-Code-Plattformen die Betrugserkennung, Überwachung regulatorischer Änderungen und das Compliance-Management nachhaltig verändern. Appian wurde in der Kategorie „Plattformen – Lösungsagnostische Plattform" ausgezeichnet und punktet mit einer flexiblen, einheitlichen Unternehmensplattform, die zahlreiche Anwendungsfälle im Bereich Finanzkriminalität und Compliance abdeckt.

Mit der Appian-Plattform können Compliance-Teams regulatorische Änderungen automatisiert verwalten, externe Datenquellen anbinden und KI-Agenten einsetzen. Darüber hinaus ermöglicht Appian durch KI-basiertes Monitoring und Anomalieerkennung eine schnelle und effiziente Betrugserkennung in Echtzeit.

Appian setzt Standards im CLM

Der „Chartis CLM Solutions 2025"-Bericht attestiert Appian besondere Stärken im Bereich Corporate & Investment Banking (CIB). Die Studie bewertet Anbieter nach ihren Fähigkeiten in den Bereichen Kunden-Onboarding, Know Your Customer (KYC)- und Anti Money Laundering (AML)-Prüfungen, Workflow-Automatisierung und Cloud-Integration. Appian überzeugt hier durch seine Führungsrolle in der Prozessorchestrierung sowie die Bereitstellung skalierbarer, cloudbasierter Customer Lifecycle Management (CLM)-Lösungen für internationale Finanzdienstleister.

„Mit leistungsstarker Prozessorchestrierung und einer Low-Code-Plattform setzt Appian Maßstäbe im CIB-CLM-Markt. Besonders für global agierende Institute ist die Plattform dank flexibler Workflow-Steuerung, risikobasierter Prüfungen und effizientem Dokumentenmanagement besonders attraktiv", erläutert Phil Mackenzie, Research Principal bei Chartis. „Die Cloud-First-Architektur von Appian ermöglicht schnelle Implementierungen und ist gerade für Unternehmen mit komplexen Altsystemen interessant. Die flexible Integration mit externen Datenanbietern und die Erweiterbarkeit der Plattform über das Onboarding hinaus stärken Appians Position als umfassender und flexibler Anbieter, der sich insbesondere für den Bereich Wealth Management eignet. Dies spiegelt sich auch in der Positionierung von Appian als Category Leader im RiskTech Quadrant for Wealth Management CLM von Chartis wider."

Das Customer Lifecycle Management-Angebot von Appian umfasst Lösungen wie Connected Onboarding, Connected Servicing und Connected KYC. Damit können Finanzinstitute Onboarding- und KYC-Prozesse effizienter gestalten, Kundendaten systemübergreifend bündeln und den Service durch intuitive Self-Service-Angebote verbessern.

Weitere Informationen darüber, wie Appian Finanzinstitute bei der Modernisierung ihrer Systeme und Dienstleistungen durch KI und Prozessorchestrierung unterstützt, finden Sie unter www.appian.de.

Über Appian

Appian ist The Process Company. Wir bieten eine Softwareplattform, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Prozesse besser zu gestalten, um Kosten zu senken, das Kundenerlebnis zu optimieren und sich einen strategischen Vorteil zu verschaffen. Mit unserem Engagement für den Erfolg unserer Kunden arbeiten wir mit vielen der größten Unternehmen weltweit aus verschiedensten Branchen zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf appian.de. [Nasdaq: APPN]

Folgen Sie Appian DACH: LinkedIn , X (Twitter).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2735271/Appian_Recognized_By_Chartis.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235/Appian_Caption_2700px_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/appian-von-chartis-research-als-vorreiter-fur-ki-gestutzte-prozessorchestrierung-ausgezeichnet-302509991.html

Original-Content von: Appian, übermittelt durch news aktuell