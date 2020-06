1a-telefonansagen

Markenimage besser kommunizieren - 1a-Telefonansagen macht einen hörbaren Unterschied

Gutes Marketing können Sie nicht nur sehen, sondern hören. Mit professionellen Nachrichten von 1a-Telefonansagen können Unternehmen ganz klares Branding betreiben, das Professionalität vermittelt und die wichtigsten Unternehmenswerte kommuniziert.

Hingehört! - Markenwahrnehmung via Telefonansage

Markenwahrnehmung und Corporate Identity sind Werte, denen erfolgreiche Unternehmen ein großes Maß an Aufmerksamkeit schenken. Und während an Logo, Corporate Design, Gestaltung der Website und den Visitenkarten kein Weg vorbei führt, wird ein wichtiger Aspekt der Markenbildung oft vernachlässigt - das Hörbare.

Denn natürlich ist die Akustik eines Unternehmens mindestens genau so wichtig wie die Optik. Die freundliche Stimme des Bäckers an der Ecke und die charmante Empfangskraft im Sprechzimmer des Arztes unseres Vertrauens wecken mit ihrer Stimme Emotionen bei den Kunden. Und genau das ist im Marketing so wichtig. Emotionen schaffen Marken, Emotionen schaffen Vertrauen und Emotionen machen den Unterschied zwischen einem treuen lebenslangen Kunden und einem frustrierten Gelegenheitskäufer.

Unternehmen können hier Chancen nutzen und kreatives Marketing entfalten oder aber überall dort in Fallen tappen, wo das Frustpotential der Kunden besonders hoch ist. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Warteschleife, die einen oft vernachlässigten Kontaktpunkt zwischen Kunden und Unternehmen herstellt. Das ist ein neuralgischer Punkt im Marketing, denn eine Warteschleife kann Kunden vor den Kopf stoßen oder aber durch gekonntes Storytelling in ein positives Marketingkonzept überführt werden. 1a-Telefonansagen ist dabei das Bindeglied zwischen Unternehmen auf der Suche nach hörbarer Markenidentität und professionellen Stimmen sowie ansprechender Vertonung.

Hörbare Ausstrahlung - Ein Mehrwert, auf den Kunden nicht eigens warten müssen

Auditives Marketing kann mit wenigen Worten zeigen, wofür eine Marke steht. Denn eine Telefonansage besteht aus mehreren Ebenen, die Zuhörer ganz instinktiv entschlüsseln können.

Da wäre zum einen die Message selbst. Hier ist klare Kommunikation gefragt, eine deutliche Aussage, die den Kunden an der Hand nimmt und ihm/ihr freundlich alle wichtigen Fakten schnell vermittelt.

Doch auch jenseits der inhaltlichen Aussage ist Storytelling gefragt. Durch professionelle Sprecher und bekannte Synchronstimmen können Unternehmen ihre Marke als Timbre, als Sprachmelodie oder als Wiedererkennungswert kommunizieren. Ist die eigene Brand etwa offen und jung oder eher technikaffin und kühl? Geht es vorrangig um Vertrauen in die eigene Professionalität oder aber um eine emotionale Nähe? All dies kann mit der richtigen Stimme kommuniziert werden.

Dabei steht vor allem die Professionalität im Vordergrund. Ausgebildete Sprecher, Schauspieler und Synchronstimmen können mit klarer Aussprache die Message einer Telefonansage auch jenseits der Worte vermitteln. So werden auch Anrufbeantworter- oder Begrüßungsansagen und Mitteilungen bei Nicht-Erreichbarkeit Teil des eigenen Brandings.

Unternehmen können dabei über 1a-Telefonansagen auf einen großen Pool an professionellen Sprechern zurückgreifen, die talentiert, bestens ausgebildet und aus Film oder Hörspiel bekannt sind. Dadurch hat Ihr Unternehmen die Chance, das eigene Image mit dem Image einer hollywoodreifen Stimme zu verbinden. Jeder Zuhörer wird bereits beim ersten Wort seine eigene Konnotation mitbringen und Ihre Marke profitiert von dem Renommee der gebuchten Sprecherstimme.

Verbunden mit GEMA-freier Musik können Unternehmen bei 1a-Telefonansagen so Pakete zusammenstellen, die ihren Kunden Professionalität präsentieren und diese emotional binden.

1a-telefonansagen ist eine Marke der Carpe Diem Studios GmbH und hat sich auf professionelle Sprachproduktionen für Firmen und Organisationen spezialisiert. Bereits seit 1997 bieten Sie professionelle Telefonansagen für Geschäftskunden an und haben so bereits 2.000 professionelle Sprecher in über 100 Sprachen in Ihrer Kartei. Ein Highlight in dieser Kartei sind zweifelsohne die bekannten deutschen Synchronstimmen der Hollywood-Stars, wie zum Beispiel Bruce Willis, George Clooney, Jack Nicholson oder Nicolas Cage.

